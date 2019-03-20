Главные новости. Двум миллионам чиновников увеличат зарплаты, в 30 регионах недоплачивают пенсионерам

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении с 1 октября этого года на 4,3% зарплат сотрудникам федеральных органов власти. В общей сложности повышение охватит свыше 2 млн работников, информирует ТАСС.

Недоплачивают пенсионерам в 30 регионах страны. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, передает «Интерфакс». Эти недоплаты колеблются от ста до полутора тысяч рублей. Министр полагает, что проблему можно будет решить после принятия Госдумой необходимых поправок к действующему законодательству.

Морская и сухопутная часть трубопровода «Турецкий поток» соединены. Для этого со дна моря пришлось поднять секции газопровода общим весом в 409 тонн, а потом уложить их на глубину в 32 метра, сообщает ТАСС. Начало эксплуатации газопровода запланирована на конец 2019 года.

Масштабная реформа государственной службы начнется в следующем году, передает РИА Новости. Она подразумевает сокращение числа сотрудников территориальных органов власти и служащих центрального аппарата. Это делается для увеличения зарплат оставшихся сотрудников. При этом, как подчеркивают в правительстве, общий размер фонда оплаты труда этой категории госслужащих, меняться не будет.

«Росстат» переходит на новую методику расчетов среднедушевых денежных доходов и расходов населения, сообщает РБК. Вместе с тем приостанавливается публикация данных о реальных доходах россиян. Пересчитаны будут все данные, начиная с 2013 года. Как известно, именно данные о реальных доходах населения привели к отставке бывшего главы Росстата и переходе ведомства «под крыло» Минэкономразвития.

Началась обещанная ранее волна отставок губернаторов. Первая отставка произошла в Челябинской области. Борис Дубровский подал в отставку. Исполнять обязанности главы региона будет замминистра энергетики Алексей Текслер, передает РБК.

Самой счастливой страной мира признана Финляндия, сообщает РБК. При составлении рейтинга учитывались шесть факторов: размер ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, свобода и уровень коррупции. Россия в рейтинге заняла 59 место.