«Губернаторы на вылет?» Представлен рейтинг качества политического менеджмента в регионах России

Рейтинг устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» подготовлен экспертами холдинга «Минченко Консалтинг» на основе опроса экспертов, входящих в комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Шесть глав субъектов федерации по оценкам аналитиков вошли в группы со слабым и очень слабым политическим менеджментом.Эти и другие политики из «группы риска» и могут либо не получить ожидаемый результат на сентябрьских выборах, либо отправиться в отставку в конце этого-начале следующего года.

Более и менее устойчивые

В коммуникационном холдинге «Минченко Консалтинг» к числу аутсайдеров отнесли главу Республики Калмыкия Бату Хасиков и главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Слабо отлаженным аналитики сочли политический менеджмент команд Игоря Артамонова (Липецкая область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария), а также Александра Беглова (Санкт-Петербург).

При этом, по сути, за рамками рейтинга остались совсем недавно приступившие к работе врио губернаторов Севастополя Михаил Развожаев и Астраханской области Игорь Бабушкин, главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Евгений Минченко объяснил РБК низкий рейтинг Хасикова и Хорохордина тем, что им пока не удалось ярко проявить себя на фоне других врио губернаторов. По мнению политологов, Хасиков, несмотря на все спортивные заслуги, не смог показать себя эффективным управленцем, а Хорохордин пока не справился с проблемами коммуникации с населением и выстраиванием предвыборной конфигурации.

Критерии оценки

При составлении рейтинга «Госсовет 2.0» используются девять критериев. Учитываются такие позитивные факторы как поддержка среди элит, наличие больших инвестпроектов, состояние экономики региона, срок нахождения губернатора в должности, уникальное позиционирование, качество политического менеджмента. При этом качества политического менеджмента определяет общественно-политическая инфраструктура поддержки, медийная инфраструктура, интерактивная коммуникация с жителями региона, антикризисные меры и управление выборным процессом. Основными негативными факторами стали для экспертов конфликты на федеральном и региональных уровнях и претензии со стороны силовых струтур.

Условные варяги

Так называемый политический менеджмент эксперты называют одним из самых важных условий сохранения или завоевания ключевых позиций в региональной политике. Политологи подчеркивают: в качественном политическом менеджменте весьма нуждаются губернаторы-«варяги». За период 2017–2019 годов в ходе ротации региональных глав назначили 38 «пришлых» и только в 11 случаях был выбран условно местный кандидат.



Правда, среди новых назначенцев Хабиров, Беглов и Хасиков уже могут считаться местными соответственно в Башкирии, Санкт-Петербурге, Калмыкии. При этом Роман Старовойт (Курская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Вадим Шумков (Курганская область) только родились в регионах назначения, однако их карьерный рост имеет отношение к другим регионам и федеральным ведомствам.

Факторы риска

В «Минченко консалтинг» отмечают, что многие врио губернаторов, которые готовятся к выборам в сентябре, не имеют политического опыта, а главными факторами риска для них являются кадровый голод, рост протестного голосования, спускаемые «сверху» многочисленные KPI, локальные экологические протесты и митинги обманутых дольщиков, с местными элитами.

Политолог Евгений Иванов высказал мнение о том, что российский «губернаторский корпус находится «в полуразобранном состоянии» - прежняя модель рекрутинга и ротации региональных элит уже не действует, а новая еще не обрела своей окончательной формы.

На быстрое решение этой проблемы рассчитывать не приходится. По мнению экспертов, 10 из 16 действующих губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году, находятся в так называемой «красной зоне»

Среди «кандидатов на вылет» эксперты называют Александра Дрозденко (Ленинградская область), Алексея Островского (Смоленская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Михаила Игнатьева (Чувашия), Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Наталью Комарову (ХМАО), Александра Левинталя (ЕАО), Сергея Левченко (Иркутская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Игоря Орлова (Архангельская область).

В «Минченко консалтинг» поланают, что первые отставки можно ожидать уже осенью.