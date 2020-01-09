«Хоть как запустим». Как Россия достроит «Северный поток – 2» своими силами 918 3 События и факты

Из 2,46 тыс. км газопровода «Северный поток-2» на сегодняшний день проложено 2,3 тыс. Оставшиеся 160 км Россия намерена проложить своими силами и во что бы то ни стало. По мнению отечественных экспертов, у страны для этого есть все возможности. Так что швейцарская Allseas со штаб-квартирой в Хьюстоне, США, может в проект не возвращаться.