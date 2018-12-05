«Грубый ультиматум». США дали России 60 дней на выполнение договора о ядерном оружии

Глава Госдепа США Майк Помпео завил, что Вашингтон покинет договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение двух месяцев, если Россия не вернется к его исполнению. Как считают в России, ультиматум Вашингтона о приостановке своих обязательств по данной сделке говорит о том, что США намеренно хотят обвинить Москву в отказе соблюдать договор.

Ультиматум

Заявление Майка Помпео сводится к следующему: США приостановят соблюдение положения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности на 60 дней, если Россия не вернется к исполнению обязательств, которые ранее на себя взяла. Все это время, по его словам, Вашингтон не будет проводить испытаний или разворачивать новые системы вооружения, попадающие под действие ДРСМД. Шаги, которые будут предприняты далее, США сформулируют после того, как проведет ряд консультаций со своими европейскими союзниками.

Помпео пояснил, что спасти договор может только Россия: сначала признать свои нарушения, а потом снова начать соблюдать его положения. Он отмечает, что у Москвы готово «несколько батальонов» представляющих большую опасность для Европы крылатых ракет SSC-8, которые также известны как 9M729. Именно их имел в виду президент США Дональд Трамп, когда в октябре говорил о том, что страна планирует покинуть договор.

Напомним, что стороны подписали ДРСМД 8 декабря 1987 года, его действие началось 1 июня 1988 года. Договор распространяется на развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) с наземным базированием. За последние несколько лет США несколько раз пытались обвинить Россию в том, что она нарушает соглашения. Москва со своей стороны категорически отвергает все обвинения, выдвигая Вашингтону встречные обвинения по несоблюдению ДРСМД.

Россия под прицелом?

На самом деле, если США действительно решатся на такой шаг, то это напрямую будет угрожать безопасности России, а крупнейшие города буквально будут «под прицелом». Об этом в эфире НСН заявил генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003-2007 гг. Айтеч Бижев:

«Представляете, если в Европе [разместить ракеты] дальностью 500 километров и прочертить 500 километров от Польши [в сторону] Москвы или Питера – вся густонаселенная часть РФ под прицелом. Поэтому ответные действия какие должны быть? Первым ударом вывести их из строя, чтобы они не могли взлететь, вплоть до высадки десанта и уничтожения их на месте или [поразить] высокоточным оружием – у нас в этом плане все хорошо, есть чем ответить».

О конкретном размещении ракет США после выхода договора делал предположения и политолог Константин Блохин. Он отмечал, что если США выйдут из ДРСМД, то Вашингтон разместит ракеты как можно ближе к российской границе: в Прибалтике, Польше, Румынии. Кроме этого вооружение будет размещено в Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, Гуаме, чтобы сдержать Китай.

Реакция Европы

Россию беспокоит факт того, что США могут покинуть Договор, поскольку это будет иметь серьезные последствия для безопасности не только Европы, но и всего мира – об этом Кремль заявляли уже несколько раз. В самом Вашингтоне также беспокоятся по поводу выхода: так, беспокойство проявляют сенаторы от Демократической партии. Не так давно они написали на имя Трампа открытое письмо, где заявили, что выход из ДРСМД станет «геополитическим подарком России». Причем, подобный шаг, как они считают, говорит о том, что Штаты готовы отказываться от своих обязательств без предложения альтернативы.

Собственно, судьба Договора должна была рассматриваться во время отменившейся встречи Путина и Трампа в Буэнос-Айресе саммите G20. Но беседа лидеров была сорвана в самый последний момент. Как заявил Трамп, встречу пришлось отменить из-за инцидента в Керченском проливе между российскими пограничниками и украинскими военными кораблями.

Представители европейских стран также выразили озабоченность. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что жертвами разрыва договора станут именно европейские страны. А вот министр иностранных дел Германии ​Хайко Маас заявил, что ДРСМД является «одним из важнейших достижений политики разоружения».

Технология США

Как считает сенатор Алексей Пушков, заявление Помпео – это попытка перенести ответственность за разрыв договора на Россию. Этой технологией Вашингтон пользовался неоднократно. «Ультиматум Помпео – это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео», – поясняет Пушков.

Аналогичной токи зрения придерживается глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он считает, что таким образом США хотят обвинить Россию в отказе соблюдать договор. В своем Фейсбуке он прокомментировал ситуацию: «Это отнюдь не приглашение к обсуждению способов его сохранения. Это грубый ультиматум, который США предъявили исключительно с одной целью: показать миру и своим союзникам, что, мол, это не они обрушивают важнейший столп международной безопасности, а, дескать, Россия отказалась его соблюдать, хотя ей дали шанс».