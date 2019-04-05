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Евросоюз будет контролировать «Северный поток-2», Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России, Счетная палата проверит работу Минэкономразвития РФ и другие новости

5 Апреля 2019 73 0 События и факты
Евросоюз будет контролировать «Северный поток-2», Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России, Счетная палата проверит работу Минэкономразвития РФ и другие новости

Проект поправок в газовую директиву Евросоюза утвержден Европарламентом. Эти поправки позволят ЕС расширить контроль морских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2», сообщает «ТАСС».

В соответствии с новыми нормами, оператором "Северного потока - 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от неких «независимых поставщиков». Инициатор проекта - польский депутат Ежи Бузек утверждает, что этот закон в конечном итоге позволит снизить для населения ЕС плату за электроэнергию. Весьма  странное утверждение, если  учесть, что российский газ сегодня  и так является самым дешевым для Европы.Заинтересована в «Северном потоке -2»Германия добилась существенного смягчения поправок в газовую директиву - в итоговом документе говорится о предоставлении российскому проекту исключений, которые будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, на территорию которой выходит газопровод.

Счетная палата поверит работу Минэкономразвития, сообщает издание news.mail.ru. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что аудиторы намерены проверить эффективность управления средствами фонда национального благосостояния. Еще до начала проверки Госдума РФ перенесла на не определенный срок отчет главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Напомним, предыдущее выступление Орешкина перед парламентариями прервал  спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что министр не смог ответить на ряд вопросов, касающихся реализации национальных проектов.

Новый рекорд установил грузовой космический корабль «Прогресс МС-11», долетев до МКС за три часа 22 минуты и сделав при этом всего два витка вокруг Земли, передает «РИА Новости». До этого российские корабли добирались до МКС за шесть часов или за двое суток, совершая при этом 4 и 34 витка соответственно.

 

На 1,4,  а не на 1,5% вырастет экономика России в 2019 году –считает Всемирный банк. На текущий  год прогноз снижен на 0,1%. Прогноз по росту ВВП в 2020 – 2021 годах остался неизменным – 1,8%. При этом профицит федерального бюджета будет сохраняться за счет относительно высоких цен на нефть. Также Всемирный банк прогнозирует повышение инфляции в этом году, однако в 2020 – 2021 годах она вернется к целевым показателям ЦБ в 4%, сообщает «ТАСС».

 

Федеральная налоговая служба (ФНС) ужесточает контроль над крупнейшими российскими компаниями, пишут «Ведомости». Под это определение попадают компании, годовой доход которых превышает 35 миллиардов рублей. «Под раздачу» попали компании восьми отраслей: агропромышленность и розничные сети, добыча и переработка сырья, международные и транснациональные компании, нефтегазовый сектор, производство и строительство, финансовый рынок, цифровая экономика, энергетика и коммуникации.

Куда пойти учиться, если дальше вы хотите работать по специальности?  Во ВНИИ труда (структура Минтруда) утверждают, что самые высокие шансы  на это имеют специалисты в сферах здравоохранения, авиационной и ракетно-космической техники, информатики и информационной безопасности, передает «ТАСС».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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