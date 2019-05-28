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Где на Руси жить хорошо? Почему социальные расходы на жителей российских регионов разнятся впятеро?

28 Мая 2019 104 0 Исследования

Эксперты подсчитали, сколько российские регионы выделяют денег на социальные нужды из расчета на человека. Выяснилось, что больше всего объем социальных расходов выделяется на жителей Москвы и Санкт-Петербурга меньше всего – на жителей Чукотки. Разрыв между регионами колоссальный: 4,5 раза. Соответствующие выводы были сделаны по итогам рейтинга, составленного экспертами РИА Новости.

Цифры

В 2018 году во всех субъектах РФ (в сравнении с 2017 годом) суммарные доходы консолидированных бюджетов увеличились на 15,2%. Как отмечает РИА Новости, благодаря этому регионы смогли нарастить и расходы, так что суммарно в 2018 году они увеличились на 9,9%.

Если рассматривать по конкретным направлениям, то расходы консолидированных бюджетов всех субъектов федерации на образование в прошлом году выросли на 12,1%. Вырос уровень бюджетов культуры и кинематографии (на 7,6%), здравоохранения (на 12,2%), социальной политики (на 9,4%), а также физической культуры и спорта (на 11,5%).

Как показало исследование, разница в объемах социальных расходов из консолидированных бюджетов, которые были скорректированы на индекс бюджетных расходов, между регионами-лидерами и «аутсайдерами» составляет более 4,5 раз.

Регионы

Лидирующие позиции заняла Республика Алтай – в этом регионе скорректированные социальные расходы на одного жителя выросли на 40,2%. В числе лидеров также находятся Республика Хакасия и Амурская область, где зафиксирован уровень роста более чем на 25%.

Согласно результатам исследования, в обозначенных трех регионах расходы на образование увеличились более чем на 20%, а на сферу здравоохранения   больше чем на 50%. Также, как отмечает РИА Новости, в Республике Алтай в прошлом году почти в два раза выросли расходы на спорт: на 86%. В Хакасии уровень расходов консолидированного бюджета на здравоохранение вырос на 85%, а на культуру, кинематографию — на 41%. Если говорить о той же Амурской области, то в этом регионе речь уже о рекордных цифрах: на 111% выросли расходы на физическую культуру и спорт, а также на 51%   на здравоохранение.

Лидеры

Вполне ожидаемо лидирующие позиции заняли Москва и Санкт-Петербург. Здесь по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов перешел уровень 80 тысяч рублей на человека. Практически вплотную их догоняют Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь уровень показателя составил 72,75 тысячи рублей на человека и 68,55 тысячи рублей на человека соответственно.

Комментируя итоги исследования, эксперты отмечают: «При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов — лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемам их бюджетов. Это позволяет им, поддерживая на высоком уровне социальные расходы, направлять из бюджета средства на финансирование других статей, в том числе на развитие экономики».

Если возвращаться к российской столице, то здесь, как показывает рейтинг, среди социальных расходов консолидированного бюджета больше всего объем приходится на социальную политику и образование: 17% и 13%. А вот в Санкт-Петербурге, Сахалинской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра первые позиции отданы расходам на образование: соответственно 25%, 18% и 28% суммарных расходов консолидированного бюджета.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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