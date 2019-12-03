Госуслуги, Налоговая и Пенсионный фонд. Что власти установят на ваши гаджеты

Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры со SmartTV, которые будут продаваться на территории России. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года и, по сути, запретит продажу устройств без отечественных программ. По мнению экспертов, это нарушает рыночные принципы конкуренции между приложениями, приведет к росту цен на электронику и возможному уходу с российского рынка компании Apple. Впрочем, глава Минпромторга Денис Мантуров убежден, что «при грамотной организации процесса» решение властей не приведет к росту цен для конечного потребителя.

«Зарубежные тенденции»

Авторами закона выступила группа депутатов: Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.

Главная заявленная цель закона – защита интересов российского бизнеса и уравнивание доступа российских и зарубежных разработчиков к отечественному потребителю.

Депутаты убеждены, что благодаря их инициативе Россия сможет бороться со «злоупотреблениями» зарубежных компаний в области информационных технологий.

Сейчас российские пользователи имеют свободный доступ ко всем приложениям отечественных разработчиков – для этого они по своему желанию и потребности могут скачать их в магазине приложений. При этом предустановленными программами всегда идут приложения от разработчика операционной системы (карты Google) или эксклюзивные приложения (медицинский HiCare от Huawei). Также по договоренности с производителем разработчики на коммерческой основе могут установить свои приложения (это не касается техники Apple, где нет сторонних программ), что совсем не гарантирует им успеха.

Принятый закон позволит правительству определять поставщиков ПО и гаджеты, на которые оно будет устанавливаться. На какой основе и насколько прозрачным будет этот процесс – большой вопрос. Но ответственность за предустановку правительство перекладывает на производителей, а производители, как известно, издержки закладывают в конечную цену.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин считает, что закон позволит расширить ассортимент гаджетов для покупателей и окажет поддержку российским компаниям. При этом он сослался на зарубежные тенденции, но конкретных примеров подобного протекционизма не привел.

Против законопроекта выступала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) – то есть непосредственно участники рынка. Представители Ассоциации заявили, что правительство занимается

«выдавливанием добросовестных компаний, которые просто технически не смогут выполнить нормы закона».

Мы теряем Apple

Не исключено, что после принятого закона российский рынок может покинуть американская Apple – это предположение высказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. Дело в политике компании – она продает гаджеты только со своим ПО (но, опять же, никто не мешает установить нужные приложения самостоятельно).

К данному моменту представители «яблочного» гиганта никаких комментариев не давали, но на совещаниях в правительстве компанию уже предупредили о возможных последствиях принятия закона. При этом, как считает Ющук, ситуация может привести к тому, что в страну хлынет нелегальная продукция, а это, в свою очередь, приведет к росту цен и определенным сложностям для поклонников Apple.

Какие ПО могут предустановить?

Депутаты оправдывают свои действия защитой прав потребителей. По словам одного из авторов законопроекта Олега Николаева, у покупателей будет возможность выбрать, в том числе, и российские приложения. Хотя и сейчас такая возможность есть у каждого – но по собственному выбору, если приложение полезно и востребовано. В противном случае оно не устанавливается на гаджет либо удаляется с него.

«Сейчас, покупая смартфон, человек видит массу приложений, но среди них нет ресурса Госуслуги.ру, например. А им ведь пользуются в России 90 млн человек», — заявил депутат в разговоре с «МК». При этом Госуслуги на платформе Android можно свободно скачать. Сейчас, к примеру, приложение добровольно установило более 1 млн человек. То же самое касается приложения Налоги ФЛ и ПФР Электронные сервисы, которые пользуются меньшей популярностью.

Депутат Николаев отметил, что приложения будут бесплатными и не повлияют на работу операционных систем гаджетов.

Цены взлетят?

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров исключил рост цен на гаджеты из-за принятого закона, если «процесс будет правильно организован». За организацию процесса, как видно из закона, отвечает в том числе и министр.

«На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», – заявил министр.