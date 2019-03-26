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Голаны – не Крым? Почему США признали Голанские высоты за Израилем и что общего у них с полуостровом

26 Марта 2019 92 0 Политика
Голаны – не Крым? Почему США признали Голанские высоты за Израилем и что общего у них с полуостровом

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты израильской территорией, поскольку «пришло время» сделать такой шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом. На это же заявление мгновенно отреагировали в Евросоюзе, подчеркнув, что не признают Голаны территорией Израиля. Аналогичной точки зрения придерживаются и в России. При этом в Москве считают, что в этом плане Вашингтон придерживается политики «двойных стандартов», отрицая принадлежность Крыма к России.

«Трамп дразнит мир»

Заявление Дональда Трампа о том, что США пора признать Голанские высоты израильской территорией, прозвучало накануне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.

В России не признают Голанские высоты за Израилем. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. По его словам, «Трамп усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир», а поведение главы США говорит о том, что он преследует три цели: плотнее «привязать» к себе Израиль, расколоть арабский мир и нанести удар по партнерству Сирии с Россией.

Аналогичной точки зрения придерживается и первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, США не устраивает начало мирного урегулирования в Сирии – это и заставляет Вашингтон нагнетать ситуацию в регионе. При этом, как считает сенатор, это высказывание Трампа весьма непродуманно, и может нарушить и без того хрупкое равновесие в арабском мире, что приведет к провокациям против Израиля и серьезным столкновениям.

Реакция в мире

Со своей стороны израильский премьер поспешил выразить Трампу благодарность за готовность признать территорией Израиля Голанские высоты, на возвращение которых претендует Сирия. В своей твиттере Нетаньяху написал: «В то время, когда Иран стремится использовать Сирию как плацдарм для уничтожения Израиля, президент Трамп отважно признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп».

Однако не все страны спешат принять позицию США. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подобные попытки США «узаконить действия Израиля» противоречат международному праву и, более того, могут привести к еще большей вспышке насилия в этом регионе. О «всецелой поддержке» права Сирии на Голаны заявили также и в Лиге арабских государств.

Не поддерживают Вашингтон и в Евросоюзе. Как и прежде, в ЕС считают, что Голанские высоты не являются территорией Израиля. И заявление Трампа эту позицию никак не изменит, заявила представитель ЕС Майя Косьянчич: «Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории».

При чем тут Крым

Ситуация с признанием американцами Голан израильской территорией, но не признанием Крыма российским говорит о том, что США ведет «двойную игру», преследуя свои цели – публикации с подобным содержанием стали появляться в ряде СМИ. Комментируя подобные утверждения, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планы Вашингтона признать Голаны израильской территорией на фоне ситуации с Крымом совсем не свидетельствует о том, что США проводят «политику двойных стандартов». Он убежден, что действия Трампа по Высотам – это «свидетельство признания реального положения дел и ситуации по части безопасности», которая нужна для защиты Израиля.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информационная работа по Крымскому полуострову с учетом высказываний Помпео о признании Голанских высот израильской территорией, будет скорректирована. «Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму – иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео», – написала Захарова в своем Фейсбуке.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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