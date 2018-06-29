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Громкий «одобрямс». Партия власти придумывает, как «продать» гражданам пенсионную реформу

29 Июня 2018 92 0 Тренды Политика
Громкий «одобрямс». Партия власти придумывает, как «продать» гражданам пенсионную реформу

На днях «Единая Россия» в режиме закрытого совещания провела с регионами обсуждение по поводу предстоящей пенсионной реформы, к которой жители России проявили весьма неоднозначное отношение. Участниками совещания стали партийные члены, а также глава Кабина и лидер ЕР Дмитрий Медведев. В итоге исполком единоросов разослал в регионы техническое задание с рекомендациями, где настоятельно просит «избегать тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках».

Закрытые совещания

О закрытом совещании, посвященном пенсионной реформе, сообщает «Коммерсант». Как пишет издание, это было расширенное заседание совета руководителей фракций «Единой России», участниками которого стали спикеры и главы фракций в законодательных собраниях, а также секретари региональных отделений, представители российского правительства и премьер Дмитрий Медведев.

Никакой конкретики по итогам совещания не прозвучало ни от участников совещания, ни от пресс-службы «Единой России». По словам главы ЕР в петербургском заксобрании Александра Тетердинко, «один из главных аспектов, который обсуждался на совещании, – улучшение ситуации с занятостью людей предпенсионного возраста». Он также отметил, что Медведев дал поручение: проработать данную тему Минтруду и Минфину.

Еще один участник встречи, секретарь севастопольской ЕР Борис Колесников рассказал, что совещание было «жарким», а во время обсуждений задавались «острые вопросы». «Нужно объяснять людям, что страна у нас стареющая. На одного пенсионера приходится в среднем меньше двух работающих. Если ничего не сделать, то скоро соотношение станет один к одному», – отметил он. Колесников добавил, что на совещании пришли к мнению, что «реформу надо поддержать».

Диалога пока не получается

Вместе с этим, как пишут «Ведомости», диалог, как планировалось, конструктивным не получился. Об этом говорят и источники издания, которые присутствовали на закрытом совещании. По словам собеседников, региональные представители боятся «спалить» свой рейтинг, особенно переживают в тех регионах, где в ближайшее время запланированы выборы.

Как считает Сергей Поляков, директор Центра социально-политических исследований и программ, в любом случае на региональных выборах это найдет свое отражение, поскольку недовольство партией власти, имидж «Единой России» серьезно «подгорел».

«Вопрос только в том, что здесь как бы две разные повестки. Пенсионная реформа в региональную повестку, естественно, не попадает. Тем не менее, общее недовольство партией власти отразится на рейтинге как кандидатов в депутаты, в региональные заксобрания, в местные, так и кандидатов в губернаторы», – цитирует BFM эксперта. По его словам, вопрос состоит только в том, насколько сильно этот рейтинг упадет.

С другой стороны, как считает политолог и политтехнолог Аббас Галлямов, если правительство решилось на такую реформу, то оно готово мириться с издержками: «То, что сейчас региональные единороссы об этом говорят, все это уже, я уверен, обсуждалось и на кремлевских совещаниях изначально, поэтому вряд ли что-то сейчас поменяется. Верхи как-то не очень сильно прислушиваются к низам. Может быть, просто от региональных единороссов не будут требовать пока, особенно в тех регионах, где идут выборы, громкого публичного «одобрямса».

Избегать заявлений о поддержке

Как выяснил «Коммерсант», уход от конкретики не случаен. Это вполне сознательное решение от партии власти. По информации издания, некоторое время назад федеральный исполком партии направил в субъекты техническое задание, в котором говорится о проведении общественного обсуждения. Эти региональные мероприятия даже получили название: «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе».

В «партийном задании» говорится, что в срок с 2 по 30 июля представители всех партийных отделений должны обсудить пенсионную реформу, причем, сначала в нескольких крупных муниципалитетах, а затем в административном центре. Документ гласит: «Рекомендуемое количество человек на каждом мероприятии – от 50 до 70 человек».

В инструкции также даны рекомендации, как освещать эту тему в СМИ. Так, например, при публичных обсуждениях нужно избегать «тезисов о поддержке или одобрении партией пенсионной реформы в каких-либо формулировках». Кроме этого, на эти мероприятия должны быть приглашены «только дружественные СМИ». Главный акцент должен быть сделан на том, что партия власти «организует широкое общественное обсуждение», однако вместе с этим «никаких предложений публиковать не следует».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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