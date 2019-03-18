Главные новости: Путин посетит Крым в годовщину присоединения, Россия поставит Египту Су-35

Владимир Путин прилетит сегодня в Крым и Севастополь на празднование пятилетия воссоединения их с Россией, передает ТАСС. Именно 18 марта 2014 года прошел референдум, на котором более 80% процентов жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Boeing продолжает двигаться вперед. Несмотря на две катастрофы самолета Boeing 737 – MAX-8, после которых полеты этой машины запретили практически во всех странах мира, включая США, на днях состоялась презентация нового авиалайнера Boeing 777X. Длина лайнера составляет 77 метров, размах крыльев – 72 метра, передает CNN. Впервые в гражданской авиации в конструкции машины применена технология складывания крыльев, которая раньше использовалась только для авианосной авиации. Самолет сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. Дальность полета составит около 14 тыс. километров. В компании утверждают, что расход топлива этой новой модели будет на 10-12% ниже, чем у конкурентов. Поставки самолета заказчикам планируются на 2020 год.

Не радует нас Алексей Кудрин. Вчера он заявил, что США будут продолжать доминировать в мировой экономике еще около 40 лет. При этом глава Счетной палаты отметил, что «США будут более эгоистично себя вести на мировых рынках», передает ТАСС.

«НОВАТЭК» рассматривает продажу 30% акций в проекте по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2». Претендент на покупку – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Цена вопроса – около 5 млрд долларов, передает РБК.

НАСА сообщило, что к Земле приближается крупный астероид, диаметр которого составляет от 18 до 40 метров, а скорость – около 5 километров в секунду. Максимальное сближение астероида с Землей произойдет 22 марта, когда небесное тело окажется на расстоянии 305 тыс. километров от нашей планеты, передает РБК.

Несколько десятков многофункциональных истребителей Су-35 поставит Россия Египту. Стороны подписали этот контракт еще в конце прошлого года. Поставки могут начаться уже в 2020-2021 годах, пишет «Коммерсант». Мощности авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, производящего эти машины, будут загружены на несколько лет вперед.