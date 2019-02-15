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«Готовьте ваши денежки». В Росси могут ужесточить наказание за нарушение ПДД

15 Февраля 2019 56 0 События и факты
«Готовьте ваши денежки». В Росси могут ужесточить наказание за нарушение ПДД

В МВД и Минтрансе выступили с предложением: ввести более жесткое наказание за нарушение ПДД. Автомобилистам стоит приготовиться к пятисотрублевым штрафам за превышение скорости на 10-20 км/ч. При этом в МВД предлагают отменить скидки за быструю оплату штрафов за нечитаемые номера автомобилей. Кроме этого, как считают московские власти, необходимо также усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходу, а также ввести более жесткое наказание за нарушение правил проезда перекрестков.

Спорные поправки

В 2018 году вице-премьер Максим Акимов поручил разработать к 1 февраля этого года поправки, которые предусматривают наказания и санкции за нарушение ПДД, пишет «Коммерсант». Так, например, в поправках говорилось о превышении скорости, нечитаемых номерах, нарушении остановок и так далее. Предложения, которые в итоге поступили в МВД и правительство только «планируется изучить».

Однако замминистра МВД Игорь Зубов уже выступает за то, чтобы не увеличивать штрафы за отказ уступить дорогу пешеходам. По его словам, в 2017 году наказание за это нарушение было увеличено – с 1,5 до 2,5 тыс. руб. Количество нарушений сократилось с 1,7 млн (2016 год) до 1,5 млн (2018 год).

Еще один пример: езда с подложными и нечитаемыми номерами. Как считают в МВД, для таких нарушителей можно отменить 50% скидки на штраф. Сегодня данный вопрос регулируется ст. 12.2 КоАП, согласно которому наказание зависит «от степени тяжести»: от 500 руб. за грязные номера до 5 тыс. за умышленное закрытие номеров пленками-рамками.

Превышение скорости

Отдельным пунктом, который был поручен комиссии на разработку, стал вопрос о штрафе за превышение скорости на 10-20 км/ч (сегодня за превышение меньше чем на 20 км/ч не штрафуют). Поручение должно быть исполнено в срок до 1 марта. Однако некоторые ведомства в официальном порядке уже сформировали свою позицию.

В частности в МВД уже разработаны соответствующие поправки к КоАП о введении единого штрафа за превышение. Более того, они были направлены в правительство еще в 2015 году. Вместе с этим, как считают в ведомстве, эти штрафы должны действовать только в пределах населенных пунктов.

В Минтрансе предлагают другой вариант. За превышение на 10-20 км/ч ввести штраф на 500 руб., за остальные превышения – ужесточить наказание (как именно, не сообщается). В столичном ЦОДД считают, что существует необходимость «снизить или вовсе отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч», однако предложений о штрафе пока не обнародованы.

«Опасное вождение»

Также МВД было поручено до конца февраля «наладить взаимодействие» с Государственной думой, чтобы ускорить принятие законов, связанных с безопасностью движения. Как уточняет «Коммерсант», имеются в виду поправки к КоАП, которые вводят штраф в 5 тыс. руб. за «опасное вождение». Данный документ приняли в первом чтении еще 27 января 2018 года, однако до второго он так и не дошел.

МВД направило в ГД обращение с просьбой ускорить работу над поправками. Как сообщается, ответ подготовлен думским комитетом по госстроительству и первым вице-спикером Александром Жуковым. В термине «опасное вождение», который вошел в ПДД еще в 2016 году, как считают в Думе, содержатся «признаки правовой неопределенности» и возможности «расширенного толкования нарушения». Парламентарии убеждены, что сначала необходимо изменить правила, а уже потом править КоАП.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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