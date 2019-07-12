Газ для Китая. Как CNPC вкладывается в строительство газохранилищ в ожидании «Силы Сибири»?

К 2030 году китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) планирует инвестировать порядка 50 млрд юаней ($7,26 млрд) в строительство 23 новых и расширение 10 уже действующих газовых хранилищ. По итогу в общей сложности емкость объектов для хранения газа, которые планируется построить в КНР, превысит 15 млрд куб. метров. Эксперты полагают, что таким образом Китай готовится принимать российский газ, который уже в этом году начнет поступать по «Силе Сибири».

Темпы роста

Как пишет China Daily, на сегодняшний день CNPC – это оператор 23 из 26 подземных хранилищ газа. В планах компании – сохранение своего лидерства в секторе.

По информации Государственного комитета по развитию и реформе КНР, в прошлом году уровень потребления газа в Китае находился на уровне 280,3 млрд куб. м. При этом, годовые темпы роста этого показателя достигли 18,1% (в 2017 году этот показатель составлял 15,3%). В общей сложности вместимость работающих в КНР газовых хранилищ (26 единиц) составляет 8 млрд кубометров. И это составляет только 3% от годового потребления.

При этом, чтобы решать проблему загрязнение окружающей среды, китайское правительство в данный момент пытается предпринять меры, которые помогут увеличить долю газа в энергобалансе страны. В частности, к 2020 году долю этого вида топлива планируется поднять до 10%, а к 2030 году - 15%.

Договор с Россией

Ранее о том, что Китай проявляет интерес к увеличению поставок российского газа сверх тех объемов, прописаны в 30-летнем контракте, сообщал глава Газпрома Алексей Миллер. В конце марта инженеры России и Китая провели приемочную проверку подводного трансграничного перехода газопровода «Сила Сибири» через реку Амур, после чего был подписан документ об оценке качества выполненных работ.

С момента, как началась реализация проекта по строительству перехода в 2016 году, России и Китаю пришлось преодолеть множество трудностей. В их числе – экстремально низкие температуры и весьма сложные географические условия. Не обошлось и без ощутимой разницы в строительных стандартах.

Как ранее сообщали СМИ, договор о поставках газа в Китай по «восточному» маршруту российский Газпром и китайская CNPC подписали 21 мая 2014 года. Суть его состоит в ежегодной поставке в КНР 38 млрд куб. м газа.

В 2015 году стороны подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России. И уже в июле 2017 года был заключено дополнительное соглашение к договору 2014 года. И в декабре 2017-го был подписан договор, в котором оговаривались основные условия поставок.

Согласно планам российской компании, поставки российского газа в Китай планируется начать 1 декабря 2019 года. По словам главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, каждый год Китай будет потреблять более 300 млрд кубометров.