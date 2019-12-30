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Герои 2019 года. Зеленский, Грета Тунберг и все, кто подал пример в уходящем году
30 Декабря 2019 189 0 Политика
За яркими событиями в 2019 году стояли не менее яркие люди. Редакция «Капитала страны» выбрала пять героев уходящего года, продемонстрировавших упорство, веру в свою победу, личный пример или заставивших задуматься о проблемах всего человечества.
Владимир Зеленский
- Победа актера и комика Владимира Зленского на президентских выборах на Украине – одно из главных политических событий не только на самой Украине или на пространстве СНГ, но и во всем мире. Зеленский одержал более чем убедительную победу, получив рекордные 73% голосов избирателей.
- Сериал «Слуга народа», в котором актер играл честного школьного учителя Василия Голобородько, случайно ставшего главой страны, – одни называли пророческим, другие – блестящей пиар-технологией.
- Жители Украины, голосуя за нового президента, рассчитывали на то, что в стране восстановится мир. Партия мира, таким образом, победила партию войны, представленную Петром Порошенко.
- Однако ситуация двоякая: с одной стороны, на востоке продолжаются обстрелы, с другой – обмен пленными все же произвести удалось. Также Москва с осторожностью отнеслась к недавнему заявлению Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений.
Дональд Трамп
- Эпатажный и противоречивый Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому Палата представителей конгресса объявила импичмент. Однако решение о том, будет ли Трамп и дальше исполнять свои обязанности на посту главы государства или уйдет, примет Сенат в январе 2020 года.
- Правда, шансы на отставку у Трампа минимальные, речь скорее идет о внутриполитической борьбе и снижении возможностей Трампа переизбраться на второй срок от Республиканской партии (он по-прежнему ключевой кандидат).
- Несмотря на сложные отношения с Россией, новые санкции и выход из ДРСМД, Трамп не отказывается от контактов с Россией и даже стремится находить общие точки соприкосновения.
- В последнем телефонном разговоре с Дональдом Трампом Владимир Путиным поблагодарил американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию – она позволила предотвратить в России серию терактов. Президенты также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Борис Джонсон
- Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании за 3 месяца до 31 октября – даты выхода страны из Евросоюза. Многие аналитики говорили, что долго на посту главы правительства Джонсон не продержится – тем более, он инициировал приостановку работы парламента, чтобы сорвать дедлайн и выйти из ЕС без соглашения.
- После промежуточного поражения – парламентарии признали выход из ЕС без соглашения незаконным, а также незаконной приостановку парламента – Джонсон заключил новое соглашение с Брюсселем и добился досрочных выборов 12 декабря.
- После убедительной победы на выборах Джонсон заявил, что «исключительная» победа его партии наконец-то поставит точку в вопросе о Brexit и будет способствовать «заживлению ран». По итогам досрочных выборов, консерваторы обеспечили себе 364 из 650 мест в Палате общин. Это стало крупнейшей победой Консервативной партии, начиная с 1987 года (в тот раз большое преимущество завоевала Маргарет Тэтчер).
- Всего год назад Джонсон являлся рядовым членом парламента, который был уволен премьер-министром Терезой Мэй с поста министра иностранных дел.
Нурсултан Назарбаев
- Первый президент Казахстана, который правил страной в течение 30 лет, 19 марта 2019 года объявил о добровольной отставке. В обращении к нации Назарбаев отметил, что стране нужны изменения и новые люди.
- Назарбаев не ушел без назначения преемника – им стал Касым-Жомарт Токаев, бывший министр иностранных дел.
- 78-летний казахский правитель отстранился, оставив за собой неформальный статус «отца нации» – Елбасы, а также пост главы Совета безопасности и партии Нур-Отан. Через некоторое время он стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по инициативе президента России Владимира Путина.
- Многие наблюдатели увидели в предложенной Назарбаевым схеме мягкого отхода от власти модель для передачи власти в других странах СНГ, где демократические процедуры не работают должным образом, а политический режим имеет персонифицированный характер.
Грета Тунберг
- Около года назад 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг привлекла к себе внимание, когда впервые вышла с одиночным пикетом к зданию парламента Швеции. Она громко и эмоционально заявила, что не пойдет в школу до тех пор, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату.
- В этот же день о ней заговорили все соцсети и мировые СМИ, а ее примеру стали следовать многие школьники и активисты. За считанные дни Грета превратилась в самый настоящий символ эко-протеста и выступила с трибуны ООН, где произвела фурор.
- Снимки с ее изображением стали появляться на обложках мировых журналов, в частности журнал Time назвал Грету человеком года, а в марте ее номинировали на Нобелевскую премию мира.
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