Главные новости. Какие банки России самые надежные, продолжительность жизни россиян увеличилась до 73 лет

Названы самые надежные банки России. По версии Forbs, ими стали «Юникредит банк», «Райффайзенбанк» и «Росбанк». Далее следуют «Сбербанк» и «ВТБ», передает ТАСС.

Нурсултан Назарбаев, подавший в отставку с поста президента Казахстана, получил титул «елбасы», что в переводе значит «лидер нации». Первыми инициативами нового президента Касыма-Жомарта Токаева стало предложение переименовать столицу республики – Астану, в Нурсултан, а также назвать именем первого президента центральные улицы всех областных городов страны, сообщает РБК.

Программа развития «РЖД» до 2025 года утверждена правительством России. Чистая прибыль компании составила в прошлом году 18 млрд руб. Глава «РЖД» Олег Белозеров сказал, что утвержденная программа позволит «РЖД» привлечь около 4 трлн руб. инвестиций. Они пойдут на повышение транспортной мобильности населения страны, расширения сети высокоскоростных магистралей, обновление подвижного состава и другие нужды.

Более 73 лет составила средняя продолжительность жизни в России. К 2024 году этот показатель должен составить 78 лет.

Завершается строительство железнодорожного моста через Амур, который соединит Россию и Китай. Его длина составляет 2209 метров. Движение по нему может начаться уже в июле. Этот проект особо актуален в связи с постоянным ростом товарооборота между двумя странами, сообщает ТАСС. Речь идет об экспорте железной руды, угля, минеральных удобрений и других товаров.

112 млрд руб. предлагается перераспределить в пользу строительства терминала «Утренний» для завода «Арктиг СПГ-2». Ранее эти деньги направлялись на строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань, пишет РБК. Постройка терминала входит в федеральные программы «Северный морской путь» и Морские порты России». Реализация этих программ позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год.