Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 НОЯ, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    64,2101
EUR (ЦБ)    70,6761

14 НОЯ, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    64,2101
EUR (ЦБ)    70,6761
﻿

Газовая директива. ФРГ подстраивает свое законодательство под требования ЕС к «Северному потоку – 2»

14 Ноября 2019 149 0 Политика
Газовая директива. ФРГ подстраивает свое законодательство под требования ЕС к «Северному потоку – 2»

Германский парламент принял закон, который будет регулировать работу «Северного потока – 2» на территории ФРГ. Германия внесла поправки в свое законодательство, чтобы выполнить требования обновленной газовой директивы ЕС. Речь идет о том, что в отношении газопроводов третьих стран, которые идут через территорию Евросоюза, должны применяться правила, аналогичные тем, что действуют в отношении внутренних трубопроводов. «Газпром» оспаривает правомерность этих требований в европейском суде, но процесс может затянуться на годы.

Стандарты ЕС

Бундестаг принял законопроект, который вносит соответствующие изменения в германское законодательство и предусматривает реализацию обновленной газовой директивы Евросоюза. Как передает РИА Новости, суть документа в том, что европейские правила будут  распространяться на морские газопроводы стран, которые не входят в Евросоюз.

Как отмечается, к таким трубопроводам будут применяться запреты на занятие одновременно добычей и транспортировкой газа одной компанией. Остальные нормы связаны с установкой конкурентных тарифов и доступа к газопроводу третьих сторон. Эти поправки, уже в мае начали действовать на территории ЕС,  а в будущем могут создать проблемы для «Газпрома» при эксплуатации «Северного  потока».

Напомним, что маршрут газопровода «Северный поток-2» лежит через Россию, Финляндию, Швецию, а также Данию и Германию. С категорическим протестом против СП2 выступает Украина,  опасаясь что этот газопровод  лишит ее транзита российского газа в Европу.

Сопротивление «Газпрома»

Со своей стороны оператор «Северного потока-2» дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG  вновь пытается оспорить изменения, внесенные в газовую директиву ЕС. В компании считают, что этот документ может воспрепятствовать полной загрузке нового газопровода. В этот раз было решено действовать через арбитраж ad hoc, с предъявлением прямых претензий к Евросоюзу по договору к Энергетической хартии. При этом оператор считает, что нововведения  в газовой директивые нарушают общие положения этого документа, которые запрещают «дискриминировать отдельные инфраструктурные проекты».

«Газпром» твердо намерен оспорить решение ЕС, однако судебный процесс грозит стать весьма долгим.

Как пишет «Коммерсант», «Газпром» инициировал разбирательство еще 26 сентября. Энергетическая хартия является одним из самых известных международных соглашений, которое защищает инвестиции. Со своей стороны Nord Stream 2 AG – это резидент Швейцарии, присоединившийся к хартии. В Nord Stream 2 AG отмечают следующий факт: Евросоюз нарушил свои обязательства, которые обозначаются я ряде статей о защите и режиме капиталовложений, а также об экспроприации.

Шансы на победу

В самой хартии предусмотрено несколько механизмов по решению споров, однако самым удобным для инвестора является арбитраж ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ. Комментируя ситуацию, партнер юрфирмы Trubor Кирилл Труханов говорит о том, что согласно общему правилу, решение, которое примет данный арбитраж, окончательно. «Но теоретически его можно оспорить в госсуде по месту проведения арбитража (обычно это Гаага)»,— отмечает эксперт. Вместе с этим, как отмечает советник юрфирмы Norton Rose Fulbrigh Андрей Панов, дело, которое будет проходить по иску Nord Stream 2 AG, станет первым известным инвестиционным делом против Евросоюза. Что касается сроков, то дело может занять, как отмечает Панов, около трех-четырех лет. А вот о шансах «Газпрома» на победу, по мнению Труханова, говорить пока что еще рано, поскольку очень многое зависит от того, кто будет выступать арбитрами этого судебного  процесса.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Акции для инвесторов. Российский фондовый рынок стал самым доходным в мире

Акции для инвесторов. Российский фондовый рынок стал самым доходным в мире
Экономика

«Мусорный коллапс». В каких регионах России сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора?

«Мусорный коллапс». В каких регионах России сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора?
Общество

Долг платежом красен? Покупатели российского оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

Долг платежом красен? Покупатели российского оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Экономика

Андрей Константинов использует любую возможность вернуться в Баку

Андрей Константинов использует любую возможность вернуться в Баку
Культура

Узнай, страна

Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер

Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер

Семейный бизнес: Инфраструктура поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей?

Семейный бизнес: Инфраструктура поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей?

На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей

На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей

В Югре открыли новое нефтяное месторождение Протозановского хаба

В Югре открыли новое нефтяное месторождение Протозановского хаба

Новости дня

17:10 МИД РФ признал Жанин Аньес временным руководителем Боливии МИД РФ признал Жанин Аньес временным руководителем Боливии
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
16:33 Ученые рассказали об опасном свойстве сахара Ученые рассказали об опасном свойстве сахара
15:52 Белоруссия планирует изменить совместный договор с Россией по охране границы Белоруссия планирует изменить совместный договор с Россией по охране границы
15:04 Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества с картами Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества с картами
14:33 Трамп и Эрдоган обсудили разногласия, связанные с поставкой С-400 в Турцию Трамп и Эрдоган обсудили разногласия, связанные с поставкой С-400 в Турцию
13:38 Путин рассказал, как стране удалось избежать спада в экономике Путин рассказал, как стране удалось избежать спада в экономике
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
13:01 На случай войны с Россией: эксперт назвал слабое место США На случай войны с Россией: эксперт назвал слабое место США

Узнай, страна!

17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
11:54 Семейный бизнес: Инфраструктура поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей? Семейный бизнес: Инфраструктура поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей?
09:45 На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей
13 НОЯ, 12:06 В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter