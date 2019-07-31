Гонка вооружений? Что думают в России, Китае и Японии о выходе США из ДРСМД?

США официально покидают российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Этот факт подтвердил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Одновременно Япония выступила с предложением заключить новый многосторонний договор о ракетах средней и меньшей дальности с участием всех ядерных держав - России, США, Китая, Великобритании и Франции. Что об этом думают потенциальные участники новой ядерной сделки? И стоит ли ожидать новой «гонки вооружений»?

В интересах США

«Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, когда Соединенные Штаты выйдут из договора», - цитирует ТАСС Болтона, в очередной раз обвинившего Россию в том, что она нарушила ДРСМД. Помощник американского президента подчеркнул, что Вашингтон соблюдал договор, в то время как в России продолжались разработки «современных баллистических и гиперзвуковых систем», которые были направлены на модернизацию вооружений.

Напомним, что поводом для обвинений стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". Ранее Россия отклонила все обвинения и даже подготовила показ ракеты для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу попросту не явились.

Болтон рассказал и о другой проблеме, связанной с ДРСМД. К ней, по его мнению, причастен уже Пекин. По его словам, этот Договор с Россией связал США руки, то время как Китай занимался разработкой своих вооружений средней дальности, безо всяких договорных ограничений.

«В интересах нашей национальной безопасности мы решили развязать себе руки, чтобы эффективно защищать Америку в XXI веке», - заключил Болтон. Добавив, что США относятся к контролю над вооружениями «как к средству достижения цели, а не самоцели».

Реакция России

Что касается действий российской стороны, то Москва в ближайшее время не планирует ничего предпринимать из-за прекращения ДРСМД – с таким сообщением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков по в эфире телеканала Sky News.

«Мы ничего не будем менять в своей политике в ближайшие дни. Мы не делали этого и ранее - никогда после того, как получили прямой ультиматум от США», - заявил дипломат.

При этом, по словам Рябкова, в отношениях, которые сложились между Россией и НАТО, нет никакого доверия, которое нужно для того, чтобы со всей серьезностью относиться к обещаниям стран альянса о не размещении ракет средней дальности после того, как ДРСМД будет прекращен. Российский дипломат подчеркнул, что, «чем больше в НАТО говорят, что не намерены чего-то делать, тем меньше им верят в Москве».

Китай против

Напомним, что еще 1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео выступили с заявлением о том, что Штаты приостанавливают исполнение своих обязательств по ДРСМД, начиная со 2 февраля. Далее, еще через шесть месяцев страна покидает Договор. Говоря о причинах этого решения, американцы заявили, что российская сторона нарушает договор.

Комментируя это решение Вашингтона, российский лидер Владимир Путин 2 февраля сообщил, что Россия также приостанавливает свое участия в соглашении. Также Вашингтон озвучивал свои планы о создании трехстороннего формата соглашения о сокращении данных ракет. По замыслу американских властей, его участником должен стать Китай.

Однако в Пекине неоднократно заявляли, что не имеют интереса к соглашению, которое станет альтернативой ДРСМД. На днях, комментируя предложение Японии о том, что Россия, США, Китай, Великобритания и Франция могли бы войти в новое соглашение, представитель МИД КНР Хуа Чуньин еще раз подтвердила отрицательное отношение своей страны к этой инициативе.

«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов... Китайская сторона не согласна с этим», - подчеркнула Хуа Чуньин. Добавив, что в предложении японского МИДа нет ничего нового, и главное – такая идея не поможет забыть о ДРСМД. «Это лишь отговорка для одностороннего выхода США из договора», - заключила представитель китайского ведомства, посоветовав японским коллегам «уговорить США не выходить из ДРСМД».

Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для нее гонку вооружений. Российская сторона впредь не будет инициировать никаких переговоров по этой проблеме, но все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открытыми".