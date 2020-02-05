Госзаказ на нацпроекты. В России будут укреплять оборону от импорта закупками для нужд государства?

В новом кабинете министров оборонно-промышленный комплекс, гражданскую промышленность и ТЭК теперь курирует один человек - вице-премьер Юрий Борисов. Еще в прошлом году он предложил обязать госзаказчиков приобретать у российских поставщиков не менее половины продукции ОПК. А теперь, когда противник столь масштабного протекционизма Дмитрий Козак больше не работает в правительстве, взявший на себя его полномочия вице-премьер настаивает на изменениях 44-ФЗ и 223-ФЗ, на квотировании госзакупок всех российских товаров.

Аппаратные игры

В прежнем составе Правительства России Юрий Борисов курировал только оборонно-промышленный комплекс. Но при этом активно стремился выполнять все поручения главы государства и никогда не скупился на инициативы по импортозамещению.

К сожалению, с реализацией как поручений, так и инициатив не все было гладко.

Год назад Владимир Путин поручил увязать диверсификацию ОПК с нацпроектами и инвестпрограммами естественных монополий и госкорпораций.

На совещаниях, которые в феврале 2019-го проводили Козак и Борисов, последний предложил оборонным заводам, у которых уменьшается объем госсзаказа, ускорить выпуск оборудования для нефтегазовых компаний, которые из-за санкций лишились поставок оборудования из-за рубежа.

Но, несмотря на то, что антироссийские санкции, так сказать, «бросали в объятия друг другу» оборонщиков и нефтяников, больших совместных проектов из этого не вышло.

Компаниям ОПК пообещали возможность заключать специнвестконтракты для запуска новых технологий, Минпромторгу и Минэнерго даже поручили разработать специальные KPI при использовании «оборонного» производства – направить 3–5% от общей суммы инвестпрограмм на оборонные предприятия.

То есть ОПК могли бы получить в прошлом году контракты на 105–175 млрд рублей, ведь общий ежегодный объем инвестиций компаний ТЭКа Минэнерго оценивает в 3,5 трлн рублей.

Но пока нет никаких официальных данных о том, что эти планы реализованы.

Возможно теперь, когда у Юрия Борисова больше полномочий в Правительстве РФ, а Дмитрий Козак работает в администрации Президента РФ, дело пойдет дальше шуток о том, что танки не пройдут на нефтяные месторождения.

И в целом в кабинете министров вспомнят, что еще в 2016 году Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить до 50%.долю гражданской продукции в ОПК.

А в конце 2019 года Президента России потребовал представить «четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов».

Вице-премьер Борисов тогда вновь предложил ввести квотирование закупок отечественной продукции,законодательно обязать госзаказчиков приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема закупок продукции и услуг.

Аналогичные предложения звучали еще летом 2019-го.

Тогда Минпромторг разработал проект постановления правительства о ведении временных квот на закупки российской продукции — 30% в 2020 году и 50% в 2021-м.

Таким образом планировалось стимулировать спрос на гражданскую продукцию оборонной отрасли, а затем распространить квоты на все российские товары , чтобы обеспечить господдержку программ импортозамещения.

Но федеральные ведомства, в которые был разослан этот проект, до зимы увязли в дискуссиях о том, как лучше закрепить в законе обязанности госзаказчиков учитывать интересы российских производителей и следовать принципу «покупай российское».

Степени протекционизма

Против квотирования госзакупок выступали вице-премьер Дмитрий Козак, представители Минфина и ФАС. Они предлагали пойти другим путем - расширить применение ценовых преференций, ограничивающих доступ иностранцев к закупкам любой промышленной продукции, а также принципа «третий лишний» - то есть отказов иностранным поставщикам при наличии двух российских.

На правительственном совещании в ноябре Владимир Путин подчеркнул: «Пока идет контрактная кампания, нужно оперативно принять меры, которые позволят увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов».

Но до конца прошлого года единого мнения в федеральном правительстве не выработали и конкретные решения по импортозамещению не приняли.

Теперь в России новый кабинет министров, который с новыми силами пытается реализовать политику протекционизма в отношении оборонной и гражданской промышленности.

Вице-премьер Юрий Борисов нынешние объемы госзакупок отечественной продукции считает недостаточными, а предложенные Минфином и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) меры по исправлению ситуации - неэффективными.

Финансовое и антимонопольное ведомство предлагали расширить список товаров, к закупкам которых закрыт допуск иностранной продукции, а также перейти с принципа «третий лишний» на «второй лишний» - есть исключать заявки на поставку иностранных товаров в том случае, если имеется хотя бы одна российская заявка.

Кроме того, предлагалось ввести дополнительные преференции по цене российских товаров и запретить устанавливать дополнительные характеристики товаров и услуг. Ранее на Гайдаровском форуме представители Минфина сообщали, что для поддержки российской продукции при госзакупках власти могут повысить порог ценовой преференции с 15 до 20 процентов.

Но, по мнению ряда экспертов, попытки "расширить и углубить" действующие меры не принесут успеха – нужно кардинально менять систему господдержки.

В обновленном Правительстве России разрабатывается проект закона, который позволит квотировать госзакупки российских товаров.

Причем квоты будут устанавливаться по отраслевому принципу, исходя из достигнутого уровня закупок и имеющегося объемов отечественной продукции.

Статистические погрешности

Ранее Минфин РФ сообщал, что средняя доля закупок российской продукции составляет 88%. Но в протоколе январского совещания у вице-премьера Борисова говорится, что эти данные некорректны, поскольку относятся только к продукции машиностроения.

И в целом «у Минфина нет достоверной статистики о фактически приобретенной в рамках госзакупок отечественной продукции».

Более того, ссылаясь на многочисленные кейсы российских компаний-участников закупок, Юрий Борисов заявил: «Учитывая общий объем закупок в 2019 году в рамках нацпроектов, доля закупленной отечественной продукции гораздо ниже приведенных Минфином показателей».

Так, в 2019 году была введена 30-процентная преференция для закупок госкомпаний продукции радиоэлектронной промышленности. По данным «Ростеха», компании радиокластера этой госкорпорации в прошлом году выиграли 183 конкурса из 371 по радиоэлектронной продукции и 16,1 млрд рублей из 50,8 млрд рублей.

На эти закупки распространялись преференции по цене и принцип «третий лишний».

Но этот принцип, как отмечали представители «Ростеха», легко обходится при закупках - под видом закупки услуг и работ вместо отечественной поставляется иностранная продукция.

В госкорпорации уверяют, что видят множество примеров, когда конкурсная документация формируется под конкретное зарубежное оборудование даже при наличии более дешевых и качественных российских аналогов. Зачастую заказчиком устанавливаются крайне сжатые сроки выполнения работ.

Юрий Борисов прямо заявил, что практикуется преднамеренное указание госзаказчиком технических характеристик объектов закупок под оборудование иностранного производителя, происходят манипуляции лотами, устанавливаются критерии конкурсного отбора, не учитывающих опыт работы предприятий российских предприятий, в том числе на специализированном рынке.

Очевидно, что чиновники без проблем обменивают патриотизм на некие личные преференции, а каких либо значимых санкций к таким госзаказчикам законодательство не предусматривает.

Лишь четверть общего объема госзакупок в России регулируется 94-ФЗ с его жесткими и детальными нормами. А три четверти приходится на закупки госкомпаний и госкорпораций, которые регламентируются 223-ФЗ. Этот закон позволяет конкретные принципы организации закупок определять в положениях, которые утверждаются советами директоров госкомпаний и госкорпораций, отвечающих специфике тех или иных секторов

Но даже в тех случаях, когда нет прямых подтасовок со стороны госзаказчиков, отечественные и иностранные поставщики объективно находятся в неравных условиях.

ФАС не дает преференций российскому производителю по отношению к иностранцам. Львиная доля закупок происходит без авансирования госконтрактов и это выгодно крупным иностранным компаниям, имеющим доступ к дешевым кредитам за рубежом. Кроме того, имеет место быть «преднамеренный демпинг» со стороны иностранных производителей в условиях более высокой себестоимости российской продукции.

Мнения экспертов

Как отмечает директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов, выходя на рынок госзакупок в России, иностранные производители сильно демпингуют, а «убив конкуренцию, начинают поднимать цены».

И если под видом защиты конкуренции отказывать в преференциях отечественному производителю, то многие российские предприятия просто не выживут.

Впрочем, есть и другие экспертные мнения. О том, что если продукция конкурентоспособна, то ее и так купят, о том, что у России не может быть самообеспечения по всем секторам и отраслям, а технологически обособлять себя от остального мира — это прямой путь к отставанию.

Некоторые эксперты полагают, что директивы для госзаказчиков покупать российские товары приведут к закупкам менее конкурентоспособной продукции и к дополнительным издержкам для бюджета.

Но есть и контраргументы. Бюджет уже несет и будет нести большие издержки на реализацию нацпроектов и различных программ господдержки.

Вкладывая миллиарды в развитие производства в России, мягко говоря, неразумно тратить еще сверху миллиарды государственных средств на покупку товаров, произведенных за рубежом.

Причем в то время как свои предприятия активно ищут рынки сбыта. Что касается качества и конкурентноспособности российских товаров, то имеет смысл немного вложиться в свои или импортные новые технологии, чтобы довести их до мирового уровня.

Законодательные инициативы

По итогам совещания, которое в конце января провел вице-премьер Борисов, Минфину поручили к 14 февраля подготовить сведения о фактически закупленной в 2019 году отечественной продукции для госкомпаний, государственных и муниципальных нужд, а ФАС – до конца февраля провести проверку обеспечения приоритетности закупок продукции российского производства с учетом информации «Ростеха».

Кроме того, Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС поручено внести в правительство поправки к законам о закупках госорганов (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ).

Окончательные решения по изменениям в законодательстве, которые должны обеспечить реальную государственную поддержку импортозамещения, примут в конце марта на расширенном совещании с участием государственных регуляторов, закупщиков из регионов, губернаторов, депутатов и руководителей проектных офисов нацпроектов.

Затем в Госдуму будут внесены поправки к законам о госзакупках, которые должны обеспечить рост закупок отечественной продукции в рамках национальных проектов и программ.

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