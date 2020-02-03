«Хочешь, я убью соседей?» Как в России ужесточат наказание для шумных соседей 349 0 События и факты

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей, а для собственников жилья ввести обязанность отвечать за арендаторов. Как пишут «Известия» со ссылкой на одного из авторов законопроекта, группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Согласно его содержанию, запрет на шум рекомендуется ввести с 23:00 до 7:00, а за его нарушение ввести штраф до 150 тыс. руб.