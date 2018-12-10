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Где в России жить хорошо. В каких регионах пенсионеры получают больше всех

10 Декабря 2018 342 0 Экономика
Где в России жить хорошо. В каких регионах пенсионеры получают больше всех

После повышения пенсионного возраста средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров к 1 декабря 2019 года будет составлять 15 414 руб. При этом сегодня в России есть регионы, уже значительно отличающиеся от предполагаемой суммы: если в одних выплаты составляют порядка 20 тыс. руб., то в других речь идет о сумме, размер которой не дотягивает даже до средней пенсии в 14,1 тыс. руб. Однако при сравнении стоит учитывать ряд факторов, которые влияют на размер выплат, даже если разница настолько существенна.

Большая разница

Больше всего в России получают пенсионеры Чукотки. Здесь, как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ПФР, средний размер выплаты на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Немного меньше получают пенсионеры Ненецкого автономного округа (22 тысячи 50 рублей), Магаданской области (21 тысяча 508 рублей), Камчатского края (21 тысяча 342 рубля) и Ямало-Ненецкого автономного округа (21 тысяча 8 рублей).

При этом средний показатель пенсионной выплаты по России на эту же дату составлял 14 тысяч 144 рубля.

Однако до этого показателя «не дотягивают» средние пенсии в 46 российских регионах. Например, в Кабардино-Балкарии, где пения составляет 11 тысяч 413 рублей, в Дагестане – 11 653 рубля, или в той же Калмыкии – 12 137 рублей.

Факторы

По идее, разница в размере пенсий не должна удивлять. Традиционно на размер пенсионных выплат влияет несколько обстоятельств. Как пояснили в Пенсионном фонде, в частности, пенсия зависит от продолжительности стажа, размера заработной платы, повышающих коэффициентах, которые установлены в северных регионах.

Кроме этого, учитываются и повышающие коэффициенты, которые устанавливаются в зависимости от возраста пенсионера, а также от наличия нетрудоспособных членов семьи, которые находятся на иждивении. Все эти обстоятельства в разных своих сочетаниях и дают разницу размеров пенсии по различным регионам.

«Выстраданная» пенсия

Обсуждение пенсионной реформы вызвало в России большой общественный резонанс. На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в беседе с представителями российских телеканалов в буквальном смысле слова назвал эту тему «выстраданной». «Изначально все понимали, что такого рода решения не добавляют популярности власти, но это было выстраданное решение. Такие решения не могут пересматриваться часто, предыдущее решение по пенсионному возрасту принималось 70 лет назад. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу», – заявил Медведев, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с этим премьер отметил, что данное решение оказалось самым трудным за последние десять лет. И принималось оно для того, чтобы российские пенсионеры получали более высокие пенсии. «Это можно было сделать только проведя эти назревшие реформы, никакого иного выбора не оставалось», – резюмировал Медведев.

О росте пенсий ранее говорил и президент РФ Владимир Путин. Во время своего выступления на форуме «Россия Зовет» российский лидер дал обещание: росту пенсий быть. «Это вопрос решенный», – категорично заявил глава государства.

Путин также отметил, что власти России не закрывают окончательно тему пенсионных фондов. Более того, они исходит из того, что их работа должна быть организована так, «чтобы направляющие свои средства в эти фонды люди могли почувствовать на себе преимущества от их деятельности».

Глава РФ также пояснил, что то, что происходит с инфляцией, не должно влиять таким образом, чтобы потом деньги исчезли. Путин также обратился с призывом проводить взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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