Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Шамони, Сольдэу, Церматт – эти лучшие мировые горнолыжные курорты привлекают туристов из России. Но не каждый знает, что для поиска удобных спусков и развитой инфраструктуры не нужно покидать пределы РФ. Достаточно ознакомиться с лыжными курортами России – расположением, особенностями обслуживания, перечнем и сложностью трасс.

Как выбрать

Главная «отправная точка» – бюджет. Он напрямую привязан ко времени отдыха. Поэтому нужно проанализировать горнолыжные курорты в России по удаленности, стоимости ski-pass, узнать цены на проживание и питание. Отдельный пункт – стоимость проката горнолыжного снаряжения. Для длительного зимнего отпуска (от 10 дней и более) его можно взять с собой. Если же планируется провести не более 5-7 дней, лучше арендовать лыжи, сноуборды и экипировку на месте.

Что нужно учитывать при выборе горнолыжной базы отдыха:

Дорога. Стоимость и вид проезда (поезд, самолет, машина), транспортная развязка у курорта.

Цены на проживание. Часть баз находится в пригородах, можно рассмотреть вариант бронирования номера в ближайшей городской гостинице.

Карта спусков и виды трасс. Для новичков подойдет «зеленая» маркировка. «Синие» удобны для продвинутых лыжников. «Красные» – только для профессионалов. Отдельная категория – фрирайд, когда спуск делает по неподготовленной трассе.

Цена на ski-pass. Это пропуск (магнитная карта) для прохода на территорию комплекса. Она позволяет пользоваться подъемниками. Цена зависит от времени использования (день, трое суток, неделя). Для проживающих в гостинице базы отдыха обычно делают скидки на ski-pass.

Нужно узнать виды подъемников. Они могут быть гондольные, кресельные, бугельные или в виде гибких движущихся дорожек. С закрытой кабиной самые удобные, бугельные и дорожки обладают хорошей пропускной способностью, у них редко скапливается очередь.

Лучшие лыжные курорты России

Горнолыжные базы в РФ сложно оценить и составить объективный рейтинг. Он зависит от их расположения, инфраструктуры, погодных условий. На известность курорта влияет популярность у отдыхающих – их отзывы, повторные поездки. Поэтому был составлен перечень баз на Кавказе, а также в черте доступности больших городов.

Домбай

Находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, в Тебердинском государственном заповеднике. Горнолыжный курорт располагается на высоте 1650 м над уровнем моря. Это всесезонный туристический комплекс. Зимой температура редко опускается ниже -5°С. Часть спусков на солнечной стороне горы Мусса-Ачитара.

Описание горнолыжной базы «Домбай»:

К местам начала трасс ведут четыре подъемника.

Есть один «зеленый» спуск, два «синих» и один «красный». Отдельно выделена зона для фрирайда.

Максимальный перепад высот – 770 м. Самая высокая точка – 3035 м.

Можно разместиться в частных апартаментах, небольших гостиницах или забронировать номер в отеле комплекса.

Ski-pass на один день – от 1150 руб.

Прокат комплекта лыжного снаряжения (лыжи/сноуборд, ботинки, палки) – 450 руб. в час.

Услуги профессиональных инструкторов – от 2000 руб. за 6-8 часов.

На территории базы отдыха работают бани и сауны, около 15 кафе и ресторанов. Можно заказать трансфер из аэропортов «Минводы», «Ставрополь», ж/д вокзалов Пятигорска, Черкесска.

Красная Поляна

Это небольшой поселок городского типа с населением 4780 человек. Он находится в Адлерском районе Сочи. Горнолыжный курорт включает в себя два поселка – Красная Поляна и Эсто-Садок. Общая протяженность курортной зоны – 12 км. Услуги по проживанию и лыжным спускам предлагают четыре базы отдыха – Газпром «Альпика», Газпром «Лаура», «Горки Город», «Роза Хутор».

Преимущества зимнего отдыха в Красной Поляне:

Большой выбор трасс разной сложности. Есть места для фрирайда, можно арендовать вертолет для съезда с необустроенных склонов (фрирайд).

Подъемники всех типов. Для удобства передвижения по Красной Поляне запущен бесплатный шаттл.

Цены на проживание в двухместном номере – от 10900 руб.

Много подъемников разного типа. Ski-pass на день – от 2900 руб. Есть часовые тарифы.

Средняя цена аренды лыжного инвентаря (комплект) в день – 3000 руб.

Для обучения катанию на лыжах и сноуборде работает «Горная школа». Там можно приобрести новые навыки или вспомнить старые. Есть оздоровительный центр и СПА-салон. Медицинская служба работает круглосуточно.

Кировск

Горнолыжный курорт находится в Мурманской области, рядом с городом Кировск. Добраться можно на поезде, ближайший железнодорожный вокзал – город Апатиты. Он расположен в 16 км от базы отдыха. Особенность – разнообразный горный ландшафт. Он подходит для горнолыжных спусков и беговых лыж.

Описание лыжного курорта у Кировска:

5 «зеленых» трасс, по 10 «синих» и «красных».

Длина спусков – 1,5-2 км, перепад высот до 600 м.

Подъемники бугельного и седельного типа.

Комфортные цены на прокат лыжного снаряжения – полный комплект обойдется в 1200 руб. в сутки.

Часть спусков имеет освещение, что позволяет кататься вечером, после захода солнца.

На курорте работе 9 гостиниц и отелей. Аренда апартаментов в жилых домах невозможна.

Помимо горнолыжных спусков на курорте можно заказать прогулку на снегоходах. Предоставляются услуги русской бани, есть боулинг и бильярд. В развлекательном центре «Большой Вудъявр» есть танцевальный зал, для каждого сезона разрабатываются новые программы. Для организации питания можно выбрать ресторан «Северный» или одно из 3 кафе. Для любителей ночной активной жизни работает клуб «Лавина».

Сорочаны

Он находится в Дмитровском районе Московской области, у одноименного села. Расстояние до МКАД составляет 49 км. На курорте «Сорочаны» нет отелей, можно забронировать номер в ближайшей гостинице или в городе Димитров. На базе отдыха организована система поддержания снежного покрова, погодные условия почти не влияют на качество катания.

Инфраструктура лыжного курорта:

6 трасс, одна для новичков.

Перепад высот – 90 м.

Общая длина спусков – 6,4 км.

Работает 5 канатных подъемников.

Прокат снаряжения – от 1300 руб. в сутки.

Для подготовки и ремонта лыжного снаряжения предусмотрена мастерская с современным оборудованием и опытным персоналом. Для детей до 12 лет предоставляются услуги комнаты развлечений. Есть открытый каток.

Игора

Расположен в 1 часе езды от Санкт-Петербурга, в Приозерском районе Ленинградской области. Для проживания предлагаются номера в отеле, коттеджах. Это современный спортивно-развлекательный комплекс, окончание строительства которого завершилось в 2010 году. Здесь проводятся соревнования по зимним видам спорта.

Особенности горнолыжного курорта «Игора»:

Оборудовано 9 трасс разного уровня сложности.

Максимальная длина склона – 1200 м.

Перепад высот – до 116 м.

Есть СПА-комплекс, бары и рестораны.

Прокат лыжного снаряжения – от 1500 руб. в сутки.

Подъемники бугельные и седельные. Предлагают услуги инструктора по обучению, есть развлечения помимо горнолыжного спорта. Можно заказать прогулку на снегоходах по зимнему лесу. Для любителей беговых лыж разработано несколько маршрутов. Максимальная цена ski-pass на 18 проходов составляет 1250 руб.