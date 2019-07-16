Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ИЮЛ, 19:06 МСК
USD (ЦБ)    62,8129
EUR (ЦБ)    70,6771

16 ИЮЛ, 19:06 МСК
USD (ЦБ)    62,8129
EUR (ЦБ)    70,6771
﻿

«Губернаторы на вылет?» Представлен рейтинг качества политического менеджмента в регионах России

16 Июля 2019 78 0 Исследования
«Губернаторы на вылет?» Представлен рейтинг качества политического менеджмента в регионах России

Рейтинг устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» подготовлен экспертами холдинга «Минченко Консалтинг» на основе опроса экспертов, входящих в комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Шесть глав субъектов федерации по оценкам аналитиков вошли в группы со слабым и очень слабым политическим менеджментом.Эти и другие политики из «группы риска» и могут либо не получить ожидаемый результат на сентябрьских выборах, либо отправиться в отставку в конце этого-начале следующего года.

Более и менее устойчивые

В коммуникационном холдинге «Минченко Консалтинг» к числу  аутсайдеров отнесли главу Республики Калмыкия Бату Хасиков и главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Слабо отлаженным аналитики сочли политический менеджмент команд Игоря Артамонова (Липецкая область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария), а также Александра Беглова (Санкт-Петербург).

При этом, по сути, за рамками рейтинга  остались совсем недавно приступившие к работе врио губернаторов  Севастополя  Михаил Развожаев  и Астраханской области Игорь Бабушкин, главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Евгений Минченко объяснил РБК низкий рейтинг  Хасикова и Хорохордина тем, что им пока не удалось ярко проявить себя на фоне других врио губернаторов. По мнению политологов, Хасиков, несмотря на все спортивные заслуги, не смог показать себя эффективным управленцем, а Хорохордин пока не справился с проблемами коммуникации с населением и выстраиванием предвыборной конфигурации.

Критерии оценки

При составлении рейтинга «Госсовет 2.0» используются девять критериев. Учитываются  такие позитивные факторы как поддержка среди элит, наличие больших инвестпроектов, состояние экономики региона, срок нахождения губернатора в должности, уникальное позиционирование, качество политического менеджмента. При этом качества политического менеджмента  определяет общественно-политическая инфраструктура поддержки, медийная инфраструктура, интерактивная коммуникация с жителями региона, антикризисные меры и управление выборным процессом. Основными негативными факторами стали для экспертов конфликты на федеральном и региональных уровнях и претензии со стороны силовых струтур.

Условные варяги

Так называемый политический менеджмент эксперты называют одним из самых важных условий  сохранения или завоевания ключевых позиций в региональной политике. Политологи подчеркивают: в качественном политическом менеджменте весьма нуждаются губернаторы-«варяги». За период 2017–2019 годов в ходе ротации региональных глав назначили 38 «пришлых» и только в 11 случаях был выбран условно местный кандидат.

Правда, среди новых назначенцев Хабиров, Беглов и Хасиков уже могут считаться местными соответственно в Башкирии, Санкт-Петербурге, Калмыкии. При этом Роман Старовойт (Курская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Вадим Шумков (Курганская область) только родились в регионах назначения, однако их карьерный рост имеет отношение к другим регионам и федеральным ведомствам.

Факторы риска

В «Минченко консалтинг» отмечают, что многие врио губернаторов, которые   готовятся к  выборам в сентябре, не имеют политического опыта, а главными факторами риска  для них являются кадровый голод, рост протестного голосования, спускаемые «сверху» многочисленные KPI, локальные экологические протесты и митинги  обманутых дольщиков, с местными элитами.

Политолог Евгений Иванов  высказал мнение о том, что российский «губернаторский корпус находится «в полуразобранном состоянии» - прежняя модель рекрутинга и ротации региональных элит уже не действует, а новая еще не обрела своей окончательной формы.

На  быстрое решение этой проблемы рассчитывать не приходится. По мнению экспертов, 10  из  16 действующих губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году, находятся в так называемой «красной зоне»

Среди «кандидатов на вылет» эксперты называют Александра Дрозденко (Ленинградская область), Алексея Островского (Смоленская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Михаила Игнатьева (Чувашия), Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Наталью Комарову (ХМАО), Александра Левинталя (ЕАО), Сергея Левченко (Иркутская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Игоря Орлова (Архангельская область).

В «Минченко консалтинг» поланают, что первые отставки можно ожидать уже осенью.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дмитрий Савельев прокомментировал эксперимент по маркировке молочной продукции

Дмитрий Савельев прокомментировал эксперимент по маркировке молочной продукции
Интервью и комментарии

«Под прицелом». На Украине снова угрожают взорвать Крымский мост

«Под прицелом». На Украине снова угрожают взорвать Крымский мост
Политика

ЕС объявляет бойкот Турции, Россия и Индия рассчитываются без долларов, Украина продляет эмбарго и другие новости

ЕС объявляет бойкот Турции, Россия и Индия рассчитываются без долларов, Украина продляет эмбарго и другие новости
События и факты 1

«Спасибо санкциям за это»? Китайская Huawei ищет высокотехнологичных партнеров в России

«Спасибо санкциям за это»? Китайская Huawei ищет высокотехнологичных партнеров в России
Политика

Узнай, страна

В Воркуте на самой глубокой шахте России «Комсомольская» начали добычу угля в новом забое

В Воркуте на самой глубокой шахте России «Комсомольская» начали добычу угля в новом забое

В Московской области перешли на выпуск гражданской продукции экологического назначения

В Московской области перешли на выпуск гражданской продукции экологического назначения

В Удмуртии заработали сразу три новые молочно-товарные фермы

В Удмуртии заработали сразу три новые молочно-товарные фермы

В Челябинской области впервые в России выковали крупногабаритную деталь весом более 60 тонн

В Челябинской области впервые в России выковали крупногабаритную деталь весом более 60 тонн

Новости дня

17:34 Древнее христианское письмо показывает, как верующие жили много веков назад Древнее христианское письмо показывает, как верующие жили много веков назад
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Южных Курил
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Южных Курил
17:34 В небе над Римом заметили странный неопознанный летающий объект В небе над Римом заметили странный неопознанный летающий объект Видео
17:21 Польский эксперт прогнозирует обвал курса рубля Польский эксперт прогнозирует обвал курса рубля
16:43 Путин и Зеленский могут провести новые телефонные переговоры Путин и Зеленский могут провести новые телефонные переговоры
16:09 Сбербанк опроверг сообщения о разрыве партнерства с "Яндексом" Сбербанк опроверг сообщения о разрыве партнерства с "Яндексом"
15:38 Россияне рассказали, на что собираются жить после выхода на пенсию Россияне рассказали, на что собираются жить после выхода на пенсию
Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
Раздавить или раздать? Чиновники решают как использовать завезенные в Россию «санкционные» продукты
15:19 Россия остановила поставку газа по "Северному потоку" Россия остановила поставку газа по "Северному потоку"

Узнай, страна!

16:30 В Воркуте на самой глубокой шахте России «Комсомольская» начали добычу угля в новом забое В Воркуте на самой глубокой шахте России «Комсомольская» начали добычу угля в новом забое
Особенности российского трудоголизма. Почему Россия лидирует в Европе по нестандартным рабочим графикам?
Особенности российского трудоголизма. Почему Россия лидирует в Европе по нестандартным рабочим графикам?
02:07 Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019 Лучшие практики ОРВ: обзор деятельности системы ТПП России за I полугодие 2019
15 ИЮЛ, 14:43 «Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш «Семиреченская база снабжения» продемонстрирует возможности техники Ростсельмаш
15 ИЮЛ, 11:48 На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект На территории опережающего развития «Котовск» будет реализован крупный инвестиционный проект
12 ИЮЛ, 12:25 В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад» В Астраханской области создают судостроительный кластер на базе АСПО, «Лотоса» и «Красных Баррикад»
11 ИЮЛ, 12:11 Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии Вологодская ТПП 3 и 4 октября приглашает на Международную конференцию и бизнес-встречу в Венгрии
Выбор для Украины. Почему российские власти обсуждают «газовый вопрос» с украинской оппозицией?
Выбор для Украины. Почему российские власти обсуждают «газовый вопрос» с украинской оппозицией?
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter