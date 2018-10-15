Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ОКТ, 11:11 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

15 ОКТ, 11:11 МСК
USD (ЦБ)    65,9751
EUR (ЦБ)    76,5047

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

15 Октября 2018 224 0 Экономика
Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Многие инвесторы считают, что рынок фьючерсов – самая перспективная отрасль на рынке инвестиций. Несмотря на то, что на первый взгляд данный рынок может показаться сложным и достаточно рискованным, фьючерсы имеют высокую ликвидность и огромный спектр различных стратегий.

Фьючерс – инструмент, при помощи которого трейдер может купить или продать актив по заранее оговоренной цене через определенный промежуток времени в данный момент. Объясняя простыми словами, фьючерс это когда трейдер обязуется купить актив по декабрьской цене летом. Через определенный промежуток времени произойдет фиксирование цены контракта. Это и приведет к требованию исполнения фьючерса.

История создания фьючерсных контрактов

Финансовые инструменты начали зарождаться в одно время с торговлей. Однако рынок на тот момент был неконтролируемым. Договоренности между участниками рынка были в устной форме.

Письменность дала толчок для формирования многих финансовых инструментов. Именно тогда начали появляться первые контракты на поставки товаров в будущем. К XIX веку европейские финансовые инструменты уже начали походить на современные.

Торговля фьючерсами начала обретать популярность в середине XIX века в США, где контракты на будущие поставки заключались в отношении продуктов сельского хозяйства и драгметалов. С 1980-х годов возникли фьючерсы на нефть. Сегодня существуют фьючерсы на криптовалюты.

Разновидности и технические детали фьючерсных контрактов

Любой контракт должен иметь определенные параметры, такие как:

  • Название контракта.
  • Сокращенное название контракта.
  • Вид фьючерса.
  • Размер актива для контракта.
  • Срок для исполнения контракта.
  • Минимальное изменение цены.
  • Минимальное плечо.

Фьючерсы никем и нигде не выпускаются. Контракт – это договор между покупателем и продавцом. Таким образом, трейдеры сами создают фьючерсы.

Фьючерсные контракты бывают двух видов:

  • Расчетные.
  • Поставочные.

Первый вид подразумевает закрытие сделки в последний день истечения контракта по текущей рыночной цене. Прибыль или убыток будет разницей между ценой открытия и закрытия контракта. Кроме того, чтобы зафиксировать убыток или прибыль, можно закрыть фьючерсный контракт раньше срока. Расчетными является большая часть фьючерсов.

Со вторым видом все немного сложнее. Исходя из названия, становится понятно, что по истечению срока контракта, будет совершаться поставка. Поставкой может служить валюта или облигации.

Большинство трейдеров используют фьючерсные контракты как спекулятивный инструмент для обогащения. Мало кто преследует цель совершить реальную покупку. Поэтому фьючерс можно закрыть в любой момент, даже не дождавшись срока истечения контракта.

Фьючерс как способ стабилизации экономики

Само существование фьючерсных контрактов кажется странным для простого обывательского ума. Какой смысл во фьючерсах, если имеются текущие цены? Ответ на этот вопрос иллюстрирует история.

В начале XX века, когда активно осуществлялась торговля зерном, цены могли значительно колебаться. Цена на зерно завесила от многих факторов, таких как: погодные условия, предоставленное рабочим оборудование и т.д. Поэтому сложно было предсказать цену на будущее. Фьючерс стал гарантией того, что покупатели смогут приобрести товар по определенной цене, а продавцы – продать его.

Кроме того, при помощи фьючерсных контрактов можно спрогнозировать цену товара на будущее. А точнее увидеть ту цену, которую ожидает большинство.

Таким образом, фьючерсные контракты ограничивают риски для резких скачков цены товара. Это ограничение называется хеджированием. Покупая контракт, трейдер может обезопасить себя от резкого роста цены в будущем, аналогично, продав контракт, трейдер обезопасит себя от резкого падения цены.

Фьючерсы как способ заработка

В условиях современного рынка, редко кто заключает фьючерсные контракты для того чтобы приобрести базовый актив. Трейдеры используют данный финансовый инструмент для возможности получения прибыли. Как уже говорилось выше, не обязательно дожидаться истечения срока фьючерсного контракта. Его можно закрыть раньше времени, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки.

Риски торговли фьючерсами

При игре с фьючерсными контрактами не все так радужно, как может казаться на первый взгляд. Важно помнить, что в современном рынке фьючерсный контракт – это спекулятивный инструмент. Предугадать направление цены или вовсе ее точное значение практически невозможно. Цена на каждый актив зависит от множества факторов и их поведение в будущем не известно никому. Кроме того, торговля фьючерсами подразумевает под собой возможность для трейдера торговать с плечом. Это дает трейдеру совершать сделки, превышающие его депозит в десятки раз. Кроме возможного получения прибыли, могут быть и убытки.

Таким образом, мы выяснили, что раньше фьючерс считался инструментом для стабилизации экономики. Контракт мог регулировать цену и страховать позиции игроков. В современных же реалиях фьючерс превратился в рискованный спекулятивный инструмент. Такие бумаги не рекомендуется покупать начинающим трейдерам.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох
Экономика

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество
Экономика

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 3

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников

Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников

На Покровской ярмарке в Тамбове открыли музей святителя Луки

На Покровской ярмарке в Тамбове открыли музей святителя Луки

В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»

В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»

Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией

Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией

Новости СМИ

Новости дня

11:07 Спасатели продолжают поиски пропавшего на Эльбрусе румынского альпиниста Спасатели продолжают поиски пропавшего на Эльбрусе румынского альпиниста
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
10:22 За последние сутки силовики обстреляли территорию ЛНР пять раз За последние сутки силовики обстреляли территорию ЛНР пять раз
09:49 Около берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8 Около берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
09:27 Ким Чен Ына позвали в гости в Монголию Ким Чен Ына позвали в гости в Монголию
08:56 Трамп заявил, что жестко относится к Путину Трамп заявил, что жестко относится к Путину
08:23 Депутат Рады высмеял попытку обвинить Россию во взрывах на украинском складе боеприпасов Депутат Рады высмеял попытку обвинить Россию во взрывах на украинском складе боеприпасов
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
07:56 Число отравившихся питьевой водой в Ираке превысило 100 тысяч человек Число отравившихся питьевой водой в Ираке превысило 100 тысяч человек

Узнай, страна!

13 ОКТ, 17:15 Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников Восьмая международная Покровская ярмарка собрала в Тамбове свыше 1200 участников
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
12 ОКТ, 16:41 В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты» В Твери открылась уникальная выставка «Туполев – человек и самолеты»
12 ОКТ, 16:36 Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией
12 ОКТ, 15:56 Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей
12 ОКТ, 15:53 Волгоградское инновационное предприятие начало поставлять продукты питания в торговые сети Японии Волгоградское инновационное предприятие начало поставлять продукты питания в торговые сети Японии
12 ОКТ, 13:47 В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель» В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
12 ОКТ, 11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter