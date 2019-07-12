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Фокус на риски. Предприниматели назвали самые основные проблемы для ведения бизнеса в России

12 Июля 2019 242 0 Исследования
Фокус на риски. Предприниматели назвали самые основные проблемы для ведения бизнеса в России

По результатам исследования ВЦИОМ выяснилось, что большинство российских предпринимателей считают, что условия для ведения бизнеса в нашей стране являются неблагоприятными – такой точки зрения придерживается 71% опрошенных. Но даже в этих условиях большинство (76%) бизнесменов не собираются становиться наемными работниками , а выбирают вариант ведения собственного дела. При этом 15% респондентов думают, что власти активно поддерживают развитие бизнеса.

Факторы

В числе факторов, которые оказывают самое негативное влияние на условия ведения бизнеса в России, участники опроса назвали макроэкономические и институциональные проблемы. В частности, речь идет об уровне благосостояния россиян (81%), уровне цен на энергоносители (71%), а также о коррупции (72%).

Отрицательное влияние на бизнес, как сообщили респонденты, оказывает также группа факторов, имеющих отношение к судебно-правовой системе. Здесь имеется в виду уровень защищенности собственника, работа судебной системы (62%), а также нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (62%) и работа контрольно-надзорных органов (63%).

«При этом, уровень конкуренции на внутреннем рынке (47%), стабильность государственной власти и внутриполитической ситуации (35%), а также доступность кредитов (28%), по оценке предпринимателей, позитивно влияют на деловую среду», - приводятся на сайте ВЦИОМ выдержки из исследования.

Риски

Что касается рисков сокращения спроса на продукты и услуги (72%), то сегодняшние предприниматели считают их наиболее вероятными. Одними из основных рисков называются повышение налогов (70%) и непредсказуемые изменения в российском законодательстве (64%). Респонденты также отметили возможный рост издержек (63%).

При этом, как отмечают авторы исследования, у каждого второго опрошенного (52%) возникает чувство беспокойства о собственной защищенности, которая связана с несовершенством судебной системы.

Еще один из самых вероятных рисков, как отмечают предприниматели, связан с проблемами с правоохранительными органами (41%) и возможностью рейдерского захвата (25%). Менее вероятными участники опроса назвали риски, связанные с дефолтом, дестабилизацией экономической системы (20%) и изменениями политической ситуации (22%).

Также у половины опрошенных (51%) есть скепсис относительно будущего. Они  считают, что в течение пяти лет возможно ухудшение условий для ведения бизнеса. При этом долгосрочные стратегии планируют реализовывать только 23% российских бизнесменов. «В ближайшую трехлетку поддерживать свое дело на достигнутом уровне планирует каждый третий предприниматель, примерно столько же (26%) нацелены на развитие с отдачей в краткосрочной перспективе. Еще 10% задумываются о закрытии собственного бизнеса, 6% хотели бы его продать», - говорится в итогах исследования.

Мнение эксперта

Комментируя итоги опроса, главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что в течение многих лет от чиновников слышатся только обещания об улучшении инвестклимата и необходимых реформах. «Но ничего не происходит, напротив: ситуация ухудшается. С нового года подняли НДС, увеличили пенсионный возраст. Рост налогов точно не способствует комфорту бизнеса. С пенсионным возрастом сложнее: реформа, казалось бы, выгодна бизнесу. С другой стороны, упадёт мотивация работника, ведь у нашего бизнеса итак проблема с производительностью», - цитирует эксперта Trud.ru.

Аналитик не считает, что в ближайшее время что-то может измениться. По его словам, в этом случае можно говорить о бездействии и неспособности превратить нацпроекты в работающий механизм ускорения российской экономики. «Не только аналитики, но и сама власть не до конца доверяют нацпроектам. Так, из отчета Счетной палаты следует, что финансирование нацпроектов существенно отстает от графика», - резюмирует Надоршин.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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