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Где порошки и шоколадки лучше? Правда ли, что в России те же самые товары хуже, чем в Европе

5 Декабря 2019 151 0 Экономика

Федеральная антимонопольная служба обвинила производителей шоколада Lindt и стиральных порошков Persil и Ariel в том, что качество их товаров в России хуже, чем в Евросоюзе. В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отвергли обвинения ФАС. Борцы с монополиями поддерживают «потребительский миф» о лучшем качестве зарубежных товаров, считают в Ассоциации.

Сыпать в 2 раза больше

ФАС нашла разницу в качестве зарубежных шоколадок и стиральных порошков и их аналогов на российском рынке. На основании этого Служба выдала предупреждение их производителям – брендам Persil, Ariel и Lindt.

В частности, при проверке Роспотребнадзора выяснилось, что в товарах одного и того же бренда для стран Западной Европы и России есть следующие отличия:

  • в шоколаде Lindt разнится содержание 12-14 органических кислот: в некоторых европейских образцах оно достигает 10-15%, а в российских – 100-220%.
  • Порошки Ariel и Persil в России имеют меньшую концентрацию. Поэтому на их упаковках даются разные рекомендации по дозировке – на российских упаковках предлагается насыпать порошка 1,5-2 раза больше, чем на европейских.

ФАС требует устранить имеющиеся различия. Однако само сравнение товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков, вызывает ряд вопросов. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии (членами ассоциации являются компании Henkel, производитель Persil, Procter & Gamble и Ariel) Петр Бобровский. По его мнению, надо понимать, по каким критериям сравнивались товары.

Поддержка потребительского мифа

Главное заключается в том, что требования ФАС о полном соответствии зарубежным аналогам российских товаров противоречит законодательству Российской Федерации. Бобровский напомнил ФАС о законодательстве и нормах Евразийского экономического союза, которое производители обязаны соблюдать. Именно в соответствии с ними на территории России выпускается продукция международных брендов. Несоответствие местным регламентам и законодательству было бы прямым правонарушением с их стороны.

Бобровский обвинил ФАС в нанесении ущерба деловой репутации инвесторов заявлениями о двойных стандартах. Еще весной, когда проводилась проверка, Ассоциация направила в ФАС письмо, в котором просила учесть при сравнительной оценке «различия в формулах, которые обусловлены разницей в режимах применения и внешних условий (типы загрязнений, наиболее часто используемые температурные режимы, жесткость воды и т. д.)».

«Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», – цитируют РБК Бобровского.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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