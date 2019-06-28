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Евросоюз продлевает антироссийские санкции, иностранные инвесторы увеличивают вложения в Россию и другие новости

28 Июня 2019 2 0 События и факты
Евросоюз продлевает антироссийские санкции, иностранные инвесторы увеличивают вложения в Россию и другие новости

 

До 31 января 2020 года продлены санкции ЕС против России, сообщает «ТАСС». Совет Евросоюза  официально оформил решение ранее канцлером Германии и Президентом Франции, которые  ссылались на невыполнение Москвой «минских соглашений». Санкции, как и прежде, затрагивают энергетический, оборонный и финансовый сектора российской экономики и касаются 170 россиян, европейские активы которых заморожены, а их въезд запрещен.

Иностранцы поставили  в мае сразу два рекорда на российском рынке ценных бумаг. Впервые за всю историю российского долгового рынка нерезиденты за один месяц купили облигации федерального займа на сумму 220 млрд. рублей. В результате совокупный объем вложений нерезидентов достиг исторического максимума в 2, 462 триллионов рублей. Так что теперь доля иностранцев на рынке российских гособлигаций достигла 30%. Иностранные инвесторы рублем подтверждают свою уверенность в будущее экономики России.

Около €395 млн. составит объем вложений 44 немецких компаний, которые в ближайший год планируют инвестировать в Россию. По данным опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), на которые ссылается ТАСС, готовность инвестировать опрошенных компаний по сравнению с декабрем 2018 года возросла почти на четверть. Самыми перспективными отраслями в России немецкие инвесторы считают сельское хозяйство и пищевую промышленность,IT и телекоммуникации, машиностроение и станкостроение.

Международные резервы России составили 510,2 миллиарда долларов, сообщил ЦБ. За прошлую неделю они увеличились на 5,7 миллиарда.

Военно-космическая космическая концепция НАТО утверждена, сообщает «ТАСС». Она направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет. По словам руководства НАТО, речь не идет о разворачивании гонки вооружений в космосе.

Минобороны РФ направит патрулировать Северный морской путь новую эскадрилью  истребителей-бомбардировщиков Су-34, которую сформируют на Северном флоте, сообщают «Известия». По Северногму  морскому  пути сегодня активно курсируют танкеры, которые  перевозят в Европу и Азию газ с «Ямал СПГ». Дальность полёта Су-34 такова, что он может «достать» практически любую точку региона, а наличие в его арсенале противокорабельных ракет Х-35У позволяет уничтожить любой боевой корабль.

Дешевле всего россиянам можно отдохнуть в июле в  Крыму, Сочи, Анапе, утверждают эксперты. Десятидневные туры по этим направлениям можно купить менее чем за 40 тысяч рублей, передает «РИА Новости». В стоимость путевки на двоих входят авиаперелет туда и обратно, трансфер, медицинская страховка и проживание с питанием. Такое удовольствие будет стоить 39 тысяч рублей в Анапе, 38,6 тысяч в Сочи, 37 тысяч в Крыму.

 

 

 

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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