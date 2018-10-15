Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Многие инвесторы считают, что рынок фьючерсов – самая перспективная отрасль на рынке инвестиций. Несмотря на то, что на первый взгляд данный рынок может показаться сложным и достаточно рискованным, фьючерсы имеют высокую ликвидность и огромный спектр различных стратегий.

Фьючерс – инструмент, при помощи которого трейдер может купить или продать актив по заранее оговоренной цене через определенный промежуток времени в данный момент. Объясняя простыми словами, фьючерс это когда трейдер обязуется купить актив по декабрьской цене летом. Через определенный промежуток времени произойдет фиксирование цены контракта. Это и приведет к требованию исполнения фьючерса.

История создания фьючерсных контрактов

Финансовые инструменты начали зарождаться в одно время с торговлей. Однако рынок на тот момент был неконтролируемым. Договоренности между участниками рынка были в устной форме.

Письменность дала толчок для формирования многих финансовых инструментов. Именно тогда начали появляться первые контракты на поставки товаров в будущем. К XIX веку европейские финансовые инструменты уже начали походить на современные.

Торговля фьючерсами начала обретать популярность в середине XIX века в США, где контракты на будущие поставки заключались в отношении продуктов сельского хозяйства и драгметалов. С 1980-х годов возникли фьючерсы на нефть. Сегодня существуют фьючерсы на криптовалюты.

Разновидности и технические детали фьючерсных контрактов

Любой контракт должен иметь определенные параметры, такие как:

Название контракта.

Сокращенное название контракта.

Вид фьючерса.

Размер актива для контракта.

Срок для исполнения контракта.

Минимальное изменение цены.

Минимальное плечо.

Фьючерсы никем и нигде не выпускаются. Контракт – это договор между покупателем и продавцом. Таким образом, трейдеры сами создают фьючерсы.

Фьючерсные контракты бывают двух видов:

Расчетные.

Поставочные.

Первый вид подразумевает закрытие сделки в последний день истечения контракта по текущей рыночной цене. Прибыль или убыток будет разницей между ценой открытия и закрытия контракта. Кроме того, чтобы зафиксировать убыток или прибыль, можно закрыть фьючерсный контракт раньше срока. Расчетными является большая часть фьючерсов.

Со вторым видом все немного сложнее. Исходя из названия, становится понятно, что по истечению срока контракта, будет совершаться поставка. Поставкой может служить валюта или облигации.

Большинство трейдеров используют фьючерсные контракты как спекулятивный инструмент для обогащения. Мало кто преследует цель совершить реальную покупку. Поэтому фьючерс можно закрыть в любой момент, даже не дождавшись срока истечения контракта.

Фьючерс как способ стабилизации экономики

Само существование фьючерсных контрактов кажется странным для простого обывательского ума. Какой смысл во фьючерсах, если имеются текущие цены? Ответ на этот вопрос иллюстрирует история.

В начале XX века, когда активно осуществлялась торговля зерном, цены могли значительно колебаться. Цена на зерно завесила от многих факторов, таких как: погодные условия, предоставленное рабочим оборудование и т.д. Поэтому сложно было предсказать цену на будущее. Фьючерс стал гарантией того, что покупатели смогут приобрести товар по определенной цене, а продавцы – продать его.

Кроме того, при помощи фьючерсных контрактов можно спрогнозировать цену товара на будущее. А точнее увидеть ту цену, которую ожидает большинство.

Таким образом, фьючерсные контракты ограничивают риски для резких скачков цены товара. Это ограничение называется хеджированием. Покупая контракт, трейдер может обезопасить себя от резкого роста цены в будущем, аналогично, продав контракт, трейдер обезопасит себя от резкого падения цены.

Фьючерсы как способ заработка

В условиях современного рынка, редко кто заключает фьючерсные контракты для того чтобы приобрести базовый актив. Трейдеры используют данный финансовый инструмент для возможности получения прибыли. Как уже говорилось выше, не обязательно дожидаться истечения срока фьючерсного контракта. Его можно закрыть раньше времени, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки.

Риски торговли фьючерсами

При игре с фьючерсными контрактами не все так радужно, как может казаться на первый взгляд. Важно помнить, что в современном рынке фьючерсный контракт – это спекулятивный инструмент. Предугадать направление цены или вовсе ее точное значение практически невозможно. Цена на каждый актив зависит от множества факторов и их поведение в будущем не известно никому. Кроме того, торговля фьючерсами подразумевает под собой возможность для трейдера торговать с плечом. Это дает трейдеру совершать сделки, превышающие его депозит в десятки раз. Кроме возможного получения прибыли, могут быть и убытки.

Таким образом, мы выяснили, что раньше фьючерс считался инструментом для стабилизации экономики. Контракт мог регулировать цену и страховать позиции игроков. В современных же реалиях фьючерс превратился в рискованный спекулятивный инструмент. Такие бумаги не рекомендуется покупать начинающим трейдерам.