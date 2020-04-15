Хроники коронавируса составил председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка

После возвращения из командировки в США Александр Борисов, который в Торгово-промышленной палате России возглавляет Совет по развитию потребительского рынка, оказался на домашнем карантине. Это время он использовал для того, чтобы проанализировать происходящее в России и в мире в связи с распространением коронавируса. Своими соображениями он делится с аудиторией «Капитала страны».

Начало (первая неделя)

То, что происходит сегодня на планете Земля , не имеет никаких исторических прецедентов, кроме, пожалуй, библейского Всемирного потопа или научно признанного ледникового периода.

В результате образования глобальных сетей транспортных коммуникаций практически все 200 государств мира в течение одного лишь месяца оказались охвачены пандемией коронавируса.

Ни средневековая чума, ни холера, ни полуторавековой давности «испанка», хотя и были смертоносней по воздействию, но не были столь быстры и всеохватны.

В результате глобализации производственных цепочек даже Россия, по целому ряду причин все еще не так сильно вовлеченная в общемировые процессы, также ощущает на себе, например, остановку автомобильных заводов в странах Европы и других разнообразных производств в странах Азии.

Но, судя по всему, пока далеко не все у нас понимают, что нынешний кризис может оказаться гораздо тяжелей по своему течению и последствиям, чем все предыдущие, включая и «великую депрессию». Именно потому, что в него одномоментно вошли практически все экономики мира.

Для России же ситуация осложняется тем, что экономика так и не восстановилась полностью после кризиса 2014 года ни по доходам населения, а значит и по спросу, ни по объемам инвестиций.

Но, что может быть еще более значимо, новый кризис приведет не к новому медленному падению спроса, а к драматическому провалу потребления сразу в целых секторах: в розничной торговле непродовольственными товарами (по физиологическим причинам значительное сокращение продаж продуктов питания просто невозможно), в общепите, в сфере бытовых услуг, туризма, индустрии развлечений и так далее.

Закрытие на неделю предприятий и организаций, не относящихся к обеспечению жизнедеятельности граждан, стало первым опытом для измерения возможного ущерба экономике. Исключить, что этот lockdown продолжится, как в других странах, с самого начала было нельзя.

Возместить же реальный ущерб, который уже несут и понесут далее участники рынка, с помощью только что объявленных мер поддержки просто невозможно.

Во многом потому, что у большинства игроков потребительского рынка за последние годы была полностью исчерпана «подушка безопасности».

Поэтому спасти их может только возобновление спроса домашних хозяйств. Пример здесь подает американский президент, который из общего пакета поддержки экономики в 2 трлн долларов, как минимум 150 миллиардов, выделяет на прямую поддержку граждан.

Весь российский пакет поддержи оценивается в 300 млрд рублей.

Именно поэтому все с такой надеждой ждут сегодня позитивных новостей из Китая, где, по сообщениям местных СМИ, в провинции Хубей вновь открылась половина производств, а на платформу Alibaba- главную виртуальную площадку планеты – вернулись 90% китайских компаний.

Продолжение (месяц)

Итак, неделя нерабочего карантина плавно перетекла в нерабочий месяц. Угроза разрастания эпидемии постоянно реализуется, число человеческих потерь растет.

Поэтому мы не можем не соглашаться с действиями властей, которые, видя опыт других стран, последовательно вводят новые ограничения. Хотелось бы, конечно, чтобы после их объявления, особенно на региональном уровне, их детально разъясняли компетентные представители соответствующих органов исполнительной власти, а не политологи и общественные деятели, которые отделываются общими фразами и призывами.

На уровне реальной экономики мы видим, что ограничительные меры неизбежно будут приводить к росту закрытия предприятий, которые не смогут пережить неожиданный перерыв в несколько месяцев.

Отсюда следует ожидать рост безработицы и прежде всего в сегменте конечного потребления домохозяйств, доля которого в используемом ВВП составляет более 50%. В свою очередь он престанет предъявлять спрос на продукцию и услуги работающих пока сегментов экономики. Вроде бы понимание у власти серьезности экономических последствий борьбы с COVID-19 есть.

Министр финансов Антон Силуанов признал, что «последствия коронавируса для российской экономики значительнее, чем обвал цен на нефть».

В то же время, поддерживая меры немедленного реагирования, принимаемые сегодня властями, бизнес считает, что, с одной стороны, она недостаточны, а с другой – они направлены на выживание сейчас, а пора уже думать о том, что придется делать по мере завершения эпидемии.

Мировой опыт гласит: прежде всего нужно оживление спроса. Многие страны уже начали думать об этом. Процентные ставки понижены в Австралии, Великобритании, Индонезии, Канаде, Малайзии, США. Чтобы обеспечить платежеспособной спрос, американский президент добился права выплатить по одной тысяче долларов каждому американцу, в Гонконге аналогичное решение принесет жителям по 10 тысяч местных долларов, а в Канаде по 5 тысяч долларов.

Два десятка компаний-членов МЭС и Союза участников потребительского рынка (СУПР) выступили с совместным Обращением к Президенту и главе Правительства России.

Они просят предусмотреть повышение выплат нуждающимся россиянам, чтобы те смогли не просто пережить сегодняшний кризис, а остаться активными потребителями товаров и услуг, и предлагают совместно вырабатывать необходимые меры реагирования. Это обращение поддержал Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Итак, чтобы экономика заработала после почти тотальной остановки, нужно, чтобы производимые ею товары кто-то покупал.

Согласно опросам, почти две трети населения России не имеют сколько-нибудь значительных денежных запасов.

С другой стороны, в мире, где уже почти не осталось экономических границ, даже если одна из 200 стран, охваченных эпидемией, добьется ее остановки внутри национальных границ, одно это не позволит ей возобновить экономический рост без оживления в странах-партнерах.

Сегодня …

Поскольку из обязательного карантина моя семья перешла в режим самоизоляции, продолжаются размышления о происходящем…

Особенность сегодняшней ситуации заключается главным образом в том, что такого еще никогда не было. Вот как это описывает немецкая пресса: «Коронавирус привел к тому, чего не удалось двум мировым войнам, голоду, рецессиям и экономическим кризисам. После более чем 400 лет существования семейная пивоварня Wernecker навсегда закрывается»!

Сколько предприятий закроются навсегда в России во время и после этой напасти подсчитать пока сложно. Опрос ТПП РФ в регионах показал, что такая судьба ожидает около 3 миллионов индивидуальных предпринимателей и владельцев микробизнесов или, в перспективе, 8,6 миллиона безработных.

Аналогичное исследование ЦСР (Центр стратегических разработок), опубликованное 7 апреля, указывает, что банкротства опасается примерно треть всех предпринимателей, 30% ожидают снижения прибыли, а 52% - падения выручки. Согласно сравнительному опросу НИУ ВШЭ, в марте доходы снизились у 41% опрошенных, а в апреле уже у 78%.

Поэтому на первое место вышел уже не страх заболеть, а экономические проблемы.

Именно поэтому и бизнес, и население ждут сегодня не объяснений и заверений, а реальных мер. Пока же все озвученные меры поддержки расцениваются как «половинчатые». Возникает впечатление, что власти все еще выжидают и не хотят масштабных денежных вливаний, пока не убедятся в реальности экономической катастрофы.

Различные отраслевые объединения бизнеса по вполне понятным соображениям бьются смертельным боем за поддержку своих членов. Сами предприниматели, особенно связанные с потребительским рынком, пытаются любыми способами минимизировать свои расходы, договориться с арендодателями и контрагентами, ищут возможные варианты выживания.

Однако, до сих пор никто по-настоящему не озаботился тем, что все принятые и обсуждаемые меры никак не связаны с конечным потребителем. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть важность коллективного Обращения МЭС и СУПР к президенту страны и главе правительства.

Эти опасения разделил и Президент ТПП РФ сергей Катырин, отметив, что «по завершении эпидемии коронавируса придется поднимать экономику, и предприятия, получившие поддержку со стороны государства, столкнутся с отсутствием спроса со стороны значительной части населения, потратившей за это время практически все сбережения и не готового тратить оставшиеся деньги на что-либо кроме ежедневного пропитания».

Потребительский рынок все последние годы был настоящей «палочкой-выручалочкой» для поддержания национальной экономики. Собственно потому он так и называется, что полностью завязан на текущее потребление населения.

Как это возможно, если согласно повторяющимся результатам опросов две трети населения не имеют денежных запасов? На днях это вынуждена была даже признать и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Кто будет платить зарплату, если треть предприятий закроется?

«Проклятые вопросы»… Кто даст на них адекватные ответы? И когда?

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram