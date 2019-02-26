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Громкие отставки в «Газпроме». Зачем и почему уволили ключевых топ-менеджеров?

26 Февраля 2019 376 0 Политика
Громкие отставки в «Газпроме». Зачем и почему уволили ключевых топ-менеджеров?

В «Газпроме» прошла серьезная кадровая перестановка, пожалуй, крупнейшая за последние несколько лет. Газовый холдинг покидают два ключевых топ-менеджера – Александр Медведев и Валерий Голубев. При этом, как отмечают эксперты, эти отставки можно было предсказать, так как команде холдинга требуется обновление, а Медведев и Голубев не являлись «членами команды» главы компании Алексея Миллера. Теперь СМИ и эксперты гадают, кто займет вакантные должности, и что может измениться после этого в самом «Газпроме».

Кто уволен

Об увольнении главы экспортного направления, 63-летнего Александра Медведева и заместителя председателя по поставкам газа в РФ 66-летнего Валерия Голубева стало известно в понедельник. Оба топ-менеджера пришли в «Газпром» практически в одно время с Алексеем Миллером, который стал главой компании в 2001 году, но членами его команды они не являлись.

После увольнения, как сообщается, «жесткий переговорщик» Александр Медведев, проработавший в холдинге 17 лет, «сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и работе в питерском футбольном клубе «Зенит»», который он 22 февраля возглавил вместо руководителя «Газпром нефти» Александра Дюкова. По слухам, он не всегда имел одну точку зрения с Миллером.

Что касается Валерия Голубева, то его карьера в «Газпроме» продолжалась 16 лет. Прощаясь с ним, Алексей Миллер выразил ему благодарность «за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО «Газпром»».

Еще одним сотрудником «Газпрома», который потерял свою должность, оказался Всеволод Черепанов, входящий в правление начальник департамента добычи. Однако в компании он останется, но уже на другой должности.

Последний раз большие перестановки в топ-менеджменте «Газпрома» произошли в 2011 году. Тогда из компании были уволены сразу три члена правления: Александр Ананенков, Виктор Илюшин и Ольга Павлова, но пост зампреда занимал только Ананенков. Имена тех, кто придет на смену Медведеву и Голубеву, пока неизвестны.

Пенсия как предлог?

Александр Медведев и Валерий Голубев покидают «Газпром» в связи с выходом на пенсию. Об этом во время Дня инвестора в Гонконге заявил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов. «Мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс-релизе», – коротко сказал он.

Однако совсем другой точки зрения придерживаются на Украине. Напомним, что Киев неоднократно пытался судиться с российским газовым холдингом. И именно с судебным разбирательством связано увольнение Медведева и Голубева – так считает главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

На своей странице в Facebook он написал: «Медведев был моим визави в Стокгольмском арбитраже и переговорах по транзиту. Господин Голубев был свидетелем в Стокгольмском арбитраже. Фактически они были высшими руководителями «Газпрома», которые отвечали за отношения с «Нафтогазом». «Газпром» проиграл в Стокгольме. Их уволили».

«Никакой политики»

Однако точку зрения о том, что судебные разбирательства с Украиной могли бы стать причиной для увольнений, опровергает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, не существует никакой связи между отставкой топ-менеджеров и спором «Газпрома» с «Нафтогазом».

Поясняя свою точку зрения, эксперт заявил: «Что касается спора с «Нафтогазом», я сомневаюсь, что это могло стать причиной. В таких случаях обычно оргвыводы не делают сразу, а выжидают несколько месяцев. А в рамках разбирательства «Газпрома» с «Нафтогазом» эта ситуация еще вообще не закончена, так как «Газпром» подал апелляцию. К тому же здесь позиция российского руководства заключается в том, что «Газпром» пострадал по политическим мотивам, и вины его топ-менеджмента в этом нет».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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