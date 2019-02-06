Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ФЕВ, 14:01 МСК
USD (ЦБ)    65,6686
EUR (ЦБ)    74,7703

06 ФЕВ, 14:01 МСК
USD (ЦБ)    65,6686
EUR (ЦБ)    74,7703

«Главного по дорогам» убрали с дороги. За что уволили главу «Автодора»

6 Февраля 2019 67 0 Политика
«Главного по дорогам» убрали с дороги. За что уволили главу «Автодора»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение об увольнении председателя правления «Автодора» («Российские автомобильные дороги») Сергея Кельбаха. Перед этим глава госкомпании написал заявление по собственному желанию. Как сообщается, «главный по дорогам» не смог справиться со строительством ЦКАД в заданные сроки, плюс ко всему значительно увеличилась смета глобального дорожного проекта. Однако, как пишут СМИ, без работы Кельбах не останется: не исключено, что его карьера продолжится в РЖД.

Дорога долгая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Должность Кельбаха займет его первый заместитель по технической политике Вячеслав Петушенко.

Ранее СМИ писали, что в правительстве накопилось недовольство в связи с затянувшимся строительством проекта ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога), что и могло стать основной причиной снятия с поста Кельбаха, который стоял во главе «Автодорома» с конца 2011 года. При этом, как сообщалось, глава компании мог покинуть свою должность еще летом 2018 года, однако на посту ему удалось удержаться после обещания ускорить строительство ЦКАД и сменить состав команды.

Старт строительству ЦКАД был дан при Кельбахе в 2014 году. Согласно проекту, протяженность дороги составляет 530 км общей стоимостью около 300 млрд руб. Закончить проект планировалось к 2018 году. В 2014 году разыграли первые лоты: первый и пятый участки дороги. Далее, как пишет Газета.ру, в 2016 и 2018 годах были найдены подрядчики для третьего и четвертого участков. В итоге сроки строительства были сдвинуты на конец 2019 года.

Замечание со стороны Путина

На медленные темпы реализации проекта обращал свое внимание президент России. Как следствие, Владимир Путин дал поручение Счетной палате, Генеральной прокуратуре и Следственному комитету заняться проверкой и выяснить, по каким причинам произошло удорожание проекта ЦКАД, а его исполнение затягивается.

В итоге в Счетной палате сделали вывод, что до конца 2019 года проект дороги в очередной раз не будет сдан в оговоренные сроки. В ведомстве отметили, что строительство идет слишком медленно, а стоимость проекта увеличивается. Также был выявлен факт низкого качества проектирования, затянутые сроки переоформления земель и неэффективная работа заказчика – самого «Автодора».

«Количество рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту организации строительства и недостаточно для ликвидации отставания работ», – сообщало ведомство. В итоге, как гласит отчет СП, строительство ЦКАД будет завершено не раньше конца 2021 года.

Затянутые сроки по реализации проекта приведут к тому, что доходы в размере 22,4 млрд руб. от эксплуатации ЦКАД, которые были запланированы на 2019-2020 годы, государственные компании не получат.

Куда дальше?

Если с преемником «главного по дорогам» все понятно, то открытым остается вопрос о том, что дальше будет делать сам Кельбах. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свой источник в РЖД, не исключено, что он может перейти в железнодорожную монополию. В этой компании для экс-главы «Автодора» рассматривали должность заместителя генерального директора. Однако, что именно будет курировать Кельбах, пока не ясно.

Переход в РЖД подтвердил еще один собеседник издания, близкий к «Автодору». Он же сообщил и о том, что в этой государственной компании грядут весьма значительные перемены. В частности, планируется изменить состав наблюдательного совета, который утвердят уже в апреле.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса

В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса

В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG)

В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG)

Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков

Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков

В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров

В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров

Новости СМИ

Новости дня

13:30 В Москве прощаются с Децлом В Москве прощаются с Децлом
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:40 Россия не планирует размещать ракеты в Белоруссии
12:01 Двух фигурантов дела Арашуковых объявили в федеральный розыск Двух фигурантов дела Арашуковых объявили в федеральный розыск
11:24 В метро Вашингтона прогремел взрыв В метро Вашингтона прогремел взрыв
10:58 Греция хочет в «Турецкий поток» Греция хочет в «Турецкий поток»
10:32 Уволен глава госкомпании «Российские автомобильные дороги» Уволен глава госкомпании «Российские автомобильные дороги»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
09:56 Британский кабмин тайно обсудил Brexit Британский кабмин тайно обсудил Brexit

Узнай, страна!

12:28 В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса В Москве создали альтернативную Skype for Business защищенную систему онлайн-коммуникаций бизнеса
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
10:37 В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG) В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG)
07:45 Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков
05 ФЕВ, 20:32 В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров
05 ФЕВ, 14:58 Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter