Филиал МГГЭУ открывает азербайджанский филиал в следующем учебном году

Московский государственный гуманитарно-экономический университет по праву считается одним из лидеров инклюзивного образования в России. В следующем году филиал этого вуза планируется открыть в Баку. Ректор МГГЭУ Вагиф Байрамов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о преемственности в образовании и о перспективах гуманитарного сотрудничества между стратегическими партнерами.

Доктор социологических наук, профессор Вагиф Байрамов является ректором МГГЭУ уже почти 14 лет. Все эти годы возглавляемый им вуз динамично развивался, появились новые филиалы в Волгограде и Элисте, а пять лет назад был получен статус университета. МГГЭУ весьма востребован у абитуриентов, в том числе иностранных. В следующем году планируется не только открыть новое общежитие при вузе, но и новый филиал – за рубежом.

«Престиж МГГЭУ на сегодня так велик, что в нашу интегрированную среду приходят обучаться люди и имеющие, и не имеющие проблемы со здоровьем, в том числе и из-за рубежа, - рассказывает ректор вуза Вагиф Байрамов. - У нас учатся студенты из 21 страны мира, и мы поддерживаем тесные и тёплые отношения с представительствами всех этих стран. Моя отдельная гордость – наша дружба с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль-оглы, которого я глубоко уважаю, и который для меня, как и для множества людей на всём постсоветском пространстве, является одним из символов моей молодости, ведь моё поколение выросло на его песнях. Я с гордостью говорю, что я азербайджанец и гражданин Российской Федерации».

Неудивительно, что первый зарубежный филиал МГГЭУ планирует открыть именно в Баку.

«В нашей истории много взаимных влияний, недаром русский остался в Азербайджане одним из основных языков. Огромное количество азербайджанцев являются гражданами России и говорят по-русски, дорожат русской культурой. И наоборот, в Азербайджане русские по национальности граждане республики прекрасно владеют азербайджанским языком. Это говорит о глубоком взаимном уважении народов и приносит колоссальную пользу отношениям России и Азербайджана. Сейчас готовится большой межправительственный пакет документов, в котором упоминается и наш вуз, как один из приоритетных для открытия филиала в Баку», - поясняет Вагиф Байрамов.

Идея об открытии филиала прозвучала в 2016 году на встрече делегации министерства образования России с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Людей с ограниченными возможностями из Азербайджана к нам прибывает много и, конечно, им было бы комфортнее обучаться ближе к дому, - пояснил ректор МГГЭУ, рассказывая о том, как было принято такое решение, - Ильхам Гейдарович это предложение полностью одобрил. Вопрос уже рассмотрен межправительственной комиссией, меморандум подписан министрами наших стран: филиалу – быть».

Теперь на повестке дня стоит вопрос о том, на каких конкретно площадях разместится филиал - их должен выделить Государственный комитет по имуществу Азербайджанской республики. На настоящий момент подписано соглашение МГГЭУ с Параолимпийским комитетом Азербайджанской республики о предоставлении на безвозмездной основе площадей, где смогут временно разместиться административные структуры будущего филиала, открытие которого межправительственной комиссией запланировано на 1 сентября 2020 года.

Ректор МГГЭУ также подчеркнул, что между российскими и азербайджанскими высшими учебными заведениями уже несколько лет существует исключительно плодотворное сотрудничество в рамках Ассоциации российско-азербайджанских вузов. На данный момент в нее входит более 40 учебных заведений из двух стран. Но перспективы в области образования у партнеров еще более впечатляющие.