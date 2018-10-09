Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

На днях китайские ученые назвали регионы планеты, которые являются самыми уязвимыми для засух, вызванных умеренным ростом глобальной средней температуры. При превышении допустимых лимитов доступ к воде снизится по всей Земле. Согласно компьютерным моделям, снижение доступности пресной воды будет умеренным в таких регионах, как Восточная и Южная Азия, Восточная и Западная Африка, а также Центральная Европа. Однако даже при этом сценарии дефицит возникнет в Северной Азии, Южной Африке, Южной Европе, Средиземноморье, Гренландии, Исландии и на Аляске. В сентябре сообщалось, что международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии выяснила, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода привели к превышению допустимых объемов выбросов парниковых газов, что может неизбежно вызвать климатическую катастрофу. Насколько эти апокалиптические прогнозы соответствуют действительности, сказать сложно. И непонятно одно. Как на изменения климата влияет деятельность человека, и каковы механизмы (если они есть) этого влияния. Но давайте по порядку.

Изменения климата

Все дело в том, что климат на Земле менялся кардинальным образом много раз и задолго до появления человека. При этом изменения средней температуры, например, не шли ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас. Были эпохи, когда на Земле был жаркий и влажный климат. Потом он сменялся на великие оледенения. И потом это все повторялось.

В настоящее время не существует общепринятых теорий о том, что влияет на изменения климата Земли. Это и космические факторы как то: изменения земной орбиты и активность Солнца, падение крупных метеоритов. Это и спонтанное усиление вулканической активности, движение тектонических плит и связанное с ним перемещение континентов, изменение структуры мирового океана. Плюс взаимодействие биосферы с атмосферой, влияющее на концентрацию парниковых газов и метана, что, в свою очередь, влияет на циркуляцию воздушных потоков и перенос тепла от Солнца к поверхности Земли. Поэтому изменения климата не удается объяснить какой-либо одной причиной. Скорее всего, имеет место совместное влияние всех перечисленных факторов. А, может быть, и каких-то еще.

Да, конечно, в истории Земли случались катаклизмы, которые переворачивали все с ног на голову. На протяжении последних 540 млн лет имело место пять крупных массовых вымираний и порядка 20 менее масштабных. Последнее массовое вымирание произошло примерно 65 млн лет назад и было не самым значительным, однако оно наиболее известно (вымирание динозавров). Наикрупнейшее же из массовых вымираний (так называемое «Великое вымирание») произошло примерно 250 млн лет назад и уничтожило от 70 до 90 % тогдашних обитателей Земли.

Причины этих катастроф доподлинно неизвестны. Есть разные гипотезы. Это и внезапное усиление вулканической деятельности («Великое вымирание») и столкновение Земли с каким-то очень крупным астероидом (вымирание динозавров). Факт тот, что стремительное (по геологическим меркам) изменение климата, происходившего в силу этих катаклизмов, приводило к тому, что большинство живого на Земле не могло существовать в новых условиях.

Ну да ладно. Как говорится, «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Так и здесь. Глобальные катастрофы мы предотвратить не можем. Так что остается только «на бога надеяться».

Но все это – «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». А были ли существенные изменения климата в обозримом прошлом?

Эпоха «Великих оледенений»

Да, были. И в чем была их причина, никто толком и не знает.

Начнем с эпох оледенений. По геологическим меркам, это было совсем недавно.

Последний из ледниковых периодов начался почти миллион лет назад, и ознаменовался обширным распространением ледников – Великим Оледенением Земли.

Под мощными, многокилометровыми покровами льда оказались северная часть Северо-Американского континента – Северо-Американский ледниковый щит, достигавший мощности до 3,5 километров. Он простирался примерно до 38° северной широты. В значительной части Европы ледниковый покров достигал мощности до 2,5-3 км. На территории России ледник спускался двумя громадными язы­ками по древним долинам Днепра и Дона.

Частично оледенение охватило и Восточную Сибирь. Но что интересно. Сейчас Сибирь считается регионом с самым суровым климатом. А вот тогда все было не так. В Сибири ледники были в основном лишь в горах и предгорных долинах. А вот почти вся Западная Сибирь превратилась в огромное море-озеро. Это было связано с тем, что ледники перекрыли сток местных рек в Северный Ледовитый океан, и вода растеклась по низменным просторам Западной Сибири. Но такого оледенения, как например в Европе, там никогда не было.

Существуют различные доказательства того, что ледники несколько раз исчезали, сменяясь эпохами межледниковья, когда климат был даже теплее современного. Однако на смену теплым эпохам вновь приходили похолодания, и ледники распространялись вновь. Сейчас, по-видимому, мы живем в конце четвертой эпохи Великого оледенения и переживаем период межледниковья. Потому и климат теплеет. А человек и его деятельность здесь может быть и ни при чем.

Есть мнение, что оледенения повторяются на Земле регулярно через каждые 180-200 млн лет. В период максимального распространения Великого оледенения ледники покрывали около четверти всей поверхности материков.

О причинах периодического изменения климата Земли (похолодания – потепления) есть интересная гипотеза. Согласно ей, в эпоху потепления Северный Ледовитый океан полностью освобождается ото льда (между прочим, это происходит и сейчас). С поверхности океана усиливается испарение, потоки влажного воздуха направляются к полярным областям Америки и Евразии, и над холодной поверхностью Земли выпадает снег, не успевающий растаять за короткое и холодное лето. Так на материках и возникают ледниковые покровы. Но когда в результате превращения части воды в лед уровень Мирового океана понижается на десятки метров (а это установлено геологическими исследованиями), теплый Атлантический океан перестает сообщаться с Северным Ледовитым, и тот снова постепенно покрывается льдом, испарение с его поверхности резко уменьшается, снега на материках выпадает все меньше и меньше, «питание» ледников ухудшается, и ледниковые покровы начинают таять, а уровень Мирового океана вновь повышается.

Но обо все этом мы можем судить только по косвенным признакам – очень давно все это было и циклы «потепления – похолодания» длились очень долго по меркам современной цивилизации. Так что климат на Земле менялся без всякого воздействия антропогенного фактора.

Кстати, последнее отступание ледников, начавшееся свыше 10 тыс. лет назад, сохранилось в памяти людей. Именно отсюда, как предполагают ученые, и возникли легенды о Всемирном потопе. Тогда огромнее количество талых вод устремилось вниз, на юг, частыми стали дожди и наводнения. Но вот что было совсем недавно и подтверждено документально.

Малый ледниковый период

В предшествовавший «Малому ледниковому периоду» Атлантический оптимум (900-1300 годы нашей эры) ледники сократились, и климат был заметно мягче нынешнего. Вспомним, что именно в эти времена викинги назвали Гренландию «Зеленой землей», и даже заселили ее, а также доходили на своих ладьях до побережья Северной Америки и острова Ньюфаундленд. А новгородские купцы проходили «Северным морским путем» до Обской губы, основав там город Мангазею.

Климат начал снова серьезно меняться лишь в XIV веке. В Гренландии стали быстро расти ледники, летнее оттаивание грунтов становилось все более кратковременным, и к концу века здесь прочно установилась вечная мерзлота. Ученые связывают это с замедлением течения Гольфстрима, произошедшее около 1300 года. Правда, почему оно произошло, науке не известно. В 1310-х годах Европа пережила настоящую экологическую катастрофу. Четыре хмурых и дождливых лета 1312 – 1315 годов и необыкновенно суровые зимы привели к гибели нескольких урожаев. Следствием этого стал массовый голод, известный в европейских хрониках как «Великий голод». Те же хроники свидетельствуют, что зима 1438 года была столь суровой, что волки из Булонского леса забегали на улицы Парижа в поисках тепла. В начале XVI века наступило временное потепление. В некоторых летописях упоминаются даже бесснежные зимы. Однако с 1560 года температура вновь стала понижаться. По-видимому, из-за снижения солнечной активности. 19 февраля 1600 года произошло крупнейшее за всю историю Южной Америки извержение вулкана. Считается, что оно стало причиной климатических изменений (похолодания) в начале XVII века, вызвавших великий голод 1601 – 1603 годов и, как предполагают некоторые историки, Смуту в Русском царстве. Так в 1601, 1602 и 1604 годах морозы ударяли в июле – августе, а снег ложился в начале осени. Замерзали даже южные моря (пролив Босфор, прибрежная часть Адриатического моря). По Темзе и Дунаю катались на санках, Москва река по полгода была надежной площадкой для ярмарок. Особенно холодными выдались 1664 и 1665 годы, когда во Франции и Германии по свидетельствам современников птицы замерзали в воздухе. «Малый ледниковый период» завершился во второй половине XIX века, и началась сравнительно теплая эпоха, которая продолжается и сейчас. По этому поводу есть еще одно свидетельство. Давайте вспомним Пушкина, а это начало XIX века (1833 год). «Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей». Вот сейчас тоже октябрь наступил. И где вы видите эти «нагие ветви»? В Москве, так все зелено. Значит, действительно, сравнительно теплая эпоха началась во второй половине XIX века. Не врут ученые!

И что из этого следует

История «Малого ледникового периода» является одним из наиболее сильных аргументов в руках противников концепции «глобального потепления», вызванного антропогенным воздействием на природу. Они утверждают, что современное потепление – это естественный выход из «Малого ледникового периода», которой, возможно, приведет к восстановлению температур малого климатического оптимума X – XIII веков или даже Атлантического оптимума, упоминавшегося выше. Поэтому нет ничего удивительного, что среднегодовые температуры превышают «климатическую норму», стандарты которой были сформулированы во времена холодного XIX века.

Надо понимать, что климат и связанная с ним биосфера Земли, представляют собой связанный и довольно хрупкий механизм. Обладающий, тем не менее, способностью к самовосстановлению. Да, все происходящие в нем процессы случаются не одномоментно, а растягиваются на столетия, тысячелетия или даже на целые геологические эпохи. Другое дело, что постепенно накапливающиеся изменения, могут приводить к практически одномоментным (по геологическим меркам) и катастрофическим последствиям. В математике моменты этих изменений называются «точками бифуркаций». Этот мудреный термин означает очень простую вещь. Постепенно накапливаемые изменения в рассматриваемой системе в какой-то момент приводят к резкому, «взрывному» изменению ее состояния, которое скачком переходит в какое-то другое состояние. После чего система начинает вновь плавно эволюционировать. Великий французский математик Анри Пуанкаре еще в конце XIX века показал, что все достаточно сложные системы (а экосистема Земли к ним, несомненно, относится) в своей временной эволюции обязательно проходят «точки бифуркации». То же самое, кстати, мы наблюдаем в истории развития современной цивилизации. Речь здесь идет, например, о революциях.

Так что нам остается только надеяться, что очередная «точка бифуркации», наступит еще очень не скоро. А там, глядишь, человечество или вымрет, или что-нибудь придумает.