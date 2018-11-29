Грузия выбрала нового президента. Чем это «грозит» России

На выборах президента Грузии победу одержала Саломе Зурабишвили, которую поддерживает партия власти. После подсчета всех бюллетеней ЦИК представил данные, свидетельствующие о том, что за Зурабишвили проголосовало 1,1 млн человек, что составило 59,52% от общего числа голосующих. Ее ближайший соперник оппозиционер Григол Вашадзе смог набрать 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Парижанка во главе государства

Формально Саломе Зурабишвили шла на выборы в качестве независимого кандидата. Однако ее кандидатуру решила поддержать правящая партия «Грузинская мечта», лидером которой является самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили. Что касается ближайшего соперника Григола Вашадзе, то он баллотировался как кандидат от партии «Единое национальное движение».

Нового президента жители Грузии выбирали 28 ноября, в ходе второго тура выборов. Напомним, что первый тур выборов проводился месяц назад, однако тогда никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов.

Саломе Зурабишвили в период с марта 2004 по октябрь 2005 являлась министром иностранных дел Грузии. Местом ее рождения стал Париж, где семья обосновалась в качестве грузинских политических эмигрантов. Учеба проходила в Институте политических наук Франции и в Колумбийском университете США, где она специализировалась на изучении России.

Политическая карьера также началась во Франции, где, начиная с 1974 года, местом ее работы стало министерство иностранных дел страны. Также местом работы будущего президента Грузии были посольства в Италии, США, Чаде, а также в миссии при НАТО.

Бесполезный протест Саакашвили

Ранее бывший глава Грузии, который в данный момент находится в Нидерландах, обращался к жителям страны с призывом не признавать итоги выборов президента. Видеообращение транслировал телеканал «Рустави-2».

«Я не признаю эти выборы. Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям», – сказал экс-глава Грузии.

Однако, несмотря на все попытки дестабилизировать обстановку, массовых протестов в стране в связи с победой Зурабишвили не будет. Об этом заявил глава грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

«Женщину воспримут очень положительно, тут другого мнения и быть не может. У нас долгие годы была председатель парламента Нино Бурджанадзе. Она же исполняла обязанности президента дважды в переходные периоды. Традиция грузинская такова, что тут проблем не будет», – отметил Мамрадзе.

Перспективы отношений с Россией

В ходе предвыборной кампании в одном из своих выступлений Зурабишвили заявила, что Россия, которая стремится завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад». Однако конфликт 2008 года «начала Грузия», и во многом в этом виноват именно Михаил Саакашвили, который допустил ситуацию, в результате которой он «разбомбил собственное население в Цхинвали». Это заявление Зурабишвили вызвало шквал критики.

Иванишвили, возглавляющий «Грузинскую мечту», встал на защиту Зурабишвили. Он утверждал, что она «не сказала ничего расходящегося с отчетом комиссии Евросоюза», где значительная часть вины за события 2008 года была возложена именно на Тбилиси. В этом же отчете говорится о том, что российские войска ответили на атаку в Южной Осетии в законном порядке, хоть и чрезмерно.​

Что касается оппонента Зурабишвили Вашадзе, то он, если говорить о настроениях в отношении России, является весьма последовательным сторонником политики Саакашвили. И не скрывает этого: выдвигая свою кандидатуру на президентские выборы, он заявлял, что будет противостоять «военно-террористической агрессии России». Более того, в одном из интервью он заявил, что восстановить дипломатические отношения с Россией будет невозможно до тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

Вместе с этим, ни Зурабишвили, ни Вашадзе не являются политиками пророссийского толка. Но после того как у власти встала «Грузинская мечта», двусторонние отношения стали налаживаться.