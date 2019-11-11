Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России

На минувших выходных в Подмосковье завершился семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором администрация президента РФ подвела итоги по исполнению KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов. Как сообщает РБК, список лидеров возглавили Крым и Чечня, а в числе аутсайдеров оказались Хабаровский край и Архангельская область. Политологи считают этот рейтинг одним из ключевых для определения «кандидатов на вылет» среди действующих губернаторов.

Мнение населения

Как сообщает РБК, в ходе семинара первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко подытожил исполнение KPI внутриполитическими блоками регионов.

Как ранее сообщалось, общие KPI для внутриполитического блока Кремля и аналогичных блоков регионов было решено ввести еще в феврале. Так, речь идет о KPI по уровню доверия президенту и главам регионов, а также об отдельном KPI по выборам.

Вице-губернаторам в конвертах были розданы данные KPI по его региону. Соответствующие данные были составлены с учетом георейтинга ФОМа – закрытого для общественности и СМИ исследование, которое проходит три-четыре раза в год.

Кроме информации, связанной с рейтингом доверия президенту и губернатору, которое составляют основу KPI, учитываются данные опросов по показателям конкретного субъекта РФ. В ходе этих опросов выясняется отношение жителей региона к внешней политике главы государства, а также изучается миграция, экономическая политика и социальный климат. Учитывалось также восприятие населением партии «Единая Россия». По словам одного из собеседников РБК, эти вопросы являются традиционными для георейтинга ФОМа.



Лидеры и аутсайдеры

В итоге выяснилось, что в ТОП-5 по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области. Лидерами по уровню доверия губернаторам, как рассказали собеседники РБК, стали Ингушетия, а также Курганская и Курская области.

В числе аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область. При этом, как отметил источник РБК, Хабаровский край, где главой региона является представитель ЛДПР Сергей Фургал, занимает последнее, 85-е место. Напомним, что в прошлом году Фургал стал победителем второго тура выборов главы региона, обогнав действующего губернатора Вячеслава Шпорта.

Что касается Архангельской области, то здесь на результатах рейтинга сказалось отсутствие диалога с населением. Причем диалог не смогла наладить не только Москва, планировавшая складировать мусор на полигоне «Шиес» под Архангельском, но и внутриполитический блок области. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов — в рейтинге на последнем, 85-м месте. Разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос о доверии Орлову составляет минус 60 процентных пунктов, уточняют два участника семинара.

В числе аутсайдеров также Еврейская автономная и Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край. В последнем регионе серьезную роль сыграли стихийные бедствия нынешним летом. У главы не менее сильно пострадавшей от стихии Иркутской области коммуниста Сергея Левченко все сложно с доверием населения – разрыв положительных и отрицательных мнений составляет 27 процентных пунктов.

Кому грозит отставка



По мнению политолога Евгений Минченко, введение KPI по выборам и по доверию президенту и губернаторам себя оправдало. Но если с выборами все понятно – они выиграны, то по доверию еще нужно будет посмотреть, сколько отставок губернаторов случится во время очередного сезона ротации. По количеству смещенных глав регионов можно будет судить о том, кто не выполнил этот KPI, ведь рейтинги президента и главы региона часто близки по своим значениям, и если в субъекте «все начинает валиться», то снижаются оба показателя.

Ранее РБК писал о том, что в ближайшей перспективе отставку могут уйти не только губернатор Архангельской области Игорь Орлов, но и руководитель Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь. Вполне вероятно смещение иркутского губернатора Левченко, чей рейтинг рухнул после наводнения. Возможна отставка главы Коми Гапликова – тут решение будет зависеть от возможности снижения его антирейтинга.

Выборный KPI

Новым губернаторам представители Кремля тоже посоветовали не расслабляться. Участникам семинара в Подмосковье говорили о том, что после выборов ни в коем случае нельзя снижать активность губернатора и прекращать активность работы с медиа, ведь «если ничего не делать, то рейтинг можно потерять за полгода».

При этом выполнение выборного KPI как внутриполитическим блоком Кремля, так и регионами по итогам сентябрьских выборов в целом признали успешным.

Оценки «выставляли» по результату кандидата от власти по итогам кампании, уровню явки и оценки гражданами легитимности выборов по итогам соцопросов. Перед внутриполитическим блокам регионов ставили ряд задач: победа кандидата от власти в первом туре с результатом не менее 55% при явке избирателей 30% и с показателем легитимности не менее 50%. В целом эти задачи были выполнены - по итогам единого дня голосования в сентябре все губернаторы набрали более 55%, явка везде была выше 30%. К нижней границе этих значений подошли только в Сахалинской области - 56,14% набрал Валерий Лимаренко, а также в Санкт-Петербурге, где явка составила 30,07%.