Герои или жертвы? Саров скорбит по погибшим в результате взрыва на Северодвинском полигоне

11 и 12 августа объявлены в Сарове днями траура по погибшим на Северодвинском полигоне. Трагедия, которая унесла жизни пяти сотрудников ВНИИ экспериментальной физики, находящегося в этом городе Нижегородской области, произошла 8 августа в Архангельской области. Как проинформировали в Минобороны РФ, это случилось на испытаниях реактивной жидкостной двигательной установки.

Непредвиденная ситуация

Пять человек погибло и еще трое пострадало во время испытаний реактивной двигательной установки на военном Северодвинском полигоне (Архангельская область). Все они являются сотрудниками «Росатома». Трагедия случилась, как пишет РБК со ссылкой на сообщение государственной корпорации, в ходе работ по техническому сопровождению «изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке». Однако точное время и место случившегося некоторое время не сразу стало известно. Сообщалось лишь то, что все пострадавшие были доставлены в специализированное медучреждение, им и семьям погибших оказывают помощь.

Подробности стали появляться позднее. Так, уточнялось, что секретные испытания, в ходе которых случилась «непредвиденная ситуация», проходили на морской платформе, а погибшие являлись сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который находится Сарове.

Самоотверженные испытатели

Как рассказали в «Росатоме», погибшие работники Саровского ядерного центра являлись элитой предприятия, первоклассными специалистами. Названы их имена: Алексей Вьюшин, Владислав Яновский, Вячеслав Липшев, а также Евгений Коратаев и Сергей Пичугин.

«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации «Росатом». Испытатели являются национальными героями», - прокомментировал случившееся директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков. Заявив, что погибшие пытались сделать все, чтобы взрыва на полигоне не произошло. Однако имела место быть «цепь трагических случайностей», которую они не смогли полностью преодолеть.

В «Росатоме» также заявили о том, что корпорация окажет помощь семьям погибших. Сообщается, что речь идет не только об одноразовых денежных выплатах, но и о постоянной поддержке. В сообщении компании говорится, что «это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас.

От какой именно беды ученые спасали жителей Архангельской области, не говорится. Видимо из-за того, что испытания установки проводятся под грифом «секретно».

Но уже известно, что в Сарове будет установлен памятник погибшим. Валентин Костюков подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы они остались в памяти людей как герои.

Радиационный фон

Некоторые СМИ писали о том, что в результате случившегося на полигоне в регионе повысился радиационный фон. Однако, как заверил директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов, уровень радиации после случившегося взрыва оставался незначительным и не нес никакой опасности для людей.

Эксперт пояснил, что доза радиации находилась на уровне микрорентгена, что в тысячу раз меньше «разрешенной годовой дозы облучения». То есть, по сути, «говорить об угрозе нарушения безопасности просто не приходится». Кроме этого, в Северодвинске работает система радиационного мониторинга и аварийного реагирования. И она настолько совершенна, что может засечь даже самые маленькие изменения радиационного фона.

А по мнению главного редактора портала AtomInfo.ru Александра Уварова, никакого опасного радиоактивного загрязнения окружающей среды за пределами полигона просто не могло произойти. Ведь речь идет не об атомном реакторе, а о радиоизотопном источнике системы управления экспериментальной двигательной установки. В случае повреждения он может быть опасным только для тех, кто находиться в непосредственной близости.