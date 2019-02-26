«Газ через Марс». Тимошенко раскрыла схему поставки российского газа на Украину

Выступая по украинскому телевидению, лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что последние пять лет Киев не прекращал закупать российский газ. Все это время, по ее словам, топливо маскировалось под европейский ресурс. С этим заявлением Тимошенко выступила в период избирательной кампании. Комментариев от действующих властей после ее громкого заявления пока не поступало.

«Космическая схема»

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман», – завила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» убеждена: все это время украинские власти маскировали газ, который поставлялся из России, под европейское топливо. По ее словам, существует даже определенная схема для этого: «Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тыс. куб. м».

Продолжая объяснять «космическую схему», Тимошенко заявила, что не только на украинской, но и на границах других государств специально для этого построили закольцованные газопроводы. Благодаря им Киев по всем документам имеет возможность подтверждать, что российский газ «на самом деле» европейский. «Я хочу сказать, что он там не добывается», – подчеркнула политик.

Тимошенко резко критикует украинские власти в канун президентских выборов. Кроме нее, за пост главы государства будут бороться нынешний президент страны Петр Порошенко, актер Владимир Зеленский, мэр Львова Андрей Садовый, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и еще несколько человек.

Реакция Госдумы РФ

Заявление Тимошенко прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с RT он отметил, что Украина никогда «не уйдет от политизации любого вопроса», связанного с Россией. И не суть, какого рода этот вопрос – экономический, социальный либо другой.

«Порошенко и его команда настроены на конфронтацию отношений с Россией, при этом сами действуют как мошенники. Сейчас многие международные информационные агентства периодически публикуют информацию о том, что состояние президента и его окружения в несколько раз увеличилось после 2014 года. То есть за это время они сделали себе неплохой бизнес, в том числе за счет газа. Но если бы они закупали его напрямую из России и закончили свою воинствующую риторику, для населения газ был бы намного дешевле», – резюмировал парламентарий.

При этом Водолацкий подчеркнул, что киевские власти, пользуясь поддержкой Порошенко, на всех уровнях буквально кричат о том, что Москва – это агрессор, с которым необходимо разорвать все соглашения. Однако по факту именно из России больше всего поступает не только энергоносителей, но и промышленных товаров.

Тимошенко права?

Что касается сути заявления Юлии Тимошенко, то депутат не исключает, что ее слова о «киевских космических схемах» не голословны. «Скорее всего, у нее и правда есть все документы и материалы о том, как зарабатывает и как руководит сегодня Украиной бизнесмен Порошенко», – считает он.

По его словам, если Тимошенко придет к власти, она постарается заключить соглашение с «Газпромом», чтобы цена на топливо для рядовых граждан страны была в два раза ниже.

«Дело не в том, что Россия снизит стоимость, она у нас всегда была единой. Просто Тимошенко откажется от всех тех посредников, которые сегодня существуют для покупки и поставки газа на Украину», – подвел итог Водолацкий.