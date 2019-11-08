ХАЯТ планирует стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции

На территории ОЭЗ «Алабуга» Республики Татарстан ввели в эксплуатацию вторую очередь завода ХАЯТ. На сегодняшний день это один из крупнейших производителей санитарно-гигиенической продукции, занимающий второе место в России.Генеральный директор ООО «ХАЯТ КИМЬЯ» Мурат Четинпровел экскурсию по заводу и рассказал журналистам об особенностях каждого этапа производства.

ХАЯТ Россия – дочерняя компания турецкой корпорации FMCG ХАЯТ. Ее первый завод в России был открыт в 2015 году на территории самой крупной в стране промышленной особой экономической зоны «Алабуга». На производственной площадке 73 тысячи квадратных метров изготавливают туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки и бумажные носовые платки известных брендов.

ХАЯТ является якорным резидентом ОЭЗ, ведь объем инвестиций, направленных в развитие производства с 2015 года, составил 11,7 млрд. рублей. Российское предприятие ХАЯТ продемонстрировало рекордные показатели роста, так что инвесторы окупили вложения за 18 месяцев при средней окупаемости такого типа производства 48 месяцев. Такие результаты были достигнуты благодаря детальному изучению предпочтений российского потребителя, на основании которых были сформированы требования к конечному продукту.

В том, что чистота, экологичность и максимальная автоматизация – главные характеристики нового высокотехнологичного завода, генеральный директор пригласил журналистов увидеть своими глазами. В ходе экскурсии Мурат Четин продемонстрировал новый бумагоделательный станок, который позволит увеличить объем производства вдвое - до 140 тысяч тонн готовой продукции в год. Помимо мощных станков, завод оснащен современной робототехникой итальянского производства, которая позволяет практически полностью исключить непосредственное участие людей в процессе изготовления санитарно-гигиенической продукции.

Особое внимание руководство завода уделяет вопросам экологии. На предприятии используется целлюлоза исключительно из индустриальных лесов, что подтверждено независимой организацией FSC по охране лесов. Продукции присвоен соответствующий знак качества.

Кроме того, ХАЯТ занимает третье место в Европе по экологичности потребления воды в данном производственном сегменте. Благодаря улучшенной системе фильтрования, после использования в процессе производства предприятие возвращает 100-процентно чистую воду. Применение такой системы позволило сэкономить 3,5 млн кубометров воды с 2015 года, что равно двухнедельному потреблению всего города Казань. Сохранить природные ресурсы помогает также инновационная система тригенерации, которая обеспечивает конвертацию газа в электричество, тепло и пар, которые далее повторно используются на производстве. Это позволило повысить эффективность от использования ресурсов с 25 до 80 процентов. При этом производство ХАЯТ не оставляет твердых отходов.

На встрече с журналистами Мурат Четин отметил, что на сегодняшний день в России в 13 миллионах домов пользуются продукцией ХАЯТ. А обозначая перспективы развития, заявил, что в ближайшее время планируется строительство завода в Московской области.