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Гиперзвуковое оружие. Что это такое и почему его все так боятся?

2 Сентября 2019 100 0 Наука и технологии
Гиперзвуковое оружие. Что это такое и почему его все так боятся?

Гиперзвуковая крылатая ракета при запуске в серию и постановке на вооружение армий мировых держав может изменить весь существующий баланс тактических и стратегических систем. То, что вы видите на иллюстрации, это, конечно, просто рисунок. Но кое-что здесь соответствует действительности и реально важно.

Принципиальные различия

Прежде всего, бросается в глаза носовая часть. Мы привыкли к тому, что все существующие ракеты – хоть межконтинентальные, хоть тактические, имеют внешний вид этакого «заточенного карандаша». А гиперзвуковая напоминает гигантскую акулу со срезанным носом.

Все дело в аэродинамике. И здесь требуются некоторые пояснения.

Вот всем нам известные ракеты. Межконтинентальные баллистические наземного (в специальных шахтах) и морского (на атомных подводных лодках) базирования. Они летают одинаково. Как брошенный вверх теннисный мячик. Сначала летят вверх, потом падают вниз. Все просто.

Но эта простота позволяет также просто вычислить и траекторию этих летательных аппаратов. И, соответственно, их сбивать. Хотя в данном случае, перефразируя известную поговорку, все дело не в умении, а в числе. Никакие существующие системы противоракетной обороны не справятся с огромными стаями баллистических ракет, которые полетят из США к нам и, соответственно, в обратном направлении в случае возникновения глобального ядерного конфликта. Да и всем остальным мало не покажется. Жизнь на Земле, быть может за исключением каких-нибудь бактерий, просто исчезнет.

Крылатые ракеты

А вот крылатые ракеты летают по-другому. Не так, как баллистические. На то они и крылатые.

Они были поставлены на вооружение достаточно давно. Их существовало, да и сейчас существует много типов. Земля – воздух, воздух – воздух и далее по списку. Базируются они на самолетах, кораблях. Главное в том, что они всегда были тактическим оружием, пусть и весьма грозным. Вот те же американские дозвуковые «Томагавки», которые с авианосцев разнесли всю Иракскую армию во время известного конфликта. И что? Дальность полета этого оружия – 1500 километров или около того. Из США до России или обратно такая штуковина просто не долетит. Это вам даже не ракеты малой и средней дальности (до 5500 километров), старый договор (ДРСМД) об ограничении которых американцы разорвали в этом августе.

«Крылатые монстры» начали  появляться  еще при Рональде Рейгане, с его программой стратегической оборонной инициативы (СОИ).  Напомним, что эта программа предусматривала вывод на околоземную орбиту системы спутников, которые, используя лазерное оружие, должны были сбивать советские межконтинентальные баллистические ракеты. СССР на это «не повелся», аналогичную систему создавать не стал, а  начал готовить «ассиметричный ответ». Этим ответом должна была стать сверхдальняя крылатая ракета.

Фишка в том, что эта ракета должна была лететь в высоких слоях атмосферы, но не в космосе! Поэтому для американских станций слежения и, тем более, для системы СОИ, они были не обнаруживаемыми. Для существовавших на тот день наземных систем ПВО тоже - слишком высоко летят и слишком быстро.

А что значит слишком быстро? В 3 – 4 раза выше скорости звука. Вот именно тогда и возникла идея «акульева носа», который мы показывали вначале. Иначе по аэродинамике не получалось.

Дело закончилось тогда ничем. Началась так  называемая «разрядка» вместе с «перестройкой» и дальнейшим развалом СССР. Помнится, первым требованием американцев было приостановить разработку этих советских крылатых ракет. Ну наши и приостановили.

Новые решения

Много лет с тех времен прошло. Много воды утекло. Но, как известно, все возвращается на круги своя. И вот она, старая «советская акула», первый в мире летательный аппарат с такой конфигурацией, становится самой технологичной разработкой в мире.

Конечно, сейчас это совершенно другое «животное». Во-первых, двигатели. Какие там 3 – 4 Маха. Это никого не интересует. 5 -7 – вот достойная цифра. Это и называется гиперзвуком. Хотя тут не надо и «палку перегибать». Дело в том, что при больших скоростях (проект «Армата») за ударной волной, располагающейся перед носовой частью летательного аппарата, возникает зона ионизированного воздуха, который легко фиксируется наземными радиолокационными станциями. И вся невидимость исчезает. А летательный аппарат становится легкой добычей для систем ПВО противника.

Едем дальше. Дальность полета гиперзвуковой ракеты – до Америки. А запуск ее может проводиться с борта стратегического бомбардировщика, находящегося на территории страны под защитой своих ПВО.

А что США? Ну и они не дремлют. Тоже что-то подобное разрабатывают. Ну, и китайцы тоже не дремлют.

Опасность гиперзвука

Почему так много говорят о гиперзвуке? А потому, что на сегодняшний день от этого оружия нет защиты. И вообще оборонительные вооружения всегда отставали от наступательных. И никакой стопроцентной гарантии защиты не давали.

Летающий монстр хоть и громаден, но со стратегическим бомбардировщиком его по размерам не сравнить. Потому и заметить его на радиолокационных станциях очень трудно. Плюс скорость и высота полета - не космос, где все видно, а самые высокие слои атмосферы.  Плюс возможность менять траекторию и совершать маневры. Если кто не помнит как это может быть – посмотрите «мультфильм Путина» про современные российские вооружения, который он в прошлом году перед выборами показывал членам Федерального собрания России и всему миру.

В какой стадии находятся разработки гиперзвукового оружия и когда оно сможет поступить на вооружение – широкой публике непонятно. Военная тайна, знаете ли! Пресса много чего пишет, но это так – информационные вбросы потенциальных противников, которым верить особенно не стоит. К тому же провести успешные испытания – это одно, а запустить изделие в серию и создать всю необходимую инфраструктуру для его использования в боевых целях – совсем другое.

Но, рано или поздно гиперзвуковые ракеты на самом деле поступят на вооружение. К сожалению, скорее всего рано, чем поздно. Почему «к сожалению»? Потому это  действительно страшное оружие, над разработкой  которого трудятся не  только в России. Радует, что во всей этой истории гиперзвука мы были первыми. И тут возникает чувство причастности к народу, который мог, и мы надеемся, еще сможет, быть «впереди планеты всей». И хотелось бы, чтобы не только в области вооружений!

И чтобы обладание гиперзвуковым оружием оставалось «сдерживающим фактом» для наших зарубежных партнеров. Ради жизни на Земле.

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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