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Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?

2 Июля 2019 135 0 Экономика
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?

Счетная палата обнаружила более четырех тысяч объектов, в которые вложили 260 млрд рублей из бюджета, но не ведут строительство уже больше шести месяцев. Среди федеральных структур в числе лидеров по «долгостроям» – МЧС и Росавиация, среди регионов – Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область и Кабардино-Балкарская Республика.

Консервируем и маринуем

Эксперты Счетной палаты впервые провели анализ государственных строек на территории России, и представили итоги мониторинга. Выяснилось, что на сегодняшний день по всей стране  за счет федерального и региональных бюджетов идет строительство 62,6 тысяч социальных и  инфраструктурных объектов. Это школы, детские сады, корпуса вузов и медучреждений, транспортные и коммунальные объекты.  И  общий  объем расходов государства на эти стройки превышает 4 трлн рублей.

Однако как отмечают аудиторы на 4,3 тыс. объектов работы были приостановлены на срок больше чем на полгода и не исключено, что строительство  вообще никогда не возобновится. В эти  долгостроях  уже законсервировано  260 млрд рублей.  И это лишь верхушка айсберга. Как  отмечают аналитики Счетной палаты  часть объектов, строительство которых ведется с многократными нарушениями сроков, не законсервированы официально.

Рекордсменом по долгостроям оказалось МЧС: на его счету 85 затянувшихся строек, в которые уже вложено 13,5 млрд руб. Второе место — у Росавиации. Выяснилось, что Федеральное агентство воздушного транспорта «законсервировало» 15 объектов, в которые было вложено 4,3 млрд рублей. Замыкает эту тройку антилидеров Санкт-Петербургский государственный университет, у которого законсервированы объекты с вложениями 2,8 млрд. рублей( в основном речь идет о кампусе «Михайловская дача»).

Рекордсмены-долгострои

Подробности о государственных долгостроях  Счетной палата пока не раскрывает, объясняя это тем, что анализ еще продолжается. Информацию о конкретных незавершенных объектах  обещают  предоставить осенью, после окончания исследования.

Аудиторы  также сообщают, что далеко не все региональные администрации и федеральные ведомства дали свое согласие на размещение информации об их долгостроях в открытом доступе.

Тем не менее, некоторая информация о регионах есть. В частности, в лидерах числится Ямало-Ненецкий автономный округ, где строек, на которых работы не ведутся более шести месяцев, насчитывается 193. В эти объекты вложено 20 млрд руб. Второе место – у Челябинской области с 167 объектами и 14,7 млрд руб. В общей сложности, в Уральском федеральном округе (к нему относятся оба эти региона) насчитывается 750 объектов затянувшегося строительства, в которые было вложено около 64 млрд руб.

При этом, как отмечают в СП, сумма долгостроев может быть и больше. Суть в том, что строительство многих проектов ведется с многократными нарушениями графиков. При этом долгострои на сумму около 2,9 трлн рублей «висят» на региональном балансе. Незаконченные стройки на сумму еще 1,1 трлн – в ведении федеральных структур. Больше всего объектов строится правительством Москвы (1,1 трлн рублей), Крыма (102 млрд) и Московской области (80 млрд).

Почему так долго?

Комментируя ситуацию в разговоре с «Известями», представители Счетной палаты пояснили, что такое количество недостроенных объектов чреват тем, что многие социально-экономические проблемы остаются не решенными. Даже несмотря на то, денег на них выделяется более чем достаточно. Для примера: часто в субъектах строят школьные заведения, чтобы «избавиться» от обучения в три смены. Но в итоге объекты не достраивают, а власти в регионах поднимают вопрос о деньгах на новые учебные заведения.

Кроме этого, как отметил профессор РАНХиГС Александр Дерюгин, одной из причин этого явления бюрократическая волокита и затянутость процедур согласования возведения технических  или иных объектов. Например, для получения того же разрешения на строительство объекта необходимо большое количество справок и заключений от самых разных различных госструктур. И на получение  всех этих  документов зачастую уходят долгие месяцы. По словам эксперта, уже  в ходе строительства нередко  обнаруживается, что на самом деле объект стоит намного дороже, чем по заявленной документации. В итоге по факту для него требуется дополнительное финансирование. А внесение соответствующих поправок в бюджет — это всегда сложная  и долгая  процедура.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин  заявил, что сегодня разрабатываются предложения предложения в правительство  о том, как можно сократить объемы долгостроев в регионах.  Суть в том, чтобы прежде чем принимать решения о выделении тому или иному региону  средства из федерального бюджета на капстроительство,  проверять субъект федерации на наличие незавершенных  объектов. И если таковые имеются – просто не давать денег на новые стройки.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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