Герои 2019 года. Зеленский, Грета Тунберг и все, кто подал пример в уходящем году 189 0 Политика

За яркими событиями в 2019 году стояли не менее яркие люди. Редакция «Капитала страны» выбрала пять героев уходящего года, продемонстрировавших упорство, веру в свою победу, личный пример или заставивших задуматься о проблемах всего человечества.