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«Хоть как запустим». Как Россия достроит «Северный поток – 2» своими силами
9 Января 2020 918 3 События и факты
Из 2,46 тыс. км газопровода «Северный поток-2» на сегодняшний день проложено 2,3 тыс. Оставшиеся 160 км Россия намерена проложить своими силами и во что бы то ни стало. По мнению отечественных экспертов, у страны для этого есть все возможности. Так что швейцарская Allseas со штаб-квартирой в Хьюстоне, США, может в проект не возвращаться.
Остались без судна
- Компания Allseas, отвечавшая за укладку труб «Северного потока-2» на дно Балтийского моря, вышла из проекта 21 декабря, когда вступили в действие санкции США против газопровода. Несмотря на то, что компания была многолетним подрядчиком «Газпрома», она увидела угрозу своему бизнесу в ограничениях, прописанных американскими законодателями в законе об оборонном бюджете на 2020 год.
- С момента выхода Allseas из проекта – а компания до конца так и не вышла, взяв время на получение разрешения от властей США завершить работы в течение одного месяца, что предусматривалось режимом санкций – российские власти рассматривали варианты самостоятельного строительство газопровода. В конце декабря об этом говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Из слов министра следовало, что Россия может сделать это, даже если на достройку уйдет несколько месяцев.
- Вопрос стоял так: есть ли у России подходящий трубоукладчик. По словам гендиректора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, в мире нет большой потребности в создании подводных газопроводов, поэтому подходящие для этого судна есть только у швейцарской Allseas и у итальянской Saipem. Первая строила «Северный поток-2», вторая – «Турецкий поток».
Последняя надежда
- Для постройки небольших промысловых газопроводов у морских месторождений используются отдельные судна, такие как «Академик Черский», который принадлежит «Газпром флоту» и ведет работы на Дальнем Востоке. С самого начала большинство специалистов заговорили о том, что «Академика Черского» можно послать на завершение «Северного потока-2».
- «Кроме «Академика Черского», других возможностей у России нет», – отметил Правосудов в разговоре с «Известиями».
- Однако глава Объединенной судостроительной корпорации в конце декабря также включился в дискуссию и предложил за шесть лет построить новый трубоукладчик специально для прокладки «Северного потока-2». Это высказывание, сделанное в эфире телеканала «Россия-1», быстро заполнило информационное пространство и дезориентировало общественность по поводу сроков введения проекта в строй.
- Один из минусов «Академика Черского» – уязвимость к штормовой обстановке. Именно поэтому судно менее эффективно швейцарского, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
Возможен компромисс
- Тем не менее Россия не спешит вызывать «Академика Черского» к месту проведения работ. «Пока мы исходим из того, что надо находить компромисс с европейцами. Возможно, подрядчики вернутся, есть режимный месяц, пока Allseas ждет от американцев разъяснений», – сказал Александр Пасечник «Известиям».
- Поскольку санкции США угрожают интересам не только российской стороны, но и европейских компаний, а также потребителей, гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что ЕС начнет более активно «продавливать свои интересы» и, вероятно, добьется возвращения Allseas в проект.
- Но, так или иначе, эксперты убеждены: ничего фатального в сложившейся ситуации нет. Даже с учетом того, что не избежать сдвига сроков реализации проекта.
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Я думаю, что хохлы были правы когда предрекали близкий конец проекту,а мы не верили и всё хихикали. Они ещё и мордой возят нас по Европейским судам, обидно за державу
Думаю,что Allseas должна оплатить транзит через украину за 5 лет, как минимум.
Не ждите в море погоды- стройте свой флот что бы плевать на запад и его санкции.Хватит строить экономику на торговле газом и нефтью.