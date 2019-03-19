Главные новости: Путин готов разменять импортозамещение на снятие санкций ЕС, пенсии повысят на 2%

Владимир Путин заявил в Симферополе, что РФ готова снять ответные санкции в области сельского хозяйства, если ЕС пойдет на зеркальные меры, передает ТАСС. При этом президент подчеркнул, что введение санкций со стороны Европы позволили подняться российским сельхозпроизводителям и практически полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Путин подписал законы о блокировке «фейковых» новостей и административной ответственности за распространение информации, «оскорбляющей общество и государство», пишет издание «Газета.ru».

На 2% увеличится размер социальных пенсий в России. Вся эта благость произойдет с 1 апреля, передает ТАСС. Индексация повысит уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров. В результате средний размер социальной пенсии составит 9266 руб. Увеличится также размер пенсий, выплачиваемых детям инвалидам.

Трехэтажный жилой дом построили роботы в Швейцарии, сообщает РБК. Это первый опыт такого рода в мире. Участие людей на стройплощадке было минимальным. Найдутся ли желающие в нем жить – не сообщается. Но рабочим строительных профессий стоит призадуматься о своем будущем. Или заранее переквалифицироваться в строительные роботы.

«Мусорные войны» продолжаются. Теперь их эпицентром стала Архангельская область, где местное население митингует против строительства технопарка «Шиес», где будут размещаться и утилизироваться московские отходы, передает РИА Новости.

На 2,6% в январе – феврале этого года увеличилось промышленное производство в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС. Наибольший рост продемонстрировали сфера добычи полезных ископаемых (4,9%) и обрабатывающие производства (1,8%).