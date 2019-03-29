«Газпром» поглотит нефтегазодобычу Киргизии, рынок каршеринга достиг 7 млрд руб.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технологическая долина», будет создана в Красноярском крае на площадях Красноярского металлургического завода (КраМЗ) в рамках проекта «Енисейская Сибирь», сообщает ТАСС. Проект «Енисейская Сибирь», объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. Этот проект поддержал Владимир Путин.

В Якутии запретили иностранным гражданам работать сразу в 33 сферах. Это в том числе здравоохранение, образование, пригородный и городской транспорт, такси, производство продуктов питания, пишет РБК. Юристы подтверждают, что эти меры не противоречат законам РФ. Связано ли это с массовыми выступлениями граждан Якутска, случившимися после изнасилования местной жительницы гастарбайтером, не уточняется.

«Газпром» хочет поглотить сегмент нефтегазодобычи Киргизии, передает «Интерфакс». Соглашение об этом было подписано во время визита Владимира Путина в Бишкек. Одновременно с этим Россия предоставило Киргизии 30 млн долларов безвозмездной помощи.

487,1 млрд долларов составляют международные резервы России, сообщает ЦБ. Это значит, что за неделю они увеличились на 4,6 млрд.

Турецкие помидоры хлынут в Россию бурным потоком. Хотя и не таким обильным, как ранее. Квота на ввоз томатов будет увеличена в три раза – до 150 тыс. тонн в год. Много это или мало? До известного конфликта со сбитым российским самолетом в Сирии, Турция поставляла в нашу страну 360 тыс. тонн томатов в год. По мнению чиновников Минсельхоза, сейчас большой востребованности этой продукции в России нет, сообщает «Интерфакс».

7 млрд руб. достиг российский рынок каршеринга (аренда легкового автомобиля) в прошлом году, что в пять раз превосходит показатели 2017 года. Число пользователей этого сервиса за год увеличилось в 4,4 раза и достигло 229 тыс. человек. На конец прошлого года парк каршеринговых автомобилей в Москве составлял 16 тыс. единиц. В этом году (а он только начинается) это число возросло до 18 тыс., пишет «Интерфакс».

Samsung Galaxy S10 назван лучшим смартфоном года. Об этом объявили две не очень известные организации – «Роскачество» и «Международная организация потребительских испытаний». Интересно, что последующие три места в их рейтинге тоже занимают смартфоны Samsung. Об этом сообщают «РИА Новости».

Концепт внедорожника Lada 4x4 Vision был представлен на Московском международном автосалоне в прошлом году. Серийное производство автомобиля намечено на 2022 год. Авторитетное немецкое издание Stern высоко оценивает дизайн нового автомобиля. Но предупреждает, он будет пользоваться таким же спросом, как его предшественник, «Нива», при сопоставимой стоимости, передает «РИА Новости».