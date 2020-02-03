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«Хочешь, я убью соседей?» Как в России ужесточат наказание для шумных соседей
3 Февраля 2020 349 0 События и факты
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей, а для собственников жилья ввести обязанность отвечать за арендаторов. Как пишут «Известия» со ссылкой на одного из авторов законопроекта, группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Согласно его содержанию, запрет на шум рекомендуется ввести с 23:00 до 7:00, а за его нарушение ввести штраф до 150 тыс. руб.
За что и на сколько
- Разработчиками пакета поправок в КоАП и Жилищный кодекс выступила группа депутатов во главе с Ольгой Павловой («ЕР»). Согласно предложенному документу, речь идет о наказании за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время суток с 23:00 до 7:00. Нарушителям грозит штраф от 5 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.
- При этом административный штраф будет выписываться собственникам квартир за систематическое нарушение тишины (если нарушение было совершено больше двух раз за один месяц). Поправки также предусматривают деятельность кафе или других заведений, расположенных в жилых домах: если они мешают соседям, то их могут закрыть на срок до 90 дней.
- Вместе с этим к нарушениям тишины не будут относиться звуки, источниками которых является «обычная жизнедеятельность человека». В частности, речь идет о криках детей, звуках шагов при обычной ходьбе, а также шуме воды в инженерных системах и так далее.
Что изменится
- По словам Ольги Павловой, законопроект могут внести в Госдуму до конца весенней сессии. Парламентарий убеждена, что благодаря этой мере жизнь в многоквартирных домах станет более комфортной. «Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся «за бортом» правового регулирования», – подчеркнула она.
- В разговоре с «Известиями» ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук пояснил, что сегодня на федеральном уровне «закона о тишине» нет. В этом плане в регионах существуют собственные нормативные акты, определяющие точные параметры: в частности, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 7:00, заниматься ремонтом нельзя с 19:00 до 9:00. Штраф для граждан – 1-2 тыс. руб., для должностных лиц – 4-8 тыс. руб., а для юридических лиц – 40-80 тыс. руб.
- Вместе с этим не имеет значения, кто именно шумит – сам собственник, арендаторы, строители, гости либо родственники. Павлова подчеркивает, что именно владелец помещения обязан соблюдать закон. Также в Жилищном кодексе могут указать, что именно собственники помещения будут отвечать за нанесение арендаторами ущерба имуществу соседей. Этот момент является важным, так как сегодня пострадавшие годами не могут добиться возмещения в судах.
Полномочия для УК
- Еще одной целью законопроекта, как поясняет Павел Склянчук, является намерение избавить соседей от необходимости ругаться друг с другом. Одними из самых частых причин ругани являются шумы, включая от ремонта. По словам адвоката Натальи Тарасовой, на сегодняшний день регулирование соседских конфликтов – процесс довольно сложный. То есть, например, УК не могут заниматься такими делами, а в полицию и суд многие не обращаются из-за сложности процедуры.
- Есть еще один момент: на сегодняшний день коммерческие УК уже привлекают частные охранные предприятия, наблюдающих за порядком и в случае необходимости привлекающих сотрудников полиции, чтобы погасить конфликты между соседями. В этом плане, как пояснила директор департамента управления жилой недвижимостью компании Professional FM Анна Полякова, законопроект позволит существенно расширить полномочия УК, и самое главное – появится административная ответственность.
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