«Говорить об окупаемости не приходится». Что даст ЧМ-2018 экономике России

В Минэкономразвития сообщили, что у России «слишком большая экономика», чтобы Чемпионат мира по футболу 2018 года «оказывал на нее значимое влияние». Западные инвестиционные банки ранее прогнозировали дополнительный прирост ВВП в размере 0,3%. В Центробанке же считают, что он будет ограничен 0,1-0,2% ВВП. При этом экономисты соглашаются: основной экономический эффект от проведения ЧМ ощутят на себе регионы.





Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»: Чемпионат мира по футболу действительно в масштабах такой страны, как Россия, не слишком грандиозное в финансовом плане мероприятие. Несмотря на кажущийся эффект. Затраты, понесенные страной на организацию мероприятия, оцениваются разными ведомствами по-разному, но в целом цифры близки – около 683 млрд руб. (из которых 265 млрд руб. пошли на возведение и ремонт спортивных объектов, еще 228 млрд руб. — на транспортную инфраструктуру. Финансирование из бюджета составило 437,8 млрд руб., из них 336,2 млрд руб. выделили из федерального бюджета и 101,6 млрд руб. из региональных бюджетов. Частные инвестиции составили 226,3 млрд руб. При этом итоговые расходы на 19 млрд руб. превысили запланированные в 2013 году траты). Впрочем, глава оргкомитета г-н Сорокин, озвучил цифру в – 678 млрд руб., но это не сильно отличается от иных оценок. При этом большая часть вложений носят долгосрочный характер и доходы, прямые или косвенные, от возведенных стадионов, дорог, или иных объектов инфраструктуры, будут возвращаться в экономику государства еще длительное время. Прямые же поступления, связанные в основном с продажей билетов, должны составить по нашим расчtтам порядка 680 млн долларов (около 43 млрд руб.). Все остальное – доходы отелей, ресторанов, таксистов, иных служб сервиса – пока с трудом поддаются подсчету. Что ограничивает более существенное влияние чемпионата на экономику страны? Сами масштабы чемпионата. Если бы в финальной части участвовало не 32 команды, а 64 или 128, влияние было бы более заметным. Но это в теории – на самом деле спортивные мероприятия подобного рода не масштабируются механически. Впрочем, и расходы выросли бы пропорционально. В нынешних же масштабах никаких рычагов, способных увеличить приток денежных средств, равно как и степень влияния ЧМ-2018 на ВВП страны просто нет.

Приток капитала в результате проведения игр будут относительно невелик. По разным оценкам, средняя сумма, которую «оставляет» в стране иностранный болельщик находится в районе 3 тыс. долларов. При этом надо понимать, что это не инвестиции в основной капитал – это расходы на транспорт, жилье, питание, билеты и развлечения. Конечно, эти деньги остаются в итоге в экономике, но весьма опосредованно.

Что касается «заметности» от проведения игр в регионах, то она проявится в еще меньшей степени, чем на федеральном уровне. Несколько матчей, сыгранных в основном на начальной стадии турнира (а все значимые игры будут проводиться все же в столицах), не только не смогут привлечь значительное количество иностранных гостей, но и сколь-либо заметно повлиять на экономику региона. По крайней мере, начальный этап подготовки к чемпионату, когда возводились спортивные объекты, строились дороги, стоянки, гостиницы, повлиял куда больше просто в силу притока инвестиций в местное строительство, оживление на рынке труда и т.д. Само проведение игр, несмотря на красочность и визуально большой масштаб, существенного влияния на экономику регионов не оказывает.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: Я не исключаю, что Минэкономразвития хочет подстраховаться и заложить как можно меньший позитивный вклад чемпионата мира по футболу в экономику. По моему мнению, увеличение НДС способно оказать существенное негативное влияние на наш ВВП. Вероятно, правительство это понимает и пытается занизить все позитивные тенденции, включая и чемпионат, и рост мировых цен на нефть, и пенсионную реформу, и прочее, все экономически хорошее, что у нас сейчас есть. В итоге такой «плюс на минус» даст символический рост по итогам 2018 года. Но давайте перейдем к реальным цифрам.

Российский ВВП в 2017 году составил 9208 млрд руб. Затраты на проведение чемпионата мира по футболу оцениваются в 683 млрд руб. или в 0,74% от годового ВВП. Легко сообразить, что если чемпионат мира окупится хотя бы на половину, то экономика получит прирост в 0,37%. Таким образом, оценка иностранных инвестбанков является вполне адекватной. Отчасти она подтверждается данными Ростуризма. В 2017 году Россию посетили 24,4 млн иностранных туристов. На нынешний чемпионат мира по футболу было продано 2,4 млн билетов, из них 0,87 млн билетов приобрели россияне. Сейчас точных данных по иностранным туристам пока нет, но предварительно их прирост по сравнению с прошлым годом оценивается в 1,5 млн человек или плюс 0,61%. Я полагаю, что это реальный прогноз.

По моему мнению, «молиться» на приток иностранного капитала не стоит. Вряд ли он сможет обеспечить необходимые темпы экономического роста в нашей стране. По сути, иностранный капитал носит спекулятивный характер. Я полагаю, что мы все хорошо это поняли на примере российских экономических кризисов в 1998, 2008 и в 2014 годах. В этом смысле гораздо надежнее рассчитывать на собственные силы. Соответственно, вопрос окупаемости чемпионата не имеет смысла. Основную часть инвестиций обеспечил рост цен на нефть. Как всем известно, в соответствии с бюджетным правилом Минфин покупает доллары на доходы от продажи нефти выше 40 долларов за баррель. Эти средства фактически заморожены и сейчас лежат мертвым грузом в США. Это просто замечательно, что часть из них удалось «вытащить» и потратить на создание инфраструктуры и проведение чемпионата мира по футболу, а если хоть что-то окупится, то будет еще и дополнительный рост экономики.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: На мой взгляд, оценки мировых экономистов несколько преувеличены относительно того, что ЧМ реально привнесет 0,3% ВВП. Здесь склонен больше согласится с Центробанком, который прогнозирует скромный вклад в результат 2-го квартала в размере 0,1-0,2%. Чемпионат мира затрагивает только некоторые крупные российские города – помимо двух столиц это и так сильные региональные центры, которые в любом случае оказывают должное влияние на ВВП, даже несмотря на события такого масштаба. При этом вклад в экономику в виде притока активности в сферу услуг, в том числе торговлю, туристический и транспортный сектор, является временным и не распространится на фундамент экономики России. Тот же самый производственный сектор, который в большинстве случаев был вынужден либо перейти на сокращенный график, либо вообще уйти на каникулы – он, наоборот, покажет отрицательную динамику, что даст не только недостающие баллы для второго квартала, но и скажется на общем зачете последующих, так как отраслевикам понадобится время на восстановление темпов.

Что касается притока капиталов на наш рынок, то заслуга ЧМ здесь вряд ли может быть существенной, скорее это комплексный результат из-за влияния разного рода геополитических факторов: так по данным Emerging Portfolio Fund Research на конец июня фонды, специализирующиеся на инвестициях в российский рынок, действительно привлекли рекордные 85 млн долларов – это первый приток такого объема с апреля месяца. То есть сейчас паника инвесторов, связанная с санкциями США, военным конфликтом в Сирии поутихла, и новости о встрече Путина и Трампа в Хельсинки, а также благоприятная ситуация на нефтяном рынке вкупе с ЧМ дали положительный эффект. Однако это скорее временный эффект и ситуация может развернуться обратно. Одна из причин – вера в рост российского ВВП у инвесторов все же слабая. На фоне новостей о повышении пенсионного возраста и НДС она может еще больше ослабнуть.

Что касается окупаемости затрат на ЧМ и положительный эффект для «футбольных столиц», то говорить о полной окупаемости точно не приходится. Олимпиады и чемпионаты – это больше имиджевые предприятия, чем инструмент для зарабатывания. Из положительного здесь в первую очередь только то, что города смогли обновить инфраструктуру, что скажется позже на экономической активности и интересе туристов, а также они будут иметь возможность проводить и дальше крупные спортивные мероприятия.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Полагаю, что основной вклад ЧМ-2018 в экономику России будет заключаться в двух аспектах. Первый – это наличные деньги в размере около 0,5-1 млрд долларов, которые иностранные болельщики привозят с собой и тратят, этот денежный поток поддерживает курс рубля, который с началом отпускного сезона обычно теряет 0,5-1% в связи со спросом населения на валюту. Этот приток денег будет носить временный эффект, примерно до конца июля. Второй аспект – это подъем международного престижа страны, рост не только футбольного туризма в частности, но и туризма в целом, возможность благодаря росту престижа привлечь те инвестиции и выйти на тот уровень переговоров с инвесторами, которых раньше достичь не удавалось. Полагаю, что влияние ЧМ-2018 на ВВП будет в размере 0,1-0,2 добавочных процентных пункта к общему росту, при условии, что не произойдет ничего чрезвычайного. Что касается регионов, то там ситуация сложнее: скорее всего, они после некоторого всплеска деловой активности получат пустующие стадионы, которые нужно поддерживать в рабочем состоянии и на эту цель будет вечно не хватать денег, потому что другие социальные вопросы, например, образования для молодежи и пособия и льготы для пожилых видятся региональным администрациям более важными, чем развитие спорта и спортивных объектов. Опыт ЧМ в других странах показывает, что стадионы часто стоят в запустении после окончания чемпионата, а вложенные в них деньги не удается вернуть, стройка не окупается. С другой стороны, деньги, вложенные в обычную инфраструктуру, например, в дороги, будут уменьшать будущие капитальные затраты, а также способствовать генерации новых налоговых поступлений.

Александр Разуваев, Директор аналитического департамента Компании «Альпари»: Как и в случае с Бразилией-2014, положительный макроэкономический эффект будет ограниченным. Для России это, прежде всего, уникальный шанс сломать негативный образ, который особенно активно навязывается нашей стране со стороны глобальных медиа. Пиар в современном мире стоит очень дорого, от него зависят многомиллиардные контракты и инвестиционные потоки. Летом текущего года Россия должна показать всему миру, что она не «мрачная диктатура» или «осажденная крепость», а открытая и привлекательная для туризма и бизнеса страна.

Чемпионат мира по футболу добавит примерно 0,2% к итоговой цифре экономического роста России по итогам 2018 года. Может, кого-то удивляет данная незначительная цифра. Однако экономика России слишком велика и диверсифицирована. Инфляция в России немного ускорится. К концу декабря годовая инфляция, в том числе из-за спроса, вызванного иностранными болельщиками, вполне может подойти к таргету ЦБ РФ в размере 4%. Сейчас инфляция составляет 2,4%. Впрочем, столь несущественное ускорение роста цен рядовые россияне вряд ли заметят. Влияние на курс рубля будет слабым. Дополнительный спрос на российский рубль будет компенсироваться российскими туристами, выезжающими на летний отпуск за рубеж.

Однако далеко не все представители российского бизнеса выиграют от футбольного праздника. Для отдельных компаний Чемпионат мира по футболу-2018 может оказаться временной проблемой, потерей части выручки. Как известно, по соображениям безопасности работа ряда российских предприятий будет ограничена или вообще остановлена.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Общий вклад спортивных мероприятий в экономику России за этот год может преодолеть 0,2% ВВП и достигнуть 0,3%, как прогнозируют иностранные аналитики. Затраты на ЧМ-2018 показали рекорд по объему средств на подобное мероприятие, как и отдачу от него, но общий вклад в экономику страны и ее регионов наложится на больший процент, чем прогнозировалось в начале года. Опыт проведения Игр в других странах был учтен и у нас, но эффект более низкой базы и слабого рубля позволит повысить показатели сверх ожидаемого роста. Если посчитать разовый приход средств именно по влиянию ЧМ-2018, то можно отметить, что более всего заработали телекоммуникационные компании и медиарынок. Права на показ, реклама во время проведения ЧМ-2018 дали пока вдвое больший приток средств (около 8 млрд долларов), чем непосредственная продажа билетов на матчи, заказ поездок и мест проживания, а также потребление сувенирной продукции и общепита. Конечно, итоговые цифры зависят и от вклада строителей инфраструктуры (налоги и сборы) и от улучшения облика вместе с туристической доступностью 11 городов России, поэтому оценки имеют довольно ощутимый разброс. Туристическая направленность России довольно слаба, кроме «Золотого Кольца», Москвы, Санкт-Петербурга и курортов Юга России и Алтая. Часть средств проходит вне поля зрения ФНС по наличному расчету, а часть туристов вовсе таковыми не считаются только по причине низкой оснащенности туристическими объектами городов и небольшого количества оценщиков этих потоков. Что касается строительной отрасли, туризма, общепита, рынка коммерческого жилья и логистики, то здесь регионы однозначно оказались в плюсе. Если же брать влияние этих процессов на инфляцию, то посчитать его довольно сложно в конечных итогах, поскольку все спутали цены на бензин и ослабление рубля для наполнения бюджета и как защита от новых санкций.

Если говорить о федеральном уровне, то здесь ЧМ-2018 свою функцию выполнил на 100% – вернул имидж страны на положительный уровень даже в зарубежных СМИ, а экономические итоги уже полностью закрыли официальные расходы. Если брать регионы, то и здесь плюсы от перестройки инфраструктуры городов закрывают расходы, но общая долговая нагрузка остается высокой, а основные доходы достанутся федеральному бюджету, поэтому положительные итоги для региональных властей будут довольно скромными в 2018 году, но в последующие годы изменят состояние их бюджетов на плюсовые показатели.