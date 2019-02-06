«Главного по дорогам» убрали с дороги. За что уволили главу «Автодора»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение об увольнении председателя правления «Автодора» («Российские автомобильные дороги») Сергея Кельбаха. Перед этим глава госкомпании написал заявление по собственному желанию. Как сообщается, «главный по дорогам» не смог справиться со строительством ЦКАД в заданные сроки, плюс ко всему значительно увеличилась смета глобального дорожного проекта. Однако, как пишут СМИ, без работы Кельбах не останется: не исключено, что его карьера продолжится в РЖД.

Дорога долгая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Должность Кельбаха займет его первый заместитель по технической политике Вячеслав Петушенко.

Ранее СМИ писали, что в правительстве накопилось недовольство в связи с затянувшимся строительством проекта ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога), что и могло стать основной причиной снятия с поста Кельбаха, который стоял во главе «Автодорома» с конца 2011 года. При этом, как сообщалось, глава компании мог покинуть свою должность еще летом 2018 года, однако на посту ему удалось удержаться после обещания ускорить строительство ЦКАД и сменить состав команды.

Старт строительству ЦКАД был дан при Кельбахе в 2014 году. Согласно проекту, протяженность дороги составляет 530 км общей стоимостью около 300 млрд руб. Закончить проект планировалось к 2018 году. В 2014 году разыграли первые лоты: первый и пятый участки дороги. Далее, как пишет Газета.ру, в 2016 и 2018 годах были найдены подрядчики для третьего и четвертого участков. В итоге сроки строительства были сдвинуты на конец 2019 года.

Замечание со стороны Путина

На медленные темпы реализации проекта обращал свое внимание президент России. Как следствие, Владимир Путин дал поручение Счетной палате, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету заняться проверкой и выяснить, по каким причинам произошло удорожание проекта ЦКАД, а его исполнение затягивается.

В итоге в Счетной палате сделали вывод, что до конца 2019 года проект дороги в очередной раз не будет сдан в оговоренные сроки. В ведомстве отметили, что строительство идет слишком медленно, а стоимость проекта увеличивается. Также был выявлен факт низкого качества проектирования, затянутые сроки переоформления земель и неэффективная работа заказчика – самого «Автодора».

«Количество рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту организации строительства и недостаточно для ликвидации отставания работ», – сообщало ведомство. В итоге, как гласит отчет СП, строительство ЦКАД будет завершено не раньше конца 2021 года.

Затянутые сроки по реализации проекта приведут к тому, что доходы в размере 22,4 млрд руб. от эксплуатации ЦКАД, которые были запланированы на 2019-2020 годы, государственные компании не получат.

Куда дальше?

Если с преемником «главного по дорогам» все понятно, то открытым остается вопрос о том, что дальше будет делать сам Кельбах. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свой источник в РЖД, не исключено, что он может перейти в железнодорожную монополию. В этой компании для экс-главы «Автодора» рассматривали должность заместителя генерального директора. Однако, что именно будет курировать Кельбах, пока не ясно.

Переход в РЖД подтвердил еще один собеседник издания, близкий к «Автодору». Он же сообщил и о том, что в этой государственной компании грядут весьма значительные перемены. В частности, планируется изменить состав наблюдательного совета, который утвердят уже в апреле.