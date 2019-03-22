Главные новости. Десять миллиардеров России заработали 11 млрд долларов, уровень бедности на минимуме с 2014 года

Десять российских миллиардеров заработали в прошлом году более 11 млрд долларов. Это основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий, Михаил Прохоров, Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов, передает «РИА Новости».

До 12,9% снизился уровень бедности в России. Сейчас, согласно подсчетам Росстата, за чертой бедности проживают 18,9 млн россиян. Это самый низкий показатель с 2014 года.

Право на получение двух пенсий имеют: ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, Участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, люди, получившие инвалидность после военной травмы, родители и вдовы погибших во время воинской службы, летчики-испытатели и космонавты. Сейчас Госдума работает над законопроектом, расширяющим этот список, пишет «Российская газета».

Сумма индексации пенсий всегда будет превышать прожиточный минимум. Соответствующие поправки в действующее законодательство приняли депутаты Госдумы, сообщает ТАСС.

1,5 млрд руб. заработал в прошлом году Россельхозбанк. Эта государственная структура впервые за 5 лет вышла в прибыль, сообщает РБК. По-видимому, это связано с ростом сельхозпроизводства. Ведь именно аграрии являются основными клиентами банка.

Финансирование организации «Росмолодежь» увеличилось с 379 млн руб. в прошлом году до 2,7 млрд руб. в текущем, передает «Интерфакс».

Не будет Павел Грудинин депутатом Госдумы. Об этом заявили в Центризбиркоме, сообщает РИА Новости. Причина – те самые пресловутые счета в швейцарских банках. Посмотрим, что скажет на это КПРФ, которая и выдвигала Грудинина в Госдуму на место умершего представителя ее фракции Жореса Алферова.