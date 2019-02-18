Европа отказалась от российских самолетов. Кому теперь Россия будет продавать Sukhoi Superjet 100?

В Европе решили отказаться от российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Сделала это, по информации источников «Ведомостей», ирландская авиакомпания CityJet, которая в принципе является единственной европейской компанией, эксплуатирующей эти самолеты. При этом, как сообщается, интерес к российским самолетам продолжают сохранять страны Азии и Латинской Америки. А отказ CityJet от эксплуатации взятых в лизинг самолетов опровергают в компании «Гражданские самолеты Сухого».

Исчезли с радаров

Ирландская CityJet на своем официальном сайте в разделе «Флот» больше не указывает информацию о семи самолетах SSJ100. Машины, как пишут «Ведомости», были получены в лизинг в 2016-2017 годах. В обозначенном разделе указаны только иностранные региональные реактивные суда: 25 Bombardier CRJ900 и 13 Avro RJ85.

Как уточняет издание, работа CityJet происходит по модели «мокрого» лизинга: выполняет на своих самолетах рейсы для других авиакомпаний. Семь российских SSJ100 ранее выполняли маршруты Brussels Airlines.

Пять из семи имевшихся у CityJet российских самолетов SSJ100 до сих пор находятся в Ирландии, однако последний раз они поднимались в воздух в начале января. Ирландская авиакомпания планирует вернуть все семь судов группе «ВЭБ-лизинг», который, как сообщил один из собеседников издания, финансировал специальную «проектную компанию», сдававшую российские самолеты для CityJet в лизинг.

Пересмотр бизнес-модели

В АО «Гражданские самолеты Сухого» отметили, что информация о возврате SSJ100 «не соответствует действительности». В компании объяснили изменения на сайте CityJet пересмотром бизнес-модели ирландского авиаперевозчика и заверили, что ГСС ведет переговоры о дальнейшей судьбе взятых в лизинг SSJ100 с партнером.

Со своей стороны представитель ВЭБа в разговоре с «Ведомостями» заявил, что «ВЭБ-лизинг» вообще не принимал участия и не участвует в поставке SSJ100 в Ирландию.

Что же будет дальше с возвращенными самолетами? Не исключено, что они будут переданы словенскому перевозчику Adria Airways. К слову говоря, именно с этой компанией ГСС в прошлом году заключил соглашение о намерениях. Согласно документу, для Adria Airways должно быть поставлено пятнадцать самолетов SSJ100. Соответствующие обязательства российская сторона планирует выполнить в ближайшие пару лет.

Бизнес-модель

Президент компании ГСС Александр Рубцов не исключил, что европейцы могут отказаться от эксплуатации российских самолетов SSJ100. Однако, по его словам, интерес к этим российским самолетам проявляют и другие страны, в том числе и государства Латинской Америки.

Российское правительство старается оказывать всяческую поддержку ГСС. В частности, как сообщалось в апреле прошлого года, кабмин планировал выделить 6 млрд руб. для самого востребованного варианта суперджета – укороченного SSJ100.

Также планируется выделить около 4 млрд руб. на предоставление субсидий изготовителям самолетов на финансирование затрат, которые связаны с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа. Свое слово ранее сказал и президент России Владимир Путин, одобривший предложение о выделении 85 млрд руб. для создания новой укороченной версии Sukhoi SuperJet.