Грядущее свершается сейчас. Какую технику для космического будущего создают сегодня в России?

Празднование Дня космонавтики в России в этом году с 12 апреля перенесли на осень. Но и этот, и другие дни в нашей стране отмечены непрекращающейся работой по модернизации действующих и созданию новых космических аппаратов, ракет-носителей, приборов, инновационных материалов. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что 2020 год покажет, способна ли космическая отрасль преодолеть хронические проблемы, которые она переживала последние 30 лет, и вернуть мировое лидерство в области космических технологий.

Стратегия развития

Решения о переходе на новую ракетно-космическую технику российского производства приняли в 2019 году.

В 2020 году на рассмотрение Правительства РФ «Роскосмос» должен внести Единую космическую программу, в которую будет включено развитие системы ГЛОНАСС, инфраструктуры космодромов, создание орбитальной группировки «Сфера», сверхтяжелой ракеты для «лунной программы» и другие мега-проекты.

Если все пойдет по плану, то новая Госпрограмма космической деятельности будет выполняться с 2021 года в течение 10 лет.

В «Роскосмосе» считают, что главное условие развития отрасли сегодня – это реализация ранее начатых масштабных проектов по созданию новых средств выведения тяжелого класса «Ангара-А5», полутяжелого класса «Союз-5», ракеты-носителя сверхтяжелого класса и нового пилотируемого корабля «Орел» для полетов в дальний космос.

Не менее важна коммерциализация космической деятельности. Прежде всего - создание конкурентоспособных автоматических космических систем связи и наблюдения за счет внебюджетных инвестиций.

Универсальные ракеты

Все имеющиеся и создающиеся сегодня в России ракеты «заточены» под конкретные нагрузки. «Ангара-1.2» обеспечивает вывод 3,7 тонны груза на низкую околоземную орбиту, «Союз-2.1» — 7–8 тонн груза, «Союз-5» — 17,5 тонны, «Ангара-А5М» — 27 тонн, «Ангара-А5В» — 37 тонн.

В дальнейшем «Союз-2.1» будет заменена на «Союз-6» - ракету-носитель нового поколения грузоподъемностью до 9 тонн.

Находящиеся пока в перспективной разработке дальше СТК будут способны выводить в космос 103 тонны, СТК второго этапа — 140 тонн.

Как заявил Дмитрий Рогозин, линейка ракет-носителей в России уже сокращена за счет вывода устаревших ракет, а также ракет, производство которых было технологически связано с бывшими украинскими партнерами.

В дальнейшем «Роскосмос» планирует максимально унифицировать ракеты-носители.

Так, для всех семейств будут применяться универсальные разгонные блоки. КВТК будет применяться и на «Ангаре-А5В», и на ракете сверхтяжелого класса. Основные ракетные модули будут производиться в двух диаметрах — 4,1 м и 2,9 м. На них будут использованы родственные двигатели РД-191, РД-180 и РД-171.

Двигатели прогресса

По словам Игоря Арбузова, генерального директора НПО "Энергомаш", которое в этом году объединит в холдинг семь предприятий из разных регионов страны, сегодня проводится сборка первых доводочных образцов двигателя РД-171МВ. Он будет использоваться на первой ступени ракеты "Союз-5", а затем и на носителе сверхтяжелого класса. Товарные поставки двигателя начнутся в 2022 году.

Кроме того, в НПО "Энергомаш" совершенствуют конструкцию двигателя РД-191 для ракет семейства «Ангара», ранее созданных Центром имени Хруничева. Изготовление этих двигателей передается в Пермь на предприятие "Протон-ПМ". В перспективе будет создан абсолютно новый производственный комплекс и современные технологии обеспечат конкурентное ценообразование на эти двигатели.

А их производство, по данным «Роскосмоса», возрастёт кратно с 2023 года с началом серийного изготовления ракет «Ангара», одним из главных преимуществ которых считается применение экологически чистого топлива.

Что касается более далеких перспектив, то сегодня НИИмаш выполняет заказ на разработку двигателей с экологически безопасными компонентами топлива. Первый образец должен появиться в 2024 году. В КБХМ создают кислород-водородные версии двигателя. Работы должны завершиться в 2025 году.

С этого года на НПО «Энергомаш» легендарные двигатели РД-180 начнут адаптировать к новой версии ракеты «Союз-6», которая может прийти на замену РН «Союз-2».

Адаптация должна завершиться в 2024 году.

Двигатели РД-180 и РД-181 сегодня не используются в России, но с 1997 года устанавливаются на американских ракетах Atlas 5 и Antares. По инициативе США, выдвинутой исключительно из геополитических соображений, контракт на поставку истекает в 2022 году.

Конгресс США потребовал от NASA и ВВС к 31 декабрю 2022 года прекратить запуск американских военных спутников на ракетах, использующих российский двигатель. Но в Соединенных Штатах до сих пор не нашли равноценную по цене и качеству замену этим российским двигателям.

Глава «Роскосмоса» заявил, что предприятия госкорпорации готовы создавать для S7 Space для «Морского старта» средство выведения вместо «Зенита».

Это будет морская модификация РН «Союз-5». Для нее уже придумали условное название «Союз-7». За счет расположения плавучего космодрома в южных широтах с меньшим объемом заправки «Союз-7» сможет выводить на орбиту около 17 тонн полезной нагрузки, - почти столько же, что и «Союз-5».

«Сфера» государственных и частных интересов

В этом году планируется завершить разработку программы «Сфера», а с 2023 года - запускать созданные в рамках этой программы космические аппараты.

Программа создания орбитальной группировки «Сфера» предусматривает вывод на орбиту 640 космических аппаратов для организации в режиме реального времени подвижной связи и оптического наблюдения в любой точке Земли.

Для этого в России помимо необходимо обеспечить массовое производство малых спутников- то есть создавать серийное спутникостроение. До сих пор предприятия отрасли выпускали лишь небольшие партии аппаратов для орбитальных группировок «Гонец» и ГЛОНАСС.

По данным «Роскосмоса» космические аппараты, которые могли бы составить основу группировки «Сфера», смогут производить АО «Корпорация «ВНИИЭМ», «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, а также новый завод компании «Газпром космические системы».

На разработку новейших технологий потребуется около 10 млрд рублей. На начальном этапе предполагается бюджетное финансирование, а в дальнейшем планируется привлечь частных инвесторов. Новые аппараты будут создаваться в соответствии с самыми передовыми стандартами и рыночными принципами под требования конечных пользователей и операторов сервисов и услуг.

«Это не только обеспечит российский космос новыми уникальными возможностями в интересах науки, экономики и обороны, но и сделает наше спутникостроение рентабельным и высококонкурентным», - считает Дмитрий Рогозин.

Полет «Орла»

Полеты к Луне остаются для российских властей одним из приоритетов государственной политики в сфере освоения космоса.

И сегодня идет подготовка производства космического корабля «Орел», который может использоваться как при полетах на околоземные орбиты, так и в экспедициях на Луну.

Выпускается необходимая техническая документация, размещаются и осваиваются новые станки на предприятиях корпорации «Энергия». Создано днище и отдельные силовые конструкции корабля, отрабатывается «авионика», эргономика приборов.

На корабле «Орел» будет новая система аварийного спасения – двухступенчатая, более маневренная и интеллектуальная, чем на используемых сегодня кораблях серии «Союз». Одну из ступеней разрабатывает АО «Корпорация «Московский институт теплотехники».

Специалисты считают, что для реализации российской «лунной программы», цель которой является высадка космонавта на поверхность Луны, необходима орбитальная окололунная станция. Она необходима не только россиянам, но и американцам, и европейцам.

В Роскосмосе полагают, что разработка лунной станции будет базироваться на опыте, полученном при строительстве и эксплуатации станций «Мир» и МКС.

Лунные модули, будут создаваться, в том числе, на базе технологий, которые были реализованы в научно-энергетическом и узловом модуле и запускаться ракетами – носителями тяжелого и сверхтяжелого класса,

На рассмотрении у гендиректора «Роскосмоса» Рогозина находится меморандум главы NASA господина Бранденстайна, изучаются возможности международной кооперации, перекрестных полетов российских космонавтов, американских и европейских астронавтов на «Орле» и «Орионе».

Образцы новейшей космической техники, скорее всего, будут представлены МАКС-2021. На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 была размещена масштабная экспозиция, на которой предприятия, входящие в периметр ГК «Роскосмос», представили свои самые передовые разработки, уникальные изделия микроэлектроники, элементы конструкций и инновационные материалы.

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