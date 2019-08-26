ГАЗ под давлением. Как американские санкции ударили по крупнейшему автопроизводителю России?

В результате американских санкций «Группа ГАЗ», являющаяся крупнейшим в России производителем автомобилей коммерческого класса, была вынуждена сократить производство. Как считают аналитики, корень всех проблем российского автомобильного холдинга стоит искать в антироссийских санкциях США и в том, что оказывая давление на конкурента, американцы «зачищают» российский рынок для своей корпорации Ford.

Бремя санкций

Суть в том, что проблемы у ГАЗ начались еще в апреле 2018 года. Именно в это время американцы решили ввести санкции против Олега Дерипаски и компаний, которыми он владеет – в том числе и «Группы ГАЗ». Поначалу и в течение долгого времени рынки реагировали только на ситуацию с «Русалом». Так, после введения санкций в отношении крупнейшего в России и в мире производителя алюминия произошло обрушение ценных бумаг на Московской и Гонконгской биржах.

Позднее власти США осознали, что ограничения против «Русала» бьют рикошетом и по металлургам США. В результате Вашингтон решил смягчить свою позицию, дав своим компаниям возможность продлить сроки, в течение которых можно будет расторгнуть контракт с российским производителем алюминия.

Вынужденные меры

А вот с автопромом ситуация совсем другая. "Группа ГАЗ" через корпорацию "Русские машины" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски и была внесена в SDN-лист котролируемых Дерипаской компаний. Из-за ограничений, связанных с американскими санкциями, предприятия «Группы ГАЗ» будут вынуждены перейти на четырехдневную рабочую неделю в период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года. Как уточняет РИА Новости, только работая в таком «сокращенном режиме» предприятие сможет обойтись без увольнений, и при этом гарантировать стабильную загрузку производственных мощностей. Четырехдневная рабочая неделя пока что будет введена сроком до 20 апреля 2020 года. Все может варьироваться в зависимости от рыночной и политической ситуации.

Суть проблем в том, что компания «ГАЗ» находится в серьезной зависимости от поставок импортных комплектующих. Так, у «Газели Next» передний бампер от Magna, дверные ручки чешского производства, немецкие электрические стеклоподъемники и кресло от германской Isri. В этой «Газели» есть еще подушки безопасности от японской Takata, блок управления от Delphi, шкала приборов американского производства от Visteon, а также корейские тормозные диски. Угроза попасть под санкции США из-за партнерства с компанией Дерипаски вынудила многих поставщиков комплектующих прекратить отгрузки своей продукции в Россию. Вполне понятно, что все это отразилось на объемах выпуска и уровне продаж автомобилей Горьковского автозавода. А еще - на процентном распределении долей на авторынке, который делят между собой ГАЗ и Ford.

Что говорят эксперты

Объяснение действтиям американских чиновников приводит Financial Times. Аналитики британского издания считают, что с помощью ограничений против «Группы ГАЗ» администрация Дональда Трампа пытается расчистить российский рынок для компании Ford.

Еще в марте, как напоминает РИА Новости, представители американского автоконцерна объявили, что останавливают выпуск легковых машин в России. В итоге были закрыты производства в Набережных Челнах, Всеволожске, прекратил свою деятельность завод двигателей в Елабуге. Вместе с этим Ford не останавливает выпуск легкого коммерческого транспорта на елабужском заводе, где в том числе выпускается самая популярная в нашей стране модель «Ford Transit».

Стоит напомнить о том, что еще относительно недавно коммерческие автомобили американской компании почти в три раза уступали по объему продаж автомобилям ГАЗа. В частности, в 2018 году уровень продаж моделей «Газель Next» достиг отметки в 28,3 тысячи экземпляров, в то время как Ford Transit было продано 10,7 тысячи. Санкции кардинально изменили ситуацию, в пользу уже американской стороны.

В июне этого года рабочий совет "Группы ГАЗ" даже проводил санкционированный столичными властями митинг у посольства США в Москве, призывая отменить санкции против компании и ее партнеров. В пикет вышли примерно 30 человек с плакатами на русском и английском языках "Санкции против "ГАЗа" - санкции против меня и моих детей", "Не дави на ГАЗ! Кроме того, письма с призывом о поддержке были отправлены в Международную конфедерацию труда и американским профсоюзам.

Впрочем, некоторые эксперты высказывали мнения о том, что рабочим следовало бы обратиться к владельцам предприятия с призывом инвестировать в производство автокомпонентов для «Газелей» в России, чтобы снять зависимость от импортных поставок, а значит – и от американских санкций.