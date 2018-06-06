Газовый контракт до 2040 года и санкции. Зачем Путин приезжал в Австрию

Во время своего однодневного визита в Австрию Владимир Путин встретился с президентом страны Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Это была первая зарубежная поездка Путина после го переизбрания на пост главы государства. В ходе встречи, которая прошла во дворце Хофбург, Путин, которого австрийцы встретили военным оркестром и почетными караулом, заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы восстановить полноформатное сотрудничество с ЕС. На встрече была также затронута тема санкций, которые, по его словам, имеют негативный эффект не только для тех, против кого они направлены, но и для тех, кто стал их инициатором. Сквозной темой визита стала газовая тема.

Россия и ЕС

С первого июля Австрия председательствует в Совете ЕС. Поэтому тема активного диалога между Россией и ЕС стала одной из центральных тем во время переговоров Путина с Ван дер Белленом и Курцем. Глава Австрии отметил, что диалог с российской стороной имеет большое значение не только для его страны, но и для всего Евросоюза. «Россия – это реальная часть Европы», – подчеркнул он. Добавив, что «хорошие отношения с Россией – для меня это не только политическое дело, но и мое личное». Примечательно, что предки Ван дер Беллена с конца XVII до начала XX века жили в России.

Глава Австрии отметил, что сегодня приходится жить во времена возросшей напряженности. В этом плане, как отметил Ван дер Беллен, Австрия обязалась внести вклад в разрядку напряженности. Вместе с эти он отметил, что «Австрия в вопросе санкций придерживается линии ЕС». Аналогичную точку зрения озвучил и глава австрийского правительства Курц, который отдельно встречался с Путиным. Во время встречи он заявил о своей надежде на прогресс в выполнении минских соглашений, благодаря чему можно будет «шаг за шагом отменить санкции», введенные против России из-за событий в Донбассе. «Это сценарий, которого мы хотим добиться для нашего континента», – заключил Курц.

Со своей стороны Путин, комментируя заявления своих австрийских коллег, заявил: «Мы открыты, готовы к сотрудничеству с Европой».

Россия и Австрия

Еще одной важной темой встречи стало развитие двусторонних связей между Россией и Австрией. Ван дер Беллен отметил, что Россия является важным рынком, в том числе и для его страны. А в плане экономических связей, по его словам, «еще есть огромный потенциал» во взаимодействии. «У нас очень хорошие перспективы. Уверен, что они будут реализованы», – поддержал его Путин, отметивший, что в данный момент отношения Москвы и Вены «развиваются хорошо и поступательно».

Президент РФ также отметил, что большой российский рынок может стать еще больше за счет стран Евразийского экономического союза, в который входят Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения и Киргизия. «Это действительно большой, емкий рынок, причем быстро растущий», – заключил он.

Что касается взаимодействия с Австрией, то, как заявил Путин, товарооборот между двумя странами «растет хорошими темпами». «Благодаря сотрудничеству с Советским Союзом, а потом с Россией, Австрия превратилась в общеевропейский энергетический хаб, причем, активно развивающийся. В этом смысле значение, роль Австрийской Республики в энергетике Европы является значимой, весомой и будет только увеличиваться», – сказал глава РФ. Добавив, что, затрагивая перспективы развития, можно говорить не только об энергетике, но и о машиностроении, деревообработке, а также транспорте и логистике.

«Северный поток-2»

Сквозной темой встречи лидеров стал газовый вопрос. По словам Путина, Австрия является одним из главных узлов транспортировки голубого топлива из России в Европу. В этом плане, по его словам, Вена оказывает поддержку планам увеличения поставок газа через «Северный поток-2». Рассуждая на эту тему, президент Австрии заявил, что Европе нет смысла менять поставки из России на американские.

«В последнее время существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость Европейского союза от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа», – заявил Ван дер Беллен.

Газовый контракт

После встречи двух лидеров в Вене состоялось подписание стратегического газового контракта. В присутствии президента России Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца представители «Газпром экспорта» и австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH поставили свои подписи под соглашением о поставках российского газа в срок до 2040 года. Российскую компанию представлял председатель правления концерна Алексей Миллер, австрийскую – глава энергетического концерна Райнер Зеле.

Примечательно, что в этом июне исполняется 50 лет с момента заключения первого контракта на закупку и поставку природного газа из СССР в Австрию. В то время газ стал поступать из Западной Сибири в газораспределительный пункт, который находится в Баумгартене. В общей сложности, начиная с 1968 года, объем поставок составил порядка 218 млрд кубических метров газа.

Австрия поможет Сирии

Лидеры России и Австрии достигли еще одной договоренности: Вена заявила о своей готовности оказывать помощь Сирии. «Обсуждали проблематику сирийского кризиса. Отмечаем готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии», – сообщил Путин. Подчеркнув также актуальность сирийского конфликта для Запада относительно миграционного вопроса: «Если Европа хочет, чтобы поток мигрантов, в том числе из Сирии, из соседних стран, сократился в Европу, надо помогать людям возвращаться в свои дома, нужно помочь им наладить жизнь в собственной стране».

Украина

Была затронута украинская проблематика и урегулирования конфликта в Донбассе. «Говорили и о ситуации на Украине, я проинформировал господина федерального канцлера о том, как Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации на Донбассе», – рассказал президент России. Не уточнив, что именно имеется в виду.

Позднее его слова пояснит пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, Путин и Курц не обсуждали некий новый план урегулирования. А, говоря о своем видении разрешения конфликта на юго-востоке Украины, Путин имел в виду факт того, что основой для этого должны быть Минские соглашения.