Форекс в России вне закона. Почему Центробанк зачищает форекс-дилеров

27 декабря Банк России лишил ряд крупных компаний лицензий форекс-дилеров. Причиной отзыва документов стали неоднократные нарушения российского законодательства в течение года. В компаниях выражают недоумение по поводу этого решения, а эксперты заявляют, что это ничто иное как «закручивание гаек». Однако в Центробанке подчеркивают, что дилеры использовали свои лицензии не для деятельности, на которую они были выданы, а для рекламы или прикрытия.

«Агрессивные дилеры»

Под раздачу Центробанка попали «Форекс Клуб», «Телетрейд Групп», «Альпари Форекс», «Трастфорекс» и «Фикс Трейд». У этих организаций были отобраны лицензии, дающие право на территории России заниматься деятельностью форекс-дилера. Регулятор обосновал свое решение «неоднократными нарушениями требований законодательства о ценных бумагах».

По информации Газета.ру, компаниям предъявили целый ряд нарушений: неисполнение предписаний Центробанка, нарушение порядка ведения внутреннего учета и требований к соотношению размера обеспечения, представление недостоверной отчетности, а также нарушения в части организации системы управления рисками.

Также регулятор аннулировал квалификационные аттестаты, которые ранее были выданы генеральным директорам и контролерам форекс-дилеров. Комментируя ситуацию, директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина отметила, что лицензии у дилеров были отозваны в связи с использованием их для агрессивной рекламы. По словам специалиста, клиенты, как правило, покидали названные компании с договором, который был заключен с одной из зарубежных компаний с аналогичным брендом, а не с российским форекс-дилером, у которого есть соответствующая лицензия.

Реакция компаний

Компании, лишенные форекс-лицензии, пребывают в состоянии недоумения. Они заверяют: их деятельность ведется в соответствии с требованиями Центробанка. Судя по их реакции, ничто «не предвещало бури». Комментируя ситуацию, представитель «Телетрейда» в разговоре с ТАСС заявил: «Это очень странно и совершенно неожиданно. Вчера представители Банка России совместно принимали участие в работе комитета по финансовым рынкам в Государственной думе. Там были все форекс-дилеры и обсуждали перспективы этого рынка. Поэтому для нас это полная неожиданность».

А вот в «Альпари-форекс» заявили, что в компанию не поступало никаких официальных уведомлений от Банка России, поэтому работа компании продолжается в штатном режиме. Отмечается, что к операционной работе «Альпари-форекс» с момента ее появления на рынке регулятор не предъявлял никаких серьезных замечаний. «Это неожиданная информация. Мы не получали пока официального сообщения от Банка России», – сообщил собеседник в компании.

Что касается клиентов, то у «Альпари» их было порядка 1 тыс. в российской юрисдикции, а депозиты защищены согласно закону. Кроме этого, деньги, которые были вложены, находятся на сегрегированных счетах, а не на счетах компании.

В «Ассоциация форекс-диллеров» (АФД) заявляют, что все названные компании были членами ассоциации. Здесь тоже не знают о причинах отзыва лицензий. Подробности выясняются. «Участники рынка не лукавят, когда выражают недоумение этим решением», – подчеркнул представитель ассоциации.

Объяснения Центробанка

В самом Банке России поясняют, что лицензии были аннулированы у тех форекс-дилеров, кто использовал российские «дочки» в качестве площадки, с помощью которой клиенты привлекались в зарубежные юрисдикции. В общей сложности лицензию дилера имели девять компаний, у пятерых из которых она была отозвана.

«Большая часть клиентов, которые привлекались этими компаниями посредством рекламы, уходила к иностранным форекс-дилерам, имеющим лицензию или не имеющим лицензию», – цитирует РБК директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха. По ее словам, речь идет именно об использовании площадки по привлечению клиентов, а не для деятельности, на которую и была выдана лицензия, которую в итоге дилеры использовали как прикрытие или как рекламу.