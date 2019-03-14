Хостелы и выборы. Как закон о запрете мини-гостиниц связан с выборами губернатора Петербурга

В Совете Федерации заблокировали законопроект Госдумы, запрещающий размещение хостелов – низкобюджетных гостиниц-общежитий – в жилых многоэтажных домах. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что в сенате в принципе не выступают против инициативы депутатов, но требуют, чтобы сроки закрытия хостелов были пересмотрены. По ее словам, предпринимателям нужно время, чтобы завершить свои дела, поскольку в одно мгновение закрыть мини-гостиницы не получится. Не исключено, что у владельцев хостелов будет время до конца текущего года. Интересно также, что это может быть напрямую связано с выборами губернатора Санкт-Петербурга, где расположено наибольшее количество хостелов. Кандидат от власти и врио губернатора Александр Беглов на фоне отклонения Совфедом законопроекта о хостелах пообещал выдвинуть Матвиенко сенатором от Петербурга в случае победы.

Что не понравилось Совфеду

Законопроект о хостелах, отклоненный Советом Федерации, был принят в Госдуме 6 марта. Суть его сводится к следующему: хостелы можно открывать только в нежилых помещениях, где есть звукоизоляция, пожарная сигнализация, а также сейф для ценностей, охрана и все что необходимо для уборки номеров.

Закон нашел поддержку у комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике, однако был отклонен другими комитетами (конституционным, социальным, бюджетным и экономическим). В итоге сенаторы решили отравить документ на доработку. Пункт, который вызвал больше всего возражений, в том числе спикера Совфеда Валентины Матвиенко, связан с переходными периодом. Всего десять дней авторы законопроекта отвели владельцам хостелов, чтобы выполнить требования закона или закрыть свой бизнес.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что подобный запрет и 10-днейвный срок для выполнения требований закона могут нарушить права хозяев хостелов. Более того, из-за этого могут пострадать и обычные люди, которые уже забронировали проживание в мини-гостинице. Клишас считает, что действие закона необходимо сдвинуть на другую дату – например, на 1 января 2020 года. За это время, по его словам, предприниматели смогут адаптироваться к новой ситуации.

«Никакой политики»?

Как отмечает BFM, сам по себе отклоненный СФ законопроект Госдумы вообще не связан с политикой. Это деньги в чистом виде – отсюда и непривычное для России противостояние нижней и верхней палаты парламента. Важнейшие решения обе палаты всегда принимаются в едином порыве, однако в истории с хостелами речь идет совсем о другом. Как отмечают аналитики, не исключено, что здесь речь идет о «противостоянии лоббистов». Однако не поясняют, откуда у владельцев хостелов, права которых не защищает ни одна ассоциация, есть лоббисты. Учитывая и то, что мини-гостиницы – низкомаржинальный бизнес.

Как заявляют владельцы мини-гостиниц и хостелов, изначально законопроект Хованской был инициирован собственниками «классических гостиниц», и после того как Госдума приняла этот документ, радости отельеров не было предела. Однако в Совфеде этот «фокус» не прошел, поскольку в него обратились люди уже с другой стороны баррикад. Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов поясняет:

«Лоббирование, конечно, было, и мы увидели позицию и некоторых сенаторов, и некоторых губернаторов. Можно догадываться, что действительно лобби со стороны гостиниц, отелей не смогло достучаться до многих влиятельных региональных руководителей и многих влиятельных их представителей в Совете Федерации. Что называется, нашла коса на камень».

Однако стоит признать, что и без политики в этом случае не обошлось. В частности, с личной просьбой отложить вступление в силу новых «жестких правил» размещения хостелов к главе Совфеда Валентине Матвиенко обратился врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Баш на баш»?

В свете этих событий нельзя не вспомнить следующий факт: именно Александр Беглов собирается выдвинуть Валентину Матвиенко своим кандидатом в сенаторы после своего выдвижения своей кандидатуры на пост главы северной столицы. При этом, как отмечает РБК со ссылкой на свой источник близкий к руководству СФ, со своей стороны российские власти не планируют заменять ее на посту спикера Совета Федерации.

Напомним, что Валентину Матвиенко делегировал в верхнюю палату парламента предыдущий губернатор Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Сначала это произошло в 2011 году – тогда он стал губернатором, и после в 2014 году, когда победил на досрочных выборах. Как гласит регламент Совфеда, спикер палаты «в случае очередного наделения полномочиями сенатора должен переутверждаться в этой должности».

Как пишет РБК, невыдвижение Матвиенко кандидатом в сенаторы от Беглова было бы возможно только в одном случае: если бы руководство страны запланировало сменить спикера верхней палаты. Поэтому, как утверждает один из федеральных чиновников, заменять Матвиенко, которая находится «на абсолютно своем месте», никто не будет: «Она останется. Ничего не изменится».