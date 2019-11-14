Газовая директива. ФРГ подстраивает свое законодательство под требования ЕС к «Северному потоку – 2»

Германский парламент принял закон, который будет регулировать работу «Северного потока – 2» на территории ФРГ. Германия внесла поправки в свое законодательство, чтобы выполнить требования обновленной газовой директивы ЕС. Речь идет о том, что в отношении газопроводов третьих стран, которые идут через территорию Евросоюза, должны применяться правила, аналогичные тем, что действуют в отношении внутренних трубопроводов. «Газпром» оспаривает правомерность этих требований в европейском суде, но процесс может затянуться на годы.

Стандарты ЕС

Бундестаг принял законопроект, который вносит соответствующие изменения в германское законодательство и предусматривает реализацию обновленной газовой директивы Евросоюза. Как передает РИА Новости, суть документа в том, что европейские правила будут распространяться на морские газопроводы стран, которые не входят в Евросоюз.

Как отмечается, к таким трубопроводам будут применяться запреты на занятие одновременно добычей и транспортировкой газа одной компанией. Остальные нормы связаны с установкой конкурентных тарифов и доступа к газопроводу третьих сторон. Эти поправки, уже в мае начали действовать на территории ЕС, а в будущем могут создать проблемы для «Газпрома» при эксплуатации «Северного потока».

Напомним, что маршрут газопровода «Северный поток-2» лежит через Россию, Финляндию, Швецию, а также Данию и Германию. С категорическим протестом против СП2 выступает Украина, опасаясь что этот газопровод лишит ее транзита российского газа в Европу.

Сопротивление «Газпрома»

Со своей стороны оператор «Северного потока-2» дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG вновь пытается оспорить изменения, внесенные в газовую директиву ЕС. В компании считают, что этот документ может воспрепятствовать полной загрузке нового газопровода. В этот раз было решено действовать через арбитраж ad hoc, с предъявлением прямых претензий к Евросоюзу по договору к Энергетической хартии. При этом оператор считает, что нововведения в газовой директивые нарушают общие положения этого документа, которые запрещают «дискриминировать отдельные инфраструктурные проекты».

«Газпром» твердо намерен оспорить решение ЕС, однако судебный процесс грозит стать весьма долгим.

Как пишет «Коммерсант», «Газпром» инициировал разбирательство еще 26 сентября. Энергетическая хартия является одним из самых известных международных соглашений, которое защищает инвестиции. Со своей стороны Nord Stream 2 AG – это резидент Швейцарии, присоединившийся к хартии. В Nord Stream 2 AG отмечают следующий факт: Евросоюз нарушил свои обязательства, которые обозначаются я ряде статей о защите и режиме капиталовложений, а также об экспроприации.

Шансы на победу

В самой хартии предусмотрено несколько механизмов по решению споров, однако самым удобным для инвестора является арбитраж ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ. Комментируя ситуацию, партнер юрфирмы Trubor Кирилл Труханов говорит о том, что согласно общему правилу, решение, которое примет данный арбитраж, окончательно. «Но теоретически его можно оспорить в госсуде по месту проведения арбитража (обычно это Гаага)»,— отмечает эксперт. Вместе с этим, как отмечает советник юрфирмы Norton Rose Fulbrigh Андрей Панов, дело, которое будет проходить по иску Nord Stream 2 AG, станет первым известным инвестиционным делом против Евросоюза. Что касается сроков, то дело может занять, как отмечает Панов, около трех-четырех лет. А вот о шансах «Газпрома» на победу, по мнению Труханова, говорить пока что еще рано, поскольку очень многое зависит от того, кто будет выступать арбитрами этого судебного процесса.