Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 НОЯ, 15:52 МСК
USD (ЦБ)    66,6342
EUR (ЦБ)    75,8897

29 НОЯ, 15:52 МСК
USD (ЦБ)    66,6342
EUR (ЦБ)    75,8897

Грузия выбрала нового президента. Чем это «грозит» России

29 Ноября 2018 193 0 Политика
Грузия выбрала нового президента. Чем это «грозит» России

На выборах президента Грузии победу одержала Саломе Зурабишвили, которую поддерживает партия власти. После подсчета всех бюллетеней ЦИК представил данные, свидетельствующие о том, что за Зурабишвили проголосовало 1,1 млн человек, что составило 59,52% от общего числа голосующих. Ее ближайший соперник оппозиционер Григол Вашадзе смог набрать 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Парижанка во главе государства

Формально Саломе Зурабишвили шла на выборы в качестве независимого кандидата. Однако ее кандидатуру решила поддержать правящая партия «Грузинская мечта», лидером которой является самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили. Что касается ближайшего соперника Григола Вашадзе, то он баллотировался как кандидат от партии «Единое национальное движение».

Нового президента жители Грузии выбирали 28 ноября, в ходе второго тура выборов. Напомним, что первый тур выборов проводился месяц назад, однако тогда никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов.

Саломе Зурабишвили в период с марта 2004 по октябрь 2005 являлась министром иностранных дел Грузии. Местом ее рождения стал Париж, где семья обосновалась в качестве грузинских политических эмигрантов. Учеба проходила в Институте политических наук Франции и в Колумбийском университете США, где она специализировалась на изучении России.

Политическая карьера также началась во Франции, где, начиная с 1974 года, местом ее работы стало министерство иностранных дел страны. Также местом работы будущего президента Грузии были посольства в Италии, США, Чаде, а также в миссии при НАТО.

Бесполезный протест Саакашвили

Ранее бывший глава Грузии, который в данный момент находится в Нидерландах, обращался к жителям страны с призывом не признавать итоги выборов президента. Видеообращение транслировал телеканал «Рустави-2».

«Я не признаю эти выборы. Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям», – сказал экс-глава Грузии.

Однако, несмотря на все попытки дестабилизировать обстановку, массовых протестов в стране в связи с победой Зурабишвили не будет. Об этом заявил глава грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

«Женщину воспримут очень положительно, тут другого мнения и быть не может. У нас долгие годы была председатель парламента Нино Бурджанадзе. Она же исполняла обязанности президента дважды в переходные периоды. Традиция грузинская такова, что тут проблем не будет», – отметил Мамрадзе.

Перспективы отношений с Россией

В ходе предвыборной кампании в одном из своих выступлений Зурабишвили заявила, что Россия, которая стремится завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад». Однако конфликт 2008 года «начала Грузия», и во многом в этом виноват именно Михаил Саакашвили, который допустил ситуацию, в результате которой он «разбомбил собственное население в Цхинвали». Это заявление Зурабишвили вызвало шквал критики.

Иванишвили, возглавляющий «Грузинскую мечту», встал на защиту Зурабишвили. Он утверждал, что она «не сказала ничего расходящегося с отчетом комиссии Евросоюза», где значительная часть вины за события 2008 года была возложена именно на Тбилиси. В этом же отчете говорится о том, что российские войска ответили на атаку в Южной Осетии в законном порядке, хоть и чрезмерно.​

Что касается оппонента Зурабишвили Вашадзе, то он, если говорить о настроениях в отношении России, является весьма последовательным сторонником политики Саакашвили. И не скрывает этого: выдвигая свою кандидатуру на президентские выборы, он заявлял, что будет противостоять «военно-террористической агрессии России». Более того, в одном из интервью он заявил, что восстановить дипломатические отношения с Россией будет невозможно до тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

Вместе с этим, ни Зурабишвили, ни Вашадзе не являются политиками пророссийского толка. Но после того как у власти встала «Грузинская мечта», двусторонние отношения стали налаживаться.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: если ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: если ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Узнай, страна

Санкт-Петербурге открыли третью очередь российского фармацевтического предприятия «Полисан»

Санкт-Петербурге открыли третью очередь российского фармацевтического предприятия «Полисан»

Тамбовская делегация провела переговоры с руководством австрийской компании «Боксмарк ледер»

Тамбовская делегация провела переговоры с руководством австрийской компании «Боксмарк ледер»

В Курской области выполнили задачи по обеспечению продовольственной безопасности

В Курской области выполнили задачи по обеспечению продовольственной безопасности

В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре

В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре

Новости СМИ

Новости дня

15:46 В Италии неизвестные взяли в заложники 20 человек В Италии неизвестные взяли в заложники 20 человек
«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга
«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга
14:56 В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
14:46 Нэд Старк и кхал Дрого вернутся в «Игру престолов» Нэд Старк и кхал Дрого вернутся в «Игру престолов»
14:08 Медведев отменил обязанность устанавливать на автомобили знак «Шипы» Медведев отменил обязанность устанавливать на автомобили знак «Шипы»
14:02 Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20 Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20
13:27 Россия и Иран отменяют туристические визы Россия и Иран отменяют туристические визы
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
81 трлн руб. предполагается потратить на инвестиционные контракты, автопроизводители бьют тревогу и другие новости среды
12:48 В ЕС отказались ужесточать антироссийские санкции после Керченского инцидента В ЕС отказались ужесточать антироссийские санкции после Керченского инцидента

Узнай, страна!

15:24 Санкт-Петербурге открыли третью очередь российского фармацевтического предприятия «Полисан» Санкт-Петербурге открыли третью очередь российского фармацевтического предприятия «Полисан»
Миссия на Марс началась успешно, беспилотные автомобили появляются на дорогах России и другие новости вторника
Миссия на Марс началась успешно, беспилотные автомобили появляются на дорогах России и другие новости вторника
14:45 Тамбовская делегация провела переговоры с руководством австрийской компании «Боксмарк ледер» Тамбовская делегация провела переговоры с руководством австрийской компании «Боксмарк ледер»
28 НОЯ, 16:39 В Курской области выполнили задачи по обеспечению продовольственной безопасности В Курской области выполнили задачи по обеспечению продовольственной безопасности
28 НОЯ, 16:17 В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре В Смоленске приняли первых пациентов в новом перинатальном центре
28 НОЯ, 15:53 В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов» В Саратовской области открыт новый распределительный центр «Саратов»
27 НОЯ, 15:42 "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране "Новгородский аграрий" стал одним из лучших в стране
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
27 НОЯ, 08:20 Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году Более 20 млн рублей направят на создание Центра поддержки экспорта в ЕАО в будущем году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter