Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Задача государства – улучшение благосостояния граждан. Для этого разрабатывают социальные и коммерческие программы развития, стимулируют работодателей увеличивать средний уровень зарплат. Тем не менее уровень жизни порядка 20 млн российских граждан сегодня находится ниже прожиточного минимума или приближен к нему. Для решения этой проблемы существует государственная помощь малоимущим семьям. Она может быть региональной или федеральной.

Признаки малоимущей семьи

Главный критерий малоимущей семьи – среднемесячный доход на каждого члена. Для расчета нужно суммировать доход за три месяца (зарплата, социальная помощь, другие источники получения денег). Затем вычисляется среднемесячное значение. Полученный показатель делится на количество членов семьи. К последним относятся дети, родители и другие граждане, находящиеся на иждивении. Если доход будет меньше 10701 руб. – это первый признак малоимущей семьи.

Для подтверждения этого статуса нужно собрать информацию для Многофункционального центра (МФЦ) или местного органа социальной защиты. Минимальный перечень документов:

Заявление. Образец можно взять в отделении МФЦ.

Удостоверения личности. Паспорта, для несовершеннолетних – свидетельства о рождении.

Семейное положение. Свидетельство о браке, разводе или справка о смерти одного из супругов.

Справки о доходах. К ним относится заработная плата, иные источники получения средств. Безработные предоставляют справку из Центра занятости.

Выписка из домовой книги о составе проживающих.

Размер минимального прожиточного минимума может изменяться каждый год. Основание – закон №134-ФЗ. Виды и размеры социальной государственной помощи описаны в законе №178-ФЗ. Расчет осуществляется на основании законодательного акта №44-ФЗ.

Виды помощи семьям

Государственная помощь малоимущим семьям может быть финансовой или социальной. В первом случае предоставляются денежные выплаты, разовые или ежемесячные. Во втором – льготы. Это могут быть льготные условия труда, понижение пенсионного возраста, налоговые каникулы или снижение размера выплат частным предпринимателям.

Денежные пособия

Ежемесячная материальная помощь предоставляется при увольнении, причиной которого стало сокращение штата, ликвидация или банкротство организации. Осуществляется государственная поддержка при потере кормильца или недееспособным гражданам, которым присвоен статус инвалидов. При уходе за новорожденным помощь рассчитывается исходя из среднего уровня заработной платы одного из родителей. Для малообеспеченных семей месячный размер 3163 руб. для первого ребенка и 6327 для последующих.

Основания для начисления разовых выплат:

Рождение ребенка. Размер пособия составит 16873 руб.

Помощь беременным. Относится к региональным программам, выплаты – от 500 до 2000 руб. в месяц.

Материнский капитал – до 453000 руб.

Адресное единовременное пособие в рамках региональных программ.

Покупка и обслуживание технических средств реабилитации после получения инвалидности или производственной травмы.

Помощь пенсионерам.

Для военнослужащих и их семей действуют особые программы. Детские пособия увеличены, как и размер ежемесячных дотаций. Компенсация за оплату детского сада может достигать 80%. Это предоставляется по региональным программам, узнать подробности можно в местном органе социальной защиты.

Помощь детям и стипендии

Для несовершеннолетних граждан России разработаны улучшенные программы помощи. Часть из них направлена на стабилизацию финансового положения семьи, другие предназначены для создания благоприятной среды обучения. Местные органы управления могут установить разовые выплаты для подготовки к началу учебного года.

Для малообеспеченных семей с детьми предусмотрены такие виды помощи:

Оплата детского сада. Для первого ребенка субсидия составит 20%, для второго 50%, для третьего – 70%.

Социальные стипендии для учащихся вузов. Условие – хорошая успеваемость, рекомендации преподавателей. Размер стипендии – 2358 руб. для вуза и 856 руб. для колледжа и техникума.

Бесплатная выдача лекарств для детей возрастом до 6 лет.

Снижена цена или бесплатное питание в школьных столовых.

Путевки в санатории, компенсация проезда в другую страну для лечения.

Возможно устройство ребенка в детский сад без очереди. Но для таких случаев рассматривается порядок предоставления льгот. Если администрация дошкольного учреждения не соблюдает правила, нужно обратиться в органы социальной защиты. Кроме заявления предоставляют подтверждение о нарушении законодательства – письменный отказ.

Оформление субсидий, жилья

Основная область снижения финансовой нагрузки – субсидии по оплате ЖКХ. Для их получения нужно выполнить условие – размер квартплаты не должен быть менее 22% от совокупного дохода семьи. Скидки формируются регионально, их размер составляет 20-50% от общей стоимости. Для сохранения этой привилегии отчисления за коммунальные услуги делают ежемесячно, без задержек. Иначе субсидия будет аннулирована.

Возможно предоставление жилья для малоимущих семей на основании договора социального найма. Для многодетных могут выдаваться земельные участки для ведения подсобного хозяйства. Но чаще всего пользуются программами по покупке рыночной недвижимости за счет средств государственного жилищного субсидирования.

Для этого нужно выполнить такие условия:

наличие российского гражданства;

постоянная прописка, ее продолжительность определяется для каждого региона РФ отдельно;

официально оформлен статус малоимущей семьи;

нет собственного жилья;

числится в очереди на субсидирование.

Для постановки в очередь на государственное жилищное субсидирование нужно подать пакет документов в органы местного управления. Заявку рассмотрят в течение 30 дней и письменно сообщат о решении. Перечень документов можно узнать в секретариате органа самоуправления.

Налоговые льготы

Освобождение от уплаты подоходного налога доступно только семья, на содержании которых находится один и более детей несовершеннолетнего возраста. Это право предоставляется всем родителям, но только для семей, получивших статус малоимущих. Допускается уменьшение налога на транспортное средство, если мощность двигателя не превышает 150 л.с.

Есть скидки на государственную пошлину и отчисления при покупке или аренде земельного участка. Но его размер не должен быть более 8 соток. Представив подтверждающие документы, можно уменьшить налоги индивидуального предпринимателя. Условие – среднемесячный заработок не превышает минимальный показатель.

Для оформления обращаются в Федеральную налоговую службу (ФНС), местное отделение. Нужно предоставить такую информацию:

заявление по образцу;

справка о доходах за последние три месяца;

документы всех членов семьи;

справка о составе семьи;

трудовые книжки родителей;

справка из центра занятости;

для детей до 16 лет – выписка из детского сада или школы;

документы, подтверждающие владение недвижимостью.

Полный перечень нужно узнать в отделении ФНС. Время рассмотрения заявления зависит от вида налоговых льгот. Обычно ответ дают через 10 дней с момента подачи документов. Если в документации выявлены ошибки, на их исправление дается 30 дней. После завершения этого срока справки и выписки нужно собирать заново.

Федеральные и региональные программы

Социальный статус малоимущего дается только на один год. После этого нужно повторное подтверждение и сбор всех справок и выписок. Могут измениться региональные и федеральные программы помощи. Корректируются условия и регламент получения средств или услуг. Поэтому с ними нужно ознакомиться заранее.

Федеральные программы носят глобальный характер и направлены на улучшение условий проживания, защиту инвалидов, медицинскую поддержку. Региональные – адресные, для участия в них нужно выполнить требования органа государственного управления конкретного муниципального образования.

Особенности региональных программ помощи малоимущим семьям:

Натуральная помощь – одежда, лекарства, продукты питания.

Стипендии на обучение от местного руководства. Они присуждаются талантливым ученикам, студентам. Цель – материальное поощрение для дальнейшего развития.

Денежные разовые пособия.

Оформление регулярных выплат.

В каждом регионе составляется социальная программа для малообеспеченных семей. Она размещается на официальном сайте органа управления, условия можно уточнить по телефону. Получение региональной помощи не исключает возможность оформления субсидий или денежных средств по федеральным программам.

Помощь в вопросах и ответах

Вопрос: «Малоимущая семья в составе шести человек проживает в четырехкомнатной квартире. Средств на оплату ЖКХ не хватает, как уменьшить финансовую нагрузку?»

Ответ: «Согласно ст. 59 Жилищного кодекса РФ можно оформить субсидию на коммунальные платежи. Условия – отсутствие задолженности. Альтернатива – с Управляющей компанией заключен договор о реструктуризации или льготных условиях погашения долга».

Вопрос: «Можно ли оформить адресную помощь, если жена не работает, муж работает, но неофициально?»

Ответ: «Это возможно, но с указанием всех источников дохода семьи. Они могут превышать минимально допустимый размер. Если их не указать, то в случае выявления и подтверждения дохода помощь будет аннулирована, потребуют возвратить средства. Возможна выписка административного штрафа».