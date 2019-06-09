Государства и религии. К кому смещаются центры влияния?

С самого начала религия и государство шли рука об руку. В разные эпохи и в разных странах эти взаимоотношения складывались, конечно, по-разному, но всегда дополняли друг друга. Потому что религия поддерживала государство в самом главном - объединяла народ страны единой верой и как, правило, убеждала, что власть – от Бога. А государство, понимая это, поддерживало религию, а порой и использовало в своих совсем не духовных интересах.

Древние времена

Религиозные культы возникали у всех народов. Их появление вполне объяснимо. Люди не понимали, как устроен этот мир, почему идут дожди или наступает засуха, губящая урожай. И так далее. Поэтому они и придумывали себе неких высших покровителей, которые и распоряжаются всем этим миром. Подобно тому, как вождь распоряжается племенем. И стали появляться жрецы, шаманы или как их еще там, которые брали на себя миссию разговоров с этими высшими существами – передавали им просьбы людей и получали ответы. Естественно, они воспринимались обычными людьми, как какие-то необыкновенные, наделенные высшими способностями существами. Но тут же был и вождь, который обладал реальной, а не мистической силой. Этим двум центрам влияния приходилось сосуществовать. Так, еще в первобытные времена, возник альянс веры (потом трансформирующейся в Церковь) и властью (потом трансформирующейся в Государство). Конечно, все эти процессы везде развивались по-разному.

Боги Египта

Вот, например, древний Египет. Там было многобожие. Но наиболее почитаемым был бог солнца Ра и, позднее, отождествляемые с ним божества с другими именами. Богам поклонялись в храмах, которыми управляли жрецы – они были как-бы представителями богов. Но действовали от имени верховного правителя Египта – Фараона, который рассматривался как духовный посредник между Небом и Землей. Да, воля богов, которую провозглашали жрецы, была обязательна к исполнению, но текущей жизни простого народа это, как правило, не касалось. Потому как природа диктовала свои условия, нарушение которых грозило смертью. Ежегодные разливы Нила, выносившие плодородный ил на поля, необходимость после этого сажать растения, потом собирать урожай. И так месяц за месяцем, год за годом и тысячелетия за тысячелетиями. А потом древняя египетская религия ушла в историю, уступив место другим. Сегодня Египет – преимущественно мусульманская страна. Это процесс характерен для многих древних культов. Представляется, по причине того, что развитие цивилизации приводило к необходимости возникновения других религий, отвечающих потребностям развивающегося общества.

Иудаизм и христианство

Наиболее яркий пример – иудаизм. Как сказано в Библии, Моисей 40 лет водил еврейский народ по пустыне, чтобы вытравить в нем остатки египетского рабства и сделать свободным. В Библии же написано что Господь сообщил Моисею те самые 10 заповедей, которым должен следовать еврейский народ, чтобы оставаться богоизбранным и получать высшее покровительство. Вот таким нехитрым путем и был образован древний Израиль. Появилась некая, говоря современным языком, «скрепа», которая объединила всех евреев.

Даже под властью Рима и его прокураторов, в том числе Понтия Пилата народ иудейский существовал, как единое целое. Почему? А потому, что его объединяла религия. Были храмы, были жрецы, и то, что они говорили и делали, считалось истиной в последней инстанции.

А потом появился Христос, который стал говорить, что жизнь еврейского народа и деятельность жрецов не соответствует заповедям Моисея. Что из этого вышло известно всем, даже тем, кто сам не читал Евангелие. Израиль развалился, потом исчезла Римская империя с ее пантеоном богов. Христианство стало мировой религией, которая сформировала в последствие всю европейскую, в том числе российскую цивилизацию и государственность, а потом то же самое сделало в Северной и Южной Америке.

Ислам

Что касается пророка Мохамеда, то считается, что все строки Корана ему продиктовал Господь. Имеется ввиду, тот же самый, который диктовал десять заповедей Моисею. Как утверждает Ислам, бог разочаровался в своем богоизбранным народе и решил дать свое учение всем другим людям. Этим учением и стал Ислам, как утверждают его теоретики. С их точки зрения, никаких серьезных противоречий между христианством и мусульманством по сути нет. Расхождение лишь в том, что христиане считают Иисуса сыном божьим, а мусульмане - просто пророком. Таким же, как Мохамед. Но при этом они признают, что Иисус был главным пророком, потому что Господь даровал ему возможность воскрешать людей из мертвых, а потом забрал его к себе на небо. Предполагается, что во время Страшного Суда, Иисус спустится с небес, воскресит Мохаммеда, и они вдвоем будут вершить тот самый суд божий.

Индуизм

Индуизм считается древнейшей мировой религией. История его возникновения покрыта тайной. Считается, что изначально индуизм на территорию Индии принесли таинственные арии, которые шли из Европы.

«Истинными арийцами» считали себя идеологи фашизма в Германии, которые пытались часть населения страны отнести к «высшей расе».

Но на самом деле, следов пребывания ариев на евразийском континенте не обнаружено. Но священные книги индуизма назывались ведами. И это слово использовалось также у древних славян и созвучно с русским словом «ведать», то есть предвидеть будущее. Наряду с иудаизмом, христианством и мусульманством, индуизм является так называемой «книжной религией», а его главное отличие от остальных мировых религий – «многобожие».

Именно это определяет обособленность индуизма от иудаизма, христианства и ислам, в которых Бог по сути один, хотя и именуется по-разному.

В дальнейшем индуизм породил целый ряд религий, распространённых сейчас на Востоке. Сначала это был буддизм, потом японский синтоизм, даосизм и конфуцианство в Китае. Но все они имеют общие корни. Исповедуют эти религии около трех миллиардов человек.

Религия и цивилизации

Ментальность людей Востока существенно отличается от ментальности европейцев или жителей мусульманских стран. Да, сегодняшний мир един, и тотальную глобализацию никто не отменит. Это касается не только экономики, но и образа жизни, мышления, жизненных ценностей. И, тем не менее. Ведь как после Второй мировой войны поднялась Япония! Как Китай стал второй экономикой мира! И посмотрите как стремительно растет Индия, при всей ее архаичной кастовой системе, которая сохраняется до сих пор, пусть и в не в столь неприкрытом виде как век назад. Представляется, что одна из главных причин этого – менталитет населения, веками заложенный преобладающими там религиями, имеющими общие корни.

В христианском мире тоже много конфессий - католики, православные, протестанты с многочисленными течениями.

И каждая из них определила развитие той или иной цивилизации.

Протестантизм возник в Германии, как отрицание стяжательства католической церкви и ее торговлей индульгенциями. Протестанты считали, что человеку не нужен никакой посредник для общения с Богом, а следовать учению Христову – значит работать, не заниматься накопительством благ, помогать ближним.

Вся англо-саксонская цивилизация, распространявшаяся из Великобритании и сформировавшая США, Канаду, Австралию, является порождением протестантизма. Эти государства поднялись из ничего и стали в совокупности центром мировой силы, являясь крупнейшими экономиками мира.

И олигархи у них совсем не похожи на других.

Один из самых богатых людей мира – основатель «Microsoft» Билл Гейтс оставил своим трем детям на жизнь всего-то по пять миллионов долларов из своих миллиардов. Все остальное обещал вложить в свой благотворительный фонд, который призван заниматься глобальным улучшением здравоохранения, сокращением нищеты, расширением образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям. Сейчас активы фонда превышают 50 миллиардов долларов, из которых 28 миллиардов вложил лично Гейтс.

Один из богатейших людей Америки и всего мира Уоррен Баффет в 2010 году сделал самое крупное в истории США пожертвование на сумму в 37 миллиардов долларов фонду Гейтса. Но большую часть жизни ездил на старом Бьюике 70-х годов издания и сам сидел за рулем.

Корни этого странного поведения – в идеологии протестантизма.

О России

А что в России? После крещения Руси православная церковь несколько веков была самостоятельной структурой, которая, конечно, взаимодействовала с властью, но существовала в значительной степени автономно. Причем существовала такая закономерность- чем слабее была государственная власть, тем сильнее церковь. Бывали и такие периоды, когда тольно единая вера населения России не позволяла разрушиться государству. Но бывало и наоборот –чем сильнее светская власть, тем слабее влияние церкви.

Петр Первый вообще ликвидировал должность патриарха и подчинил церковь Священному Синоду, главу которого он назначал лично.

При этом главным постулатом в последние полвека существовния Российской империи было «Самодержавие, православие, народность». Заметьте – православие посередине, поскольку власть понимала, что без религии, объединяющей нацию, она никак не обойдется.

С гибелью империи Священный синод, как государственная структура был ликвидирован, и была восстановлена система патриаршества. Что случилось с церковью при советской власти – знают все. И очень характерно то, что гонения на церковь пошли на спад во времена Великой Отечественной Войны, когда православие было призвано объединять нацию перед лицом врага. И новая эпоха в православной церкви началась в лихие девяностые, когда население России хоть что-то должно было объединять.

Сферы влияния

Зачем мы обо всем этом рассказываем? Для того, чтобы было понятно. насколько религиозные воззрения оказывали и оказывают влияние на развитие цивилизации.

В Европе и США, в Китае, Индии, Японии и России церковь отделена от государства, но оказывает на жизнь общества разное влияние. В большинстве названных стран посещение храмов, исполнение религиозных обрядов является скорее традицией и не оказывает серьезного влияния на жизнь общества в целом. За исключением, разве что, соблюдения каких-то моральных принципов.

Другое дело, ислам. Возьмем, например, шиитский Иран. Хотя там регулярно проводятся президентские выборы, но главой государства является так называемый «Высший руководитель», избираемый из числа наиболее авторитетных религиозных деятелей. Именно он определяет стратегический курс развития страны и проводит назначения на большинство ключевых государственных постов. В этом смысле Иран является теократическим государством. Или Саудовская Аравия – главный противник Ирана на Ближнем Востоке. Это монархия, где высшая власть передается по наследству. Жители Саудовской Аравии являются суннитами. В чем состоит разница между шиитами и суннитами нам сейчас не столь важно. Но факт тот, что Саудовская Аравия является тоже теократическим государством. Хотя все эти религиозные воззрения, возведенные в ранг верховных законов, не мешают перечисленным странам проводить вполне рациональную, с их точки зрения, международную политику, активно участвуя в деятельности всех ведущих международных организаций, развивать вполне современную экономику.

Что будет дальше?

Представляется, что в ближайшей перспективе никаких кардинальных изменений не произойдет. Конечно, развитие науки и технического прогресса способствуют росту атеистического мировоззрения. Но людям всегда было и будет свойственно верить в какие-то сверхъестественные силы, которые могут прийти им на помощь в сложной ситуации. Да и накопленные веками традиции никуда не денешь. И государства, особенно в трудные времена, будут по-прежнему обращаться к церкви, как к средству сплочения своих граждан. Так что в зависимости от складывающейся ситуации, маятник «государство – религия – наука» будет качаться то в одну, то в другую сторону.