«Где это видано?» Почему Путин и Лукашенко не могут договориться о поставках нефти 275 0 Политика

Белоруссия и Россия не могут согласовать контракт на поставку нефти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет в этом российскую сторону – Москва отказывается продавать нефть Минску за рубли и требует за сырье цену выше рыночной. «Где это видано?» – возмутился Лукашенко и пообещал найти альтернативных поставщиков нефти.