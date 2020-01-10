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«Где это видано?» Почему Путин и Лукашенко не могут договориться о поставках нефти

10 Января 2020 275 0 Политика
«Где это видано?» Почему Путин и Лукашенко не могут договориться о поставках нефти

Белоруссия и Россия не могут согласовать контракт на поставку нефти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет в этом российскую сторону – Москва отказывается продавать нефть Минску за рубли и требует за сырье цену выше рыночной. «Где это видано?» – возмутился Лукашенко и пообещал найти альтернативных поставщиков нефти.

Суть спора о поставках нефти

  • Прежнее соглашение о поставках нефти между Россией и Белоруссией истекло 1 января 2019 года. В результате 3 января Москва прекратила поставлять сырье Минску, по версии источников, из-за желания белорусских НПЗ «улучшить контрактные обязательства» и не платить «рыночную стоимость». Но 4 января прокачка топлива была возобновлена по цене «без премии» для Белоруссии.
  • По словам собеседника РИА Новости, поставки нефти из России на условиях 2019 года будут дешевле остальных поставок с мирового рынка «минимум на 1,6 млрд долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 млн тонн».
  • Лукашенко, отвечая на вопрос, почему у него не вышло договориться с Путиным о новом соглашении, заявил, что Россия пытается установить для Минска цену выше мировой и отказывается получать оплату в рублях.
  • «Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте», – цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. При этом глава Белоруссии заявил, что Минск уже нашел такую нефть.
  • В момент остановки поставок нефти из России Лукашенко, по словам источников, позвонил президенту Путину, но тот переадресовал его к премьеру Дмитрию Медведеву и министру энергетики России Александру Новаку. Лукашенко удалось согласовать временные поставки с Медведевым и обсудить с Новаком конкретную работу над контрактами.

На время переговоров

  • Напомним, что формирование стоимости нефти для белорусских НПЗ происходит как рыночная стоимость с премией в размере около 10 долларов. В планах России – сохранить существующие условия, но Белоруссия, к было сказано ранее, настаивает, чтобы цена на нефть была снижена.
  • Тем не менее, 4 января Белоруссия приступила к оформлению документов на прокачку первой партии нефти, причем, закупаемой по цене, исключающей премию поставщикам. Этот факт подтвердил и официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, сообщивший, что документы по поставке 133 тыс. тонн нефти на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке (ОАО «Нафтан») отправлены на оформление.
  • Минск предлагал на период проведения переговоров по нефтяным вопросам согласовывать разовые поставки на НПЗ от независимых поставщиков. Со своей стороны в Москве рассчитывают, что финальные договоренности по данному варианту будут достигнуты в ближайшее время.

Поставщик найден?

  • Как стало известно, группа «Сафмар», в которую входят «РуссНефть» и «Нефтиса», в этом году готова каждый квартал поставлять в Белоруссию по 750 тыс. тонн нефти. Из них 650 тыс. тонн — по трубопроводу, и еще 100 тыс. тонн – железнодорожным путем. В разговоре с РБК об этом рассказал собеседник, знающий о контрактных обязательствах группы.
  • «Добыча нефти компаниями группы «Сафмар» в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику», – пояснил источник.

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Редакция "Капитала Страны"

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