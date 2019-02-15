«Это все ерунда!» США смягчили новые санкции против России

Новая версия законопроекта DASKA «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» будет не такой жесткой, как было заявлено в первоначальном варианте. Сенаторы готовы смягчить санкции для пяти российских банков. Тем не менее, как считают эксперты, все еще сохраняется риск возможной блокировки финансовых операций в «американской юрисдикции». Также не исключено, что в некоторых областях могут произойти и более жесткие ограничения.

В чем разница

Новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), которая смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, была внесена в конгресс США 13 февраля.

В версии DASKA прошлого года предусматривалась блокировка президентом США активов и операции российских банков, которые находятся в юрисдикции США: Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка. В обновленной же версии содержится щадящая оговорка: президент США сможет блокировать активы и операции финансовых институтов России, если они будут предоставлять «финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны».

«Мы считаем, крупные публичные банки России не участвовали в финансировании подобных операций», – заявили в своем обзоре аналитики ITI Capital Искандер Луцко и Анна Лакейчук.

Не российский СПГ

Согласно новой версии антироссийского законопроекта, санкции могут быть введены против любого лица (американского или иностранного) за «преднамеренные инвестиции» в российские объекты по экспорту СПГ (сжиженный природный газ), которые находятся за пределами России. Такие инвестиции, чтобы оказаться под санкциями, должны «прямо и значительно способствовать строительству Россией объектов по экспорту СПГ за пределами РФ», а также превышать сумму один миллион долларов.

При этом российских СПГ-проектов за рубежом почти нет, о чем говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Тем не менее, тот факт, что СПГ впервые упоминается в контексте антироссийских санкций, вызывает некую тревогу.

Если говорить об имеющихся проектах СПГ, то можно вспомнить «Роснефть», которая в 2017 году купила 30% в египетском месторождении Zohr. В этом году Египет собирается приступить к экспорту газа, включая и СПГ. Однако на данный момент пока не совсем понятно, планирует «Роснефть» напрямую либо в рамках своей доли принимать участие в производстве СПГ в Египте.

«Это все ерунда!»

Премьер-министр Дмитрий Медведев с иронией отнесся к возможным угрозам. По его словам, они хоть и существенно затруднят развитие страны, однако сильно ей не навредят. «Санкций мы, конечно, не боимся. Но и не должно быть и другого подхода, типа: «Это все ерунда!» Такой, знаете, шапкозакидательский подход», – заявил глава правительства во время своего выступления на форуме в Сочи.

При этом Медведев отметил тот факт, что экономика России, как и прежде, «страдает от неблагоприятных факторов», в том числе и от санкций, постоянная угроза которых приводит к оттоку капитала из страны.